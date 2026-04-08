株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、世界の研究者たちが調べたすごい実験＆研究集『世界の研究者が驚いた 小学生のためのすごい実験図鑑』（左巻健男 監修）を2026年4月10日に発売します。

驚きの実験を大解説

すごすぎる！おもしろい！ 世界の研究者たちが調べた すごい実験＆研究集 「人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究」に与えられる賞、イグノーベル賞における選考研究を中心に、古今東西の科学者たちが試み、驚くべき発見を導き出した、さまざまな実験＆研究を集めました。 「ハチとアリの痛さはどれくらい？ 科学者が自分の体で試してみた！」 「ぐるぐる回るのに、ハンマー投げの選手は目が回らないのはなぜ？」 「股の間から逆さまに景色を見ると、いつもよりスゴく見えるのはどうして？」 などなど、知的好奇心を刺激する科学雑学が満載です。 ユニークな実験から、思わず「へえ～」とうなってしまうもの、あるいは「なぜそんな実験をしたんだ⁉」というエキセントリックなものまで厳選して収録！「科学はちょっと苦手」という人でも最後まで楽しく読んでいただける内容です。

科学は本当はもっと面白いものだ

学校の授業で学ぶ科学（理科）は、「結果」を覚えるだけのものになってしまい、試験が終われば忘れてしまう――そんな人が多いようです。この本を通して、私はみなさんに「科学は本当はもっと面白いものだ」ということを伝えたいと思います。 科学とは、自然界の謎を少しずつ明らかにしてきた営みです。その過程でもっとも重要なのは、「仮説を持つこと」と「実験にチャレンジすること」です。しかし、学校で学ぶ科学は、科学者たちがたどり着いた「結果」だけを学んで終わりがちです。そこに、好奇心に駆られて未知の世界を解き明かそうとする、人間味あふれる科学者の姿は見えません。この本では、自然の謎をあばくために挑戦してきた科学者たちの姿を、「実験」への取り組みを通して紹介したいと考えました。 また、この本では、人が周囲の物事をどう捉えるかを研究する「認知科学（心の科学）」という分野にも目を向けてもらおうと思います。「確証バイアス」などを知っておくと、「不思議現象」を簡単に信じてはいけないとわかるはずです。（省略）もともと科学はドラマチックであり、その成果は私たちの生活の隅々に浸透しています。この本で、科学の本当の面白さを感じていただければ幸いです。 （監修者執筆・本書「はじめに」より抜粋）

サンプルページ

目次

第1章 知らないことがまだまだいっぱい！ 一番身近な「体」の実験 ハチとアリ、刺されると痛いのはどっち？ 科学者が自分の体で試してみた 赤ちゃんにはわかる！ どっちが正義のヒーローで、どっちが悪者か すごい！ ロンドンのタクシー運転手は、道を覚えすぎて脳の部位の形が変わる！ ぐるぐる回るのに、ハンマー投げの選手は、目が回らないのはなぜ？ 自分のおなかの中を探検！おしりからカメラを入れる検査って自分でできるの？ 電気のおはしで食べると、ご飯の味が変わる!? 「キーッ！」黒板を爪で引っかく音、どうしてあんなにイヤな気持ちになるの？ 宇宙でおならをするとどうなるの？ NASAがまじめに研究 洞窟にこもったままで生きていける？ 130日を過ごした女性 人間が耐えられる急停止するときの最高速度とは？ 自分の体で実験してみた 第2章 好き嫌いはいけません!? 生きるのに絶対必要な「食べ物」の実験 バナナの皮で本当にすってんころりん！ と滑るのか大実験！ 「パリパリ！」ポテトチップスは、あの音がするからもっとおいしく感じる！ 食べ物の色が違うだけで、「甘さ・酸っぱさが変わる」ってホント？ 落としても5秒以内ならセーフ!? 世界共通の「５秒ルール」は本当か？ お酒からキラキラのダイヤモンドが作れるってホント!? 不思議！ 冷たい水より、お湯のほうが早く氷になることがある？ マッチなどにつかわれるリンは、最初おしっこから取り出されたってホント？ 人間はパン・ジャガイモ・キャベツだけで健康に生きられる!? 科学で解明！ おいしいチョコレートの作り方 AI（人工知能）に料理を考えさせたらどうなる？ 宇宙飛行士だって新鮮な野菜を食べたい！ 宇宙で植物を育てられるのか？ 第3章 数字ではとても表せない!? みんなが気になる「こころ」の実験 目の前にゴリラがいても気づかない!? 集中パワーのふしぎ ドキドキする吊り橋の上で会うと、恋に落ちやすいってホント？ 占いで言われたことは当たっている？ 信じさせる仕組みとは 「危ない！」って思ったとき、周りの動きがゆっくりに見えるのはなぜ？ あの記憶は本物？ 思い出は簡単に書き換えられてしまう 股の間から逆さまに景色を見ると、いつもよりスゴく見えるのはどうして？ カードをめくれば答えが見える？ あなたの考え、かたよっていませんか 「自分ってけっこうスゴイ！」って思っている人ほど、じつはそれほどでもない？ 見えない「誰か」はなぜ現れる？ 脳が生み出す不思議な気配の正体 ケーキの写真をずっと見ていると、なぜかおなかがいっぱいになるってホント？ 貼ってあるラベルやブランドで味が変わるってホント？ 人に親切にするといつかは自分に返ってくる？ 大人が悪いことをするとこどもも真似してしまう？ 巻末特集 世界の研究者が行った奥深い実験の世界 柳の木は何でできている？ 実際に育てて量はかってみた （ヤン・ファン・ヘルモント） 30年間、食べたもの出したもの全部記録した結果は？ （サントリオ・サントッレ） 自分の胃袋を実験室に!? 「消化」の謎に挑んだ男 （ラザロ・スパランツァーニ） 胃潰瘍の犯人を突き止めろ！ 細菌を飲んで実験！ （バリー・マーシャル） 部屋の中で地球の重さを測ることはできる？ （ヘンリー・キャヴェンディッシュ） 数トンもの鉱石から0.1グラムの宝物を取り出せ！ （マリ・キュリー） 世界一硬いダイヤモンドを太陽光で燃やしてみたら？ （アントワーヌ・ラヴォアジエ） 見えない力「大気圧」を目に見える形で証明できるか？ （オットー・フォン・ゲーリケ） 凧を雷雲に向けて飛ばしたら何が起こる？ （ベンジャミン・フランクリン）

プロフィール

監修：左巻健男（さまき たけお） 東京大学教育学部附属中・高等学校教諭、京都工芸繊維大学教授、同志社女子大学教授、法政大学生命科学部環境応用化学科教授、同教職課程センター教授などを経て、現在は精力的に執筆活動、講演会講師を務める。千葉大学教育学部中学理科専攻卒業、東京学芸大学大学院教育学研究科理科教育専攻物理化学講座を修了。『面白くて眠れなくなる化学』(PHP研究所)、『身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本』(明日香出版社)、『絶対に面白い化学入門 世界史は化学でできている』(ダイヤモンド社)、『中学3年間の理科がちゃんとわかる教科書』（SBクリエイティブ）をはじめ、これまでに300冊以上の著書、監修書がある。

書誌情報

書名：『世界の研究者が驚いた 小学生のためのすごい実験図鑑』 ISBN：978-4-86255-802-2 監修者： 左巻健男 ページ数：176P 判型：A5判 定価：1,870円（本体1,700円＋税） 発売日：2026年4月10日 出版社：カンゼン 商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10161256.html

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https://www.amazon.co.jp/dp/486255802X https://books.rakuten.co.jp/rb/18557299/

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