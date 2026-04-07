埼玉県鴻巣市のこうのす共生病院（院長：織田徹也）は、2025年度（2025年4月～2026年3月）の診療実績として、整形外科および耳鼻咽喉科の手術件数を公表いたしました。 整形外科では人工関節置換術（THA・TKA・UKA）が年間200件を超え、地域における関節疾患治療の一端を担っています。

2025年度 手術実績概要

当院では2025年度において、以下の通り手術を実施いたしました。項目件数整形外科手術544件耳鼻咽喉科手術120件合計（総手術件数）664件

人工関節置換術の実績（合計203件）

整形外科領域においては、以下の人工関節置換術を実施しております。術式件数THA（人工股関節全置換術）101件TKA（人工膝関節全置換術）72件UKA（人工膝関節単顆置換術）30件合計（人工関節置換術）203件

関節疾患に対する専門医療

当院では、変形性股関節症や変形性膝関節症など、加齢に伴う関節疾患に対し、患者様一人ひとりの状態に応じた手術治療を提供しています。 人工関節置換術は、関節の痛みや機能障害が進行した場合に行われる手術であり、日常生活の質の改善を目的としています。

地域医療における役割

当院整形外科では、年間200件を超える人工関節手術に対応しており、地域における専門的な手術治療提供体制の一つの指標と考えております。 今後も安全性と質の向上に努め、地域医療の一端を担ってまいります。

医師コメント

こうのす共生病院 副院長・人工関節センター長 田沼 優一（たぬま ゆういち） 「当院では、患者様一人ひとりの状態に応じた治療を大切にしています。人工関節手術は単に件数を重ねるものではなく、その後の生活の質に直結する医療です。今後も安全性と質の向上を両立しながら、安心して手術を受けていただける体制づくりに努めてまいります。」

【本件に関するお問い合わせ】

医療法人社団鴻愛会 こうのす共生病院 電話：048-541-1131 メール：info@kouaikai.jp 公式サイト：https://kouaikai.jp/