株式会社サンクユー、Shopify構築を依頼する際の制作会社選びのポイントを解説｜要件整理・運用支援・公開後対応が成功を左右
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株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、ShopifyでECサイト構築を検討する企業に向けて、制作会社選びで確認すべき実務ポイントを解説したコラム『Shopify構築を依頼するなら？制作会社選びで見るべきポイントを解説』を公開しました。
コラムでは、要件整理から相談できるか、デザインだけでなく運用まで見てくれるか、公開後の改修や拡張に対応できるか、という3つの観点を軸に、失敗しにくい制作会社選びの考え方を整理しています。
■ Shopify構築で制作会社選びが難しい理由
Shopify制作会社選びが難しいのは、表面的にはどの会社も「Shopify対応」「デザイン対応」「EC構築可能」といった似た表現を使っており、違いが見えにくいためです。
また、サイトを公開することと、運用して成果を出すことの間には大きな差があり、見た目のよいサイトを作ることと、自社の販売方法や改善サイクルに合う形で運用できることは必ずしも同じではありません。
そのため、制作会社選びでは「作れるか」ではなく「その後に困らないか」を見る必要があるとコラムでは解説しています。
■ Shopify制作会社に依頼するときに見るべきポイント
本コラムでは、制作会社選びの重要なポイントとして、以下を挙げています。
(1) 要件整理から相談できるか
単にデザインや設定を代行するだけではなく、商材や販売方法を踏まえて、どんな構成がよいかを一緒に考えてくれるかが重要です。
最初の要件整理が浅いと、公開後にやりにくさが出やすいとしています。
(2) デザインだけでなく運用まで見てくれるか
ECサイトは公開して終わりではありません。
商品追加、改善施策、導線調整、ページ追加などが発生するため、構築時点から公開後を見据えている会社の方が長く付き合いやすいとしています。
(3) 公開後の改修や拡張に対応できるか
最初はシンプルに始めても、後から会員機能の強化やLP追加、広告向けページ調整などの要望が出やすいため、初期構築だけでなく継続的な改修や拡張に対応できるかも確認しておきたいポイントとして挙げています。
■ 価格だけで制作会社を選ばない方がよい理由
コラムでは、制作会社選びで見積金額だけを比較することの危険性にも触れています。
同じ金額でも、商品登録の有無、デザイン範囲、標準機能設定のみかページ作成まで含むのか、公開後の初期サポートがあるのかなど、含まれる作業範囲は大きく異なるためです。
価格の高低だけでなく、「その金額でどこまでやってくれるのか」を見ることが重要だと整理しています。
■ Shopify構築でよくある失敗
本コラムでは、よくある失敗として次のような例も紹介しています。
・立ち上げだけで終わってしまう
公開後に商品登録がしにくい、改善相談ができない、ページ追加を頼みづらいといった理由で運用が止まりやすくなるケース。
・運用開始後にやりたいことができない
構築前の要件整理が浅く、標準機能の理解だけで進めてしまった結果、公開後に「やりたいことが実はやりにくい」と気づくケース。
・自社の業務に合わないまま進んでしまう
制作会社選びの失敗は、デザインの好みよりも、運用したときに困るかどうかで表れやすいとしています。
■ 制作会社へ相談する前に整理したいこと
コラムでは、相談前に整理したい内容として、「何を売るのか」「どこまで任せたいのか」「今後の改修や拡張をどう考えているか」を挙げています。
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、ShopifyでECサイト構築を検討する企業に向けて、制作会社選びで確認すべき実務ポイントを解説したコラム『Shopify構築を依頼するなら？制作会社選びで見るべきポイントを解説』を公開しました。
コラムでは、要件整理から相談できるか、デザインだけでなく運用まで見てくれるか、公開後の改修や拡張に対応できるか、という3つの観点を軸に、失敗しにくい制作会社選びの考え方を整理しています。
■ Shopify構築で制作会社選びが難しい理由
Shopify制作会社選びが難しいのは、表面的にはどの会社も「Shopify対応」「デザイン対応」「EC構築可能」といった似た表現を使っており、違いが見えにくいためです。
また、サイトを公開することと、運用して成果を出すことの間には大きな差があり、見た目のよいサイトを作ることと、自社の販売方法や改善サイクルに合う形で運用できることは必ずしも同じではありません。
そのため、制作会社選びでは「作れるか」ではなく「その後に困らないか」を見る必要があるとコラムでは解説しています。
■ Shopify制作会社に依頼するときに見るべきポイント
本コラムでは、制作会社選びの重要なポイントとして、以下を挙げています。
(1) 要件整理から相談できるか
単にデザインや設定を代行するだけではなく、商材や販売方法を踏まえて、どんな構成がよいかを一緒に考えてくれるかが重要です。
最初の要件整理が浅いと、公開後にやりにくさが出やすいとしています。
(2) デザインだけでなく運用まで見てくれるか
ECサイトは公開して終わりではありません。
商品追加、改善施策、導線調整、ページ追加などが発生するため、構築時点から公開後を見据えている会社の方が長く付き合いやすいとしています。
(3) 公開後の改修や拡張に対応できるか
最初はシンプルに始めても、後から会員機能の強化やLP追加、広告向けページ調整などの要望が出やすいため、初期構築だけでなく継続的な改修や拡張に対応できるかも確認しておきたいポイントとして挙げています。
■ 価格だけで制作会社を選ばない方がよい理由
コラムでは、制作会社選びで見積金額だけを比較することの危険性にも触れています。
同じ金額でも、商品登録の有無、デザイン範囲、標準機能設定のみかページ作成まで含むのか、公開後の初期サポートがあるのかなど、含まれる作業範囲は大きく異なるためです。
価格の高低だけでなく、「その金額でどこまでやってくれるのか」を見ることが重要だと整理しています。
■ Shopify構築でよくある失敗
本コラムでは、よくある失敗として次のような例も紹介しています。
・立ち上げだけで終わってしまう
公開後に商品登録がしにくい、改善相談ができない、ページ追加を頼みづらいといった理由で運用が止まりやすくなるケース。
・運用開始後にやりたいことができない
構築前の要件整理が浅く、標準機能の理解だけで進めてしまった結果、公開後に「やりたいことが実はやりにくい」と気づくケース。
・自社の業務に合わないまま進んでしまう
制作会社選びの失敗は、デザインの好みよりも、運用したときに困るかどうかで表れやすいとしています。
■ 制作会社へ相談する前に整理したいこと
コラムでは、相談前に整理したい内容として、「何を売るのか」「どこまで任せたいのか」「今後の改修や拡張をどう考えているか」を挙げています。