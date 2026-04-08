雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、DoleⓇブランドから新たなラインナップとして、「DoleⓇ +NUcy（ﾌﾟﾗｽﾆｭｰｼｰ） ベリー＆バナナ」（230ml）を2026年4月14日より、「DoleⓇ +NUcy（ﾌﾟﾗｽﾆｭｰｼｰ） ココナッツ＆バナナ」（230ml）を4月21日より全国にて発売いたします。

商品名：「DoleⓇ +NUcy(ﾌﾟﾗｽﾆｭｰｼｰ) ベリー＆バナナ」 内容量：230ml 名称：15%混合果汁入り飲料 希望小売価格（税別）：180円 発売日：4月14日 発売地域：全国 賞味期間（開封前）保存方法：19日間 要冷蔵 (10℃以下)

商品名：「DoleⓇ +NUcy(ﾌﾟﾗｽﾆｭｰｼｰ) ココナッツ＆バナナ」 内容量：230ml 名称：10%混合果汁入り飲料 希望小売価格（税別）：180円 発売日：4月21日 発売地域：全国 賞味期間（開封前）保存方法：19日間 要冷蔵 (10℃以下)

「DoleⓇ +(プラス)NUcy(ニューシー)」シリーズは、世界的フルーツブランドであるDoleⓇの果汁を主役に、従来のフルーツオレとは一線を画した、「DoleⓇ×ミルクのニュー（New）飲料」です。 果実のジューシーさとまろやかなミルクが溶け合う、カフェのデザートドリンクのような華やかさを職場や学校でも手軽に楽しめます。また商品名の「NU」は「乳」と「New」からとったダブルミーニングです。 DoleⓇと雪印メグミルクだからこそ実現した「果実が主役の新フルーツラテ」を、日常のちょっとした気分転換やご自身へのご褒美時間にぜひお楽しみください。

商品特長

１． ベリー＆バナナは果汁を15％使用、ココナッツ＆バナナは果汁を10%使用した、果実とまろやかなミルクが溶け合うおいしさ ２．目を引く背景色と躍動感あるシズルのビジュアルを正面に配置した、視認性の高いパッケージデザイン ３． 商品名の「NU」は「乳（ニュウ）」と「New」のダブルミーニング、「cy」は「juicy」を表し、果実のおいしさを表現

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