公益財団法人ノエビアグリーン財団は、2026年4月1日(水)から3日間、東京ヘリポートにて、児童養護施設やファミリーホームの子供たちを対象とした「ヘリコプター体験フライト」を開催しました。本事業は今回で通算100回目を迎え、2018年の開始以来、延べ約600名の子供たちが“空からの学び”を体験しています。当日は7歳から16歳までの22名が参加し、自分たちの暮らす街を空から見下ろす体験に歓声を上げ、目を輝かせていました。さらに、パイロットや整備士、航空管制官など空の安全を支える仕事にも触れ、自然体験や職業観を育む機会となりました。





こうした体験活動の重要性を把握するため、全国の児童養護施設を対象にWEB調査※を実施しました。その結果、99％が「自然体験や職業観の育成は重要」と回答し、76％が「機会不足」と回答しました。今後も未来を担う子供たちを対象とした事業を展開してまいります。次回も東京・大阪での開催を予定しています。





通算100回目のヘリコプター体験フライト(東京ヘリポート)





【全国児童養護施設対象 WEB調査】

99％が「自然体験・職業観育成は重要」、76％が「機会不足」と回答





体験機会の重要性に関する調査結果

体験機会の不足状況に関する調査結果





※全国の児童養護施設対象WEB調査(有効回答65施設／調査期間：2026年3月9日～19日)





～児童養護施設の皆さまからの声～

・「自然の中での体験は子供たちの心身の発達にとって非常に大切なもの。五感を刺激し、感性や好奇心を育て、友達と協力したり、自分で考えて行動したりする機会にもなり、社会性や主体性を育むことにもつながる。」





・「日常生活では得にくい体験を通して「できた」「楽しかった」という成功体験を積み重ねることは、子供たちの自己肯定感を高めるうえでも重要。」





・「大人になって印象に残っている出来事、人に語ることのできる体験があれば成長していく中でも子供たちの自信の糧となっていくのではないか。」









【開催概要】

※詳細はこちらをご覧ください。

https://www.noevirgreen.or.jp/foundation/pdf/260205.pdf





開催期間：2026年4月1日(水)・2日(木)・3日(金)

参加者 ：関東エリアの児童養護施設やファミリーホームで生活する子供たち22名

開催場所：株式会社ノエビアアビエーション 東京ヘリポート事務所

(〒136-0082 東京都江東区新木場4-7-43)









【参加した子供たちの声】 子供たちの感情と発見があふれた空の時間

・いろんな所に(R)や(H)のマークがあり、その意味を知りたいと思った。時速230キロメートルで飛んでいたのに、50～60キロメートルくらいに感じた。(小学生)

・空を飛んでいるとき、建物や車がミニチュアのように見えた。(中学生)

・飛んでいるときはフワフワして、飛行機とはまた違う感覚だった。(高校生)









【開催当日の様子】 初めてのヘリコプターに目を輝かせる子供たち

＜ヘリコプター見学＞

ヘリコプターの仕組みや安全面を学ぶ子供たち





＜ヘリコプター体験フライト＞

いよいよ待ちに待ったヘリコプターに搭乗





＜ヘリコプター体験フライト＞

歓声があがる20分間の空の旅





＜ヘリコプター体験フライト＞

ヘッドセットを通してパイロットと会話





【公益財団法人ノエビアグリーン財団概要】

設立日 ：2013年3月21日(公益財団法人移行日：2013年12月3日)

所在地 ：東京都中央区銀座7-6-15

事業目的：環境およびスポーツならびに児童・青少年の

健全な育成に関する事業を行い、地球環境の保全および

スポーツの普及と発展ならびに未来を担う

児童・青少年の育成を通じ、豊かな社会の形成に寄与すること

事業内容：(1) 環境活動の普及と啓蒙

(2) 環境活動団体およびスポーツ団体等への助成

(3) 各種スポーツの普及と選手育成の支援

(4) 児童・青少年の健全育成支援

(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業





ホームページ・SNS

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＜お問い合わせ＞

・一般のお問い合わせ(開催内容等に関すること)





公益財団法人ノエビアグリーン財団 事務局

〒104-8208 東京都中央区銀座7-6-15

E-mail： info@noevirgreen.or.jp

TEL ： 03-5568-3388 9:00～17:30(土日祝日・年末年始除く)