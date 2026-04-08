金沢発着コスタ セレーナ最大40％割引の「モニター直前割プラン」を発表、5月6日出発4泊クルーズが最安値9.78万円～

金沢発着コスタ セレーナ最大40％割引の「モニター直前割プラン」を発表、5月6日出発4泊クルーズが最安値9.78万円～