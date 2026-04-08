AI・IoT・ビッグデータプラットフォームのマーケットリーダーである株式会社オプティム(以下 オプティム)が提供している近接目視点検支援サービス「Civil ReSnap」が、国土交通省が提供している新技術情報提供システムNETIS(New Technology Information System、以下 NETIS)に登録されました。









■新技術情報提供システムNETISとは

NETISとは、新技術の活用のため、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として、国土交通省が整備したデータベースシステムです。

NETISに登録されることで、国および地方公共団体などの発注者や施工業者、建設コンサルタントなどの方々へ情報が共有され、全国での活用が期待できます。

また、顧客にとっても、NETIS登録製品の方が自治体や官公庁へ技術提案しやすいといったメリットがあります。









■NETIS登録に至った背景

建設業界では、公共工事やインフラ維持管理において新技術の活用が求められており、技術選定の際にNETISへの登録有無が重要な判断材料となっています。NETIS登録技術は、建設コンサルタントが技術提案時に活用しやすく、発注者への説明性や評価面でのメリットがあるため、顧客側の導入ハードルを下げる効果が期待されます。

こうした背景を踏まえ、オプティムの技術の信頼性向上と顧客の活用メリット強化、ならびに営業機会の拡大を目的として、NETISへの登録に至りました。









■「Civil ReSnap」登録情報

NETIS登録番号：KK-260001-A

技術名称 ：調書作成代行付き点検支援サービス「Civil ReSnap」

URL： https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/details?regNo=KK-260001%20









■近接目視点検支援サービス「Civil ReSnap」とは

スマホのアプリ上で現場の撮影・記録を行うと、そのデータが紐づけられた状態でクラウドに保存され、自動で写真整理がされるシステムです。主に以下の4つの特長があります。





1. 現場記録業務はスマホ1台で完結

スマホで、過去の点検調書にある同じ位置の写真を表示しながら撮影することが可能です。

点検結果は、プルダウン方式で簡単に記録することができます。





現場記録業務はスマホ1台で完結





2. 撮り忘れ防止

撮影した写真はすぐにクラウドへアップロードされます。また、電波状況が悪い箇所での使用も想定しており、どの現場においても使用可能です。

写真一覧画面では、撮影状況がアイコンで表示されます。これにより、撮り忘れの確認も簡単にできます。





撮り忘れ防止





3. 撮影データを基に調書を自動作成

スマホで撮った写真と記録した点検結果は連携しており、「Civil ReSnap」上で簡単に写真帳を作成することができます。また、出力される写真帳は、フォーマットの自在なカスタマイズが可能なExcel形式で、国、地方自治体限らずどこのフォーマットでも対応可能です。画像だけのオリジナルデータのみのダウンロードも可能です。





撮影データを基に調書を自動作成





4. 初期設定を伴走型で支援

データ取込みやフォーマット設定など、ご利用にあたって必要となる作業はオプティムが代行します。





初期設定を伴走型で支援





【オプティムの目指す、オプティマル事業とは】

～Optimal【形】最適な、最善の、最も有利な～

急速なインターネット普及に伴い、これまでネットを利用したことのないユーザーがネットを利用する機会が増えており、このユーザー層にとって現状のネットは必ずしも使いやすいものではありません。このような状況にあって、ネットを空気のように快適で、息をするように無意識に使えるサービス・インフラに変えていく。オプティマル事業とは、そのためのオプティム独自の最適化技術によるサービス事業の総称です。

製品情報 ： https://www.optim.co.jp/services

Facebookページ： https://www.facebook.com/optimjpn

Xページ ： https://x.com/optim_jpn





【株式会社オプティムについて】

商号 ： 株式会社オプティム

上場市場 ： 東京証券取引所プライム市場

証券コード ： 3694

URL ： https://www.optim.co.jp/

OPTiM TOKYO ： (東京本社)

東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 18階

OPTiM SAGA ： (佐賀本店)

佐賀県佐賀市本庄町1 オプティム・ヘッドクォータービル

OPTiM KOBE ： 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号 日本生命三宮駅前ビル11階

代表者 ： 菅谷 俊二

主要株主 ： 菅谷 俊二

NTT東日本株式会社

富士フイルムホールディングス株式会社

設立 ： 2000年6月

資本金 ： 445百万円





主要取引先：

株式会社NTTドコモ、NTTドコモビジネス株式会社、NTT西日本株式会社、NTT東日本株式会社、株式会社大塚商会、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、KDDI株式会社、株式会社小松製作所、ソフトバンク株式会社、パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、リコージャパン株式会社など(五十音順)





事業内容：

ライセンス販売・保守サポートサービス(オプティマル)事業

(IoTプラットフォームサービス、リモートマネジメントサービス、サポートサービス、その他サービス)









【Copyright・商標】

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