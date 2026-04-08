

梶浦由記、恒例のライブツアー『Yuki Kajiura LIVE vol.#22』 チケットプレイガイド先行受付中！

数々のヒットアニメ作品の劇伴や主題歌を手掛ける作曲家・音楽プロデューサーの梶浦由記。彼女がライフワークとして毎年コンスタントに開催し、今回で22回目を数える人気ライブシリーズ『Yuki Kajiura LIVE vol.#22 ～precious pieces～』のチケットプレイガイド先行が現在受付中となっています。





■毎年恒例、進化を続ける「Yuki Kajiura LIVE」第22弾

「Yuki Kajiura LIVE（通称：YKL）」は、梶浦由記が手掛けた作品の主題歌や自身のプロジェクト

“FictionJunction”の楽曲、及び歌ものを中心とした劇伴曲など自らがピアノを弾き、実力派ボーカリストと腕利きのミュージシャン（通称：FRONT BAND MEMBERS）と共に奏でる、圧倒的な音世界を体感できるライブシリーズです。

今回の「vol.#22」では、レギュラーボーカリストに加え、かつて「FictionJunction YUUKA」として数々の名曲を共に世に送り出したボーカリスト・YUUKAが全公演に参加することが決定。これまでの歩みと現在が交差する、唯一無二の瞬間を刻むツアーとなるでしょう。

■ NHK『tiny desk concerts JAPAN』出演でSNS騒然。圧巻のパフォーマンスが話題に

先月放送されたNHKの音楽番組『tiny desk concerts JAPAN』に梶浦由記が出演。NHKのオフィスを舞台に、LiSAをスペシャルゲストに迎えた「炎」のピアノ伴奏をはじめ、YUUKAとの「暁の車」、そしてFictionJunctionのボーカリストたちによる「蒼穹のファンファーレ」など、「完全生演奏」によるパフォーマンスを披露。

その緊密で濃密な音楽体験は、放送直後からSNSを中心に大きな反響を呼びました。

現在、この話題のパフォーマンスはNHK WORLD JAPAN「tiny desk concerts JAPAN」

（https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/tinydeskconcerts/）にてご覧いただけます。

ライブ当日を予感させる至高のアンサンブルを、ぜひ放送でもお楽しみください。

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■ 本人コメント

Yuki Kajiura LIVEツアーもvol. 22を迎えます。

私の本業は作曲家ではありますが、何故ライブを続けて来たのかと問われれば、ネチネチ一つずつ音を積み上げる喜びの対極に、貴方の顔を見つめながら、打ち上げ花火のような「音」を奏で受け取っていただける幸福があることを知ってしまったからであります。回数を重ね、大切なメンバーが増え、その人がいてくれるからこそ紡がれる一つの曲一つの音、その大切さを噛み締めながら、preciousなpieceとして丁寧にお届けしたいと思っております。私たち梶浦楽団の今年の音楽をもし貴方に受け取っていただけたら、そんなに嬉しいことはありません。会場にて、お待ちしております。

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圧倒的な旋律とコーラスワークが織りなす「梶浦サウンド」を、生演奏の臨場感で堪能できる唯一無二の機会。チケットは各プレイガイドにて先行受付中です。詳細は公式サイトをご確認ください。

【梶浦由記 公式サイト】

https://fictionjunction.com/





【公演概要】

Yuki Kajiura LIVE vol.#22 ～precious pieces～

出演：

梶浦由記/FictionJunction (Piano/Chorus)

Vocal：KAORI, YURIKO KAIDA, Joelle, LINO LEIA, EMIKO (鈴木瑛美子)

Guest Vocal：YUUKA (南里侑香）

MUSICIAN：FRONT BAND MEMBERS

是永巧一 (Guitar), 佐藤強一 (Drums), 髙橋“Jr.”知治 (Bass), 今野 均 (Violin),

中島オバヲ (Percussion), 赤木りえ (Flute), 大平佳男 (Manipulator)

日程・会場：

［大阪］フェスティバルホール

2026年7月 4日(土) Open 17:00 / Start 18:00

［東京］昭和女子大学人見記念講堂

2026年7月19日(日) Open 17:15 / Start 18:00

2026年7月20日(月・祝) Open 15:15 / Start 16:00

［埼玉］大宮ソニックシティ 大ホール

2026年8月8日(土) Open 17:15 / Start 18:00

2026年8月9日(日) Open 15:15 / Start 16:00

チケット一般発売日：2026年6月6日（土）10：00～

【プレイガイド先行 受付中】

※受付詳細は、各プレイガイドの申込サイトにて確認ください。

※受付対象席種：S席のみ

キョードー東京（東京・埼玉公演のみ） https://tickets.kyodotokyo.com/yukikajiura26

ローソンチケット https://l-tike.com/yukikajiura26/

イープラス https://eplus.jp/yukikajiura26/

ぴあ https://w.pia.jp/t/yukikajiura26/

【公演に関するお問い合わせ】

大阪公演 キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日12:00～17:00／土日祝休業）

東京・埼玉公演 キョードー東京 0570-550-799 オペレータ受付時間（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）



