アイケア製品の企画・開発・販売を行う株式会社エリカ オプチカル(所在地：福井県坂井市、代表取締役社長：北 弘一)は、アイケア・スキンケアもできるアイウェアブランド「SOLAIZ(ソライズ)」の新型SLD-006(Daily Use／Outdoor Use)と、EIGHTシリーズから「Matt BK／偏光YL.GREEN(SUN／HAKU)」を4月8日(水)に発売いたしました。





新登場モデル









【SLD-006／SLD-006 OUTDOOR(偏光レンズ)】

好評だったSLD-004のフレンチヴィンテージを継承し、新型SLD-006はその王道である“パリジャン”をベースにデザインしました。

今までのSOLAIZにはなかった少し太めのフレームはレトロ感もあり洒落た雰囲気です。レンズ上部は丸く、下部は直線で構成された形状は、柔らかさと知的さを併せもつ独特なスタイル。大きさはミディアムサイズなので、男性も女性も掛けやすいモデルです。





新型モデルでは、これまでにない新しいフレームカラーもラインナップ。





■PALE BLUE

淡いペールブルーのフレームが、目元にさりげない透明感をプラス。シンプルな装いの仕上げに、上品なアクセントとして取り入れたいカラーです。





SLD-006 PALE BLUE／L.BL 着用





■CAFE BROWN

透明感のあるカフェブラウンは、重たさを感じさせず柔らかな印象に。

肌トーンを選ばず馴染むので、毎日のコーディネートにも迷わず合わせられます。





SLD-006 OUTDOOR CAFE BROWN／偏光GRY 着用









【EIGHT Matt BK／偏光YL.GREEN(SUN／HAKU)】

ハイパフォーマンスを追求し“進化した”ケアサングラス「EIGHTシリーズ」から新色レンズ「偏光YL.GREEN」が登場。





SUN Matt BK／偏光YL.GREEN

HAKU Matt BK／偏光YL.GREEN





可視光線透過率は40％。SOLAIZ偏光レンズの中で、もっとも明るい視界を実現。光量の少ない曇天や樹林帯でも視界を明るく保ち、水面や路面の不快な乱反射光をしっかりカットします。水中の魚影から足元の凹凸まで、フィールドを問わず鮮明に映し出します。





着用シーン









【SOLAIZの特徴】

●特徴 - 1：高性能で高品質レンズ

レンズは独自で開発した日本製の超高機能レンズを採用。紫外線だけでなくHEVもカットし、さらにシワやたるみの原因になると言われている近赤外線も大幅にカットするレンズ素材。限りなく目に優しく、高いカット率を実現した超高機能レンズです。





日本製の超高機能レンズ





●特徴 - 2：弾力のあるテンプル

医療用メガネメーカーが医療分野で培ったノウハウを活かし、弾力のあるテンプルで頭を優しく包み込む設計を実現。長時間着用しても痛くならない、ずれない、軽いかけ心地で頭にフィットするサングラスです。





弾力のあるテンプル





●特徴 - 3：ドクターもおすすめ

アイケアもできてスキンケアもできるSOLAIZは、ドクターもおすすめの1本です。





眼科専門医からのコメント

皮膚科専門医からのコメント









【製品情報】

製品名 ： SLD-006／SLD-006 OUTDOOR

EIGHT Matt BK／偏光YL.GREEN(SUN／HAKU)

カラー ： SLD-006 5色

SLD-006 OUTDOOR 3色

EIGHT Matt BK／偏光YL.GREEN(SUN／HAKU) 1色

発売日 ： 4月8日(水)

販売価格 ： SLD-006 税込9,900円

SLD-006 OUTDOOR 税込14,300円

EIGHT Matt BK／偏光YL.GREEN(SUN／HAKU) 税込17,600円

購入方法 ： 公式ブランドサイトで販売

URL ： https://solaiz-erica.com

Instagram： https://instagram.com/solaiz.erica.shop









【会社概要】

商号 ： 株式会社エリカ オプチカル

代表者 ： 代表取締役社長 北 弘一

所在地 ： 〒910-0313 福井県坂井市丸岡町内田15-9-1

事業内容： あらゆる外敵から目を守るアイケア製品の企画・開発・販売

URL ： https://www.ericaop.com/