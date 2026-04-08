株式会社HanDs（本社：千葉県市川市南八幡3-12-21MC本八幡ビル2F、代表取締役：山本達彦）は、スポーツ庁が実施する「スポーツエールカンパニー2026」に認定されたことをお知らせします。

■ スポーツエールカンパニーとは

「スポーツエールカンパニー」は、朝や昼休みなどに体操・ストレッチをするなどの運動機会の提供や、階段の利用や徒歩・自転車通勤の奨励、あるいはスタンディングミーティングの実施など、スポーツ競技に限らず、従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取組を行っている団体をスポーツ庁が認定する制度です。本制度により、従業員がスポーツに親しめる環境づくりを進める団体の社会的評価が向上することで、「働き盛り世代」をはじめとして、国民全体のスポーツ実施率の向上につなげることを目指しています。

■ 当社の取り組みについて

「通勤から始める健康習慣」

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm

社員の健康増進と運動習慣の定着を目的に、自転車通勤の推進に取り組むとともに、スポーツチームへの協賛や地域連携プログラムへの参画を通じて、社員の関心を高め、スポーツ実践につなげる機会の創出に活用しています。

具体的な取り組み内容

【自転車通勤の推進（2025年度開始）】

駐輪場の整備と従業員への積極的な周知を行い、通勤時間そのものを運動機会として活用できる環境を整備しました。自転車・サイクリングを日常に取り入れることで、特別な時間を設けることなく継続的な運動習慣の定着を図っています。

【スポーツチーム協賛・地域連携プログラムへの参画】

地域のスポーツ活動との連携を通じて、社員がスポーツに触れる機会を創出。社内の関心喚起と実践意欲の向上につなげています。

取り組みの推進体制

https://mypage.atpress.ne.jp/news/9215049 https://mypage.atpress.ne.jp/news/4033919

本取り組みは、全部門横断で推進しており、経営層も取り組みに直接参加しています。

■ 今後について

当社は引き続き、「通勤から始める健康習慣」をコンセプトに、社員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働ける職場環境の実現に向けて、スポーツ・運動を活用した健康経営を推進してまいります。

株式会社HanDs（ハンズ）

代表者： 山本 達彦 本社： 千葉県市川市南八幡3-12-21 業種：「採用」を軸とした人事コンサルティング URL： https://hands-x.co.jp/

株式会社HanDsは、採⽤のパフォーマンス改善（効果改善）を得意とする人事系コンサル会社として、大手・上場企業から中小・地域企業まで様々なクライアントの採用課題を解決に導いています。また、求人広告メディアや求⼈広告代理店より、「求⼈票」「採⽤サイト」の制作や「広告掲載後の効果改善（運用）」などを、数多く委託されている会社です。

お問い合わせ先

広報担当 水主（みずし） TEL：03-6914-1314 MAIL：3140design-labs@hands-x.co.jp

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