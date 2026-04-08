ナノ衛星用スタートラッカー（STNS）の世界市場2026年、グローバル市場規模（CCD方式スタートラッカー、CMOS方式スタートラッカー）・分析レポートを発表
2026年4月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ナノ衛星用スタートラッカー（STNS）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ナノ衛星用スタートラッカー（STNS）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、ナノ衛星用スタートラッカー市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は194百万ドルと評価され、2031年には522百万ドルへ拡大し、年平均成長率15.3%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長特性を示しています。
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市場概要
ナノ衛星用スタートラッカーは、小型衛星の姿勢を高精度で測定するための光学装置です。カメラと高度なアルゴリズムを用いて視野内の星の配置を認識し、内蔵された星データと照合することで衛星の向きを特定します。この技術により、地球観測、通信、科学実験などの用途において正確な制御が可能となります。小型化と低消費電力設計により、ナノ衛星の制約条件に適した装置となっています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。
地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。また、需給動向や競争環境、市場成長要因についても詳細に検討されています。
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競争環境
市場にはBerlin Space、AAC Clyde Space、Solar MEMS、KAIROSPACE、Space Inventor、Redwire Space、Rocket Lab、TY-Space、Arcsec、ISISなどの企業が参入しています。これらの企業は技術力、精度、製品小型化、宇宙分野での実績などの面で競争しており、市場シェアや収益構造に関する比較分析が行われています。
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市場セグメント
市場は製品タイプ別に電荷結合素子方式と相補型金属酸化膜半導体方式に分類されます。
また用途別には軍事用途と商業用途に分かれ、それぞれ異なる需要特性を持っています。このような分類により、各用途における市場機会や成長動向を明確に把握することが可能です。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。特に北米および欧州では宇宙産業の発展と民間宇宙開発の活発化により市場が拡大しています。一方で、アジア太平洋地域でも宇宙開発投資の増加に伴い需要の拡大が期待されています。
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市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、小型衛星の需要増加、宇宙産業の民間化、観測および通信需要の拡大などが挙げられます。また、小型化技術や高精度化技術の進展も市場成長を後押ししています。
一方で、開発コストや技術的ハードルが課題となる可能性があります。
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サプライチェーンと結論
本レポートでは、原材料供給や主要サプライヤー、産業チェーン構造についても分析されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ナノ衛星用スタートラッカー（STNS）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ナノ衛星用スタートラッカー（STNS）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、ナノ衛星用スタートラッカー市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は194百万ドルと評価され、2031年には522百万ドルへ拡大し、年平均成長率15.3%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長特性を示しています。
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市場概要
ナノ衛星用スタートラッカーは、小型衛星の姿勢を高精度で測定するための光学装置です。カメラと高度なアルゴリズムを用いて視野内の星の配置を認識し、内蔵された星データと照合することで衛星の向きを特定します。この技術により、地球観測、通信、科学実験などの用途において正確な制御が可能となります。小型化と低消費電力設計により、ナノ衛星の制約条件に適した装置となっています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。
地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。また、需給動向や競争環境、市場成長要因についても詳細に検討されています。
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競争環境
市場にはBerlin Space、AAC Clyde Space、Solar MEMS、KAIROSPACE、Space Inventor、Redwire Space、Rocket Lab、TY-Space、Arcsec、ISISなどの企業が参入しています。これらの企業は技術力、精度、製品小型化、宇宙分野での実績などの面で競争しており、市場シェアや収益構造に関する比較分析が行われています。
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市場セグメント
市場は製品タイプ別に電荷結合素子方式と相補型金属酸化膜半導体方式に分類されます。
また用途別には軍事用途と商業用途に分かれ、それぞれ異なる需要特性を持っています。このような分類により、各用途における市場機会や成長動向を明確に把握することが可能です。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。特に北米および欧州では宇宙産業の発展と民間宇宙開発の活発化により市場が拡大しています。一方で、アジア太平洋地域でも宇宙開発投資の増加に伴い需要の拡大が期待されています。
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市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、小型衛星の需要増加、宇宙産業の民間化、観測および通信需要の拡大などが挙げられます。また、小型化技術や高精度化技術の進展も市場成長を後押ししています。
一方で、開発コストや技術的ハードルが課題となる可能性があります。
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サプライチェーンと結論
本レポートでは、原材料供給や主要サプライヤー、産業チェーン構造についても分析されています。