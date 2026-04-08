Centric Softwareは、2026年4月24日(金)に東京・渋谷のTRUNK(HOTEL)にて開催するアパレル・ファッション業界向けイベント「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」において、基調講演およびユーザー講演の登壇者が決定したことを発表しました。





Centric Connect Tokyo Fashion 2026





本イベントは、AI活用やデータドリブン経営が加速する中で、商品企画から販売までをつなぐデータ活用をテーマに、先進企業の実践事例や最新ソリューションを共有する、Centric Software主催のアパレル・ファッション業界向けカンファレンスです。

イベント参加申し込み： https://www2.centricsoftware.com/prt-centric-connect-tokyo-fashion-2026









■ 基調講演：MOONRAKERS西田誠氏が語る「もう一つのファッションビジネス」

基調講演には、MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社 代表取締役 CEO 西田誠氏が登壇します。

人口減少や低価格化の進行により市場環境が厳しさを増す中、日本のアパレル産業は大きな転換点を迎えています。西田氏は、東レ発のスピンオフベンチャーとして立ち上げたMOONRAKERSの取り組みを通じて、「関わる人すべてが豊かになるシン・繊維産業」という新たなビジネスモデルを提示し、日本のものづくりの可能性と未来について語ります。









■ユーザー講演：ミズノが語るPLM導入のリアル

ユーザー講演では、ミズノ株式会社よりグローバルアパレルプロダクト本部の中田良平氏が登壇し、PLM導入プロジェクトの実体験を共有します。

国内においてはまだ導入事例が限られるPLMについて、検討段階から本稼働に至るまでのプロセス、プロジェクト推進のポイント、導入効果や課題などを、現場視点で具体的に解説します。PLM導入を検討する企業にとって、実践的な示唆が得られる内容となります。









■AI時代の商品戦略を支えるデータ活用基盤

近年、アパレル・小売業界では、トレンドサイクルの短期化やEC/D2Cの拡大、サプライチェーンの複雑化などにより、商品戦略の高度化が求められています。

一方で、AIによる市場分析の進化により、トレンドや売れ筋の可視化は進んでいるものの、それを商品企画や開発、販売に結びつける仕組みの構築が課題となっています。

本イベントでは、AIによる市場分析、MDプランニング、PLMによる商品開発管理、PIMによる商品情報管理を組み合わせることで、商品企画から販売までを一貫してつなぐデータ活用基盤について、デモンストレーションを交えて紹介します。









■【Centric Connect Tokyo Fashion 2026の見どころ】

・MOONRAKERS西田氏による基調講演

・ミズノによるPLM導入の実践事例

・AI×PLM×PIMによる商品戦略のデモ

・ファッション業界関係者とのネットワーキング





本イベントは、単なる製品紹介にとどまらず、実際に変革を進めている企業の取り組みを通じて、次世代のファッションビジネスの方向性を議論する場となります。





〈参加いただきたい方〉

アパレル・ファッション・スポーツ・アウトドア業界のブランド企業・小売企業において、

・MD／商品企画・開発に携わる方

・DX推進・IT／デジタル部門の責任者

・EC／オムニチャネル／マーケティング担当者

特に、

・商品企画～開発のリードタイム短縮に課題を感じている方

・MD業務の属人化やExcel運用から脱却したい方

・市場データやAIを活用した商品戦略に関心がある方

・PLMやPIMの導入・活用を検討されている方









■Centric Connectとは

Centric Connectは、Centric Softwareが世界各地で開催しているグローバルイベントシリーズです。ファッション・小売・消費財業界のリーダーが集まり、市場の変化、商品戦略 、データ活用、実際の導入事例を共有する場として位置づけられています。





今回のCentric Connect Tokyo Fashion 2026は、ファッション業界に特化したイベントとして開催されます。

また、Centric Softwareのソリューションポートフォリオに Centric PXM(旧Contentserv)が加わり、 商品開発だけでなく、市場分析～販売までの「全体最適」に向けた取り組みやベストプラクティスを紹介します。









■開催概要

日時 ： 2026年4月24日(金)14：00～19：00(ネットワーキング含む)

会場 ： TRUNK(HOTEL)(東京都渋谷区神宮前5-31)

主催 ： セントリックソフトウェア株式会社

対象 ： アパレルメーカー, ブランド & リテール業界の方

参加方法： 事前登録制(参加無料)

https://www2.centricsoftware.com/prt-centric-connect-tokyo-fashion-2026