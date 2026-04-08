ヘンケル、溶剤不使用・コスト競争力・UL 94 V-0 取得の新配合でコンフォーマルコーティング製品群を拡充

ヘンケル、溶剤不使用・コスト競争力・UL 94 V-0 取得の新配合でコンフォーマルコーティング製品群を拡充