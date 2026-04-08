金沢発着コスタ セレーナ最大40％割引の「モニター直前割プラン」を発表、5月6日出発4泊クルーズが最安値9.78万円～
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、イタリア客船「コスタ セレーナ」の金沢発着チャータークルーズ（2026年5月6日出発）について、本日、最大40％割引となるモニタープランの販売を開始いたしました。
本プランは、下船後にGoogle口コミ投稿を行っていただくことを条件とした特別価格プランで、先着15組様限定です。本モニター直前割プランでは、海側客室は通常価格163,000円のところ97,800円からと、大変お得な価格でご案内しています。スイート客室はドリンク飲み放題付きで、通常価格428,000円のところ30％オフの298,000円と、価格と充実した内容のバランスに優れた特別プランです。コスタ セレーナは、2026年10月以降、日本発着クルーズの運航を終了し、日本を離れる予定です。そのため、現在ご案内している本クルーズは、金沢発着でコスタ セレーナにご乗船いただける貴重な機会です。さらに、昨今は燃油サーチャージの上昇により旅行費用全体が上がりやすい状況ですが、本クルーズでは燃油サーチャージのご負担はありません。
■モニタープラン概要
・最大40％割引
・最安値 海側クラシック 通常価格163,000円→97,800円～
・先着15組様限定
・下船後のGoogle口コミ投稿が条件
・他割引との併用不可
※本プランは特別価格のため、予約後は100％取消料が発生します。
※寄港地観光ツアーは船上で空席がある場合のみお申込みいただけます。
※書類はメールでご案内します。
■寄港地の魅力も充実
本クルーズでは、金沢・舞鶴（京都）・釜山（韓国）・博多（福岡）を巡る日本海周遊ルートをお楽しみいただけます。金沢では、ひがし茶屋街や近江町市場、金沢21世紀美術館など、歴史と文化が調和した街並みが魅力です。舞鶴では、赤レンガパークや天橋立、伊根の舟屋など、日本らしい風景と絶景をお楽しみいただけます。釜山では、甘川文化村や海東龍宮寺、チャガルチ市場など、海外ならではの観光やグルメも楽しめます。博多では、太宰府天満宮や柳川川下りなど、多彩な観光スポットがあります。クルーズならではの魅力として、移動の負担なく複数の人気観光地を効率よく巡れる点も大きな特長です。
■船内イベントも充実
本クルーズでは、船内での滞在をより楽しんでいただけるよう、多彩なイベントを開催します。講談師・神田伊織による伝統話芸（5/7・5/8）、足ツボセラピスト土田君枝による健康セミナー（5/7～5/9）、公式アンバサダー越村えり氏によるトークショー（5/7）など、バラエティ豊かなプログラムをご用意しています。移動だけでなく、「船内で過ごす時間そのもの」を楽しめるのも本クルーズの魅力のひとつです。
■コスタ セレーナの魅力
コスタ セレーナは「ギリシャ・ローマ神話」をテーマにした華やかな内装が特徴の大型客船で、2025年後半に大規模リニューアルを実施しました。船内はよりポップでモダンなデザインへと刷新されています。
船の中心に位置する9デッキ吹き抜けの「パンテオン・アトリウム」では生演奏が楽しめ、ガラス張りのエレベーターと神々の彫像が非日常空間を演出します。開閉式屋根付きプールやウォータースライダーを備えた「リド・ソーレ」、3層構造の大劇場「ジュピター・シアター」では、毎晩ダンスやアクロバットなどの本格ショーを開催しています。さらに、6,000m2を超えるスパエリアや、イタリア船ならではのグルメも充実しています。焼きたてのピザや本格イタリアン、ジェラートなど、食の楽しみもクルーズの醍醐味です。
■今後について
ベストワンクルーズでは、日本発着・海外発着ともに取扱いを強化しながら、引き続き魅力あるクルーズ商品のご案内を行ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346324/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
本プランは、下船後にGoogle口コミ投稿を行っていただくことを条件とした特別価格プランで、先着15組様限定です。本モニター直前割プランでは、海側客室は通常価格163,000円のところ97,800円からと、大変お得な価格でご案内しています。スイート客室はドリンク飲み放題付きで、通常価格428,000円のところ30％オフの298,000円と、価格と充実した内容のバランスに優れた特別プランです。コスタ セレーナは、2026年10月以降、日本発着クルーズの運航を終了し、日本を離れる予定です。そのため、現在ご案内している本クルーズは、金沢発着でコスタ セレーナにご乗船いただける貴重な機会です。さらに、昨今は燃油サーチャージの上昇により旅行費用全体が上がりやすい状況ですが、本クルーズでは燃油サーチャージのご負担はありません。
■モニタープラン概要
・最大40％割引
・最安値 海側クラシック 通常価格163,000円→97,800円～
・先着15組様限定
・下船後のGoogle口コミ投稿が条件
・他割引との併用不可
※本プランは特別価格のため、予約後は100％取消料が発生します。
※寄港地観光ツアーは船上で空席がある場合のみお申込みいただけます。
※書類はメールでご案内します。
■寄港地の魅力も充実
本クルーズでは、金沢・舞鶴（京都）・釜山（韓国）・博多（福岡）を巡る日本海周遊ルートをお楽しみいただけます。金沢では、ひがし茶屋街や近江町市場、金沢21世紀美術館など、歴史と文化が調和した街並みが魅力です。舞鶴では、赤レンガパークや天橋立、伊根の舟屋など、日本らしい風景と絶景をお楽しみいただけます。釜山では、甘川文化村や海東龍宮寺、チャガルチ市場など、海外ならではの観光やグルメも楽しめます。博多では、太宰府天満宮や柳川川下りなど、多彩な観光スポットがあります。クルーズならではの魅力として、移動の負担なく複数の人気観光地を効率よく巡れる点も大きな特長です。
■船内イベントも充実
本クルーズでは、船内での滞在をより楽しんでいただけるよう、多彩なイベントを開催します。講談師・神田伊織による伝統話芸（5/7・5/8）、足ツボセラピスト土田君枝による健康セミナー（5/7～5/9）、公式アンバサダー越村えり氏によるトークショー（5/7）など、バラエティ豊かなプログラムをご用意しています。移動だけでなく、「船内で過ごす時間そのもの」を楽しめるのも本クルーズの魅力のひとつです。
■コスタ セレーナの魅力
コスタ セレーナは「ギリシャ・ローマ神話」をテーマにした華やかな内装が特徴の大型客船で、2025年後半に大規模リニューアルを実施しました。船内はよりポップでモダンなデザインへと刷新されています。
船の中心に位置する9デッキ吹き抜けの「パンテオン・アトリウム」では生演奏が楽しめ、ガラス張りのエレベーターと神々の彫像が非日常空間を演出します。開閉式屋根付きプールやウォータースライダーを備えた「リド・ソーレ」、3層構造の大劇場「ジュピター・シアター」では、毎晩ダンスやアクロバットなどの本格ショーを開催しています。さらに、6,000m2を超えるスパエリアや、イタリア船ならではのグルメも充実しています。焼きたてのピザや本格イタリアン、ジェラートなど、食の楽しみもクルーズの醍醐味です。
■今後について
ベストワンクルーズでは、日本発着・海外発着ともに取扱いを強化しながら、引き続き魅力あるクルーズ商品のご案内を行ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346324/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
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