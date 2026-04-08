東洋アルミエコープロダクツ株式会社は、2022年に発足した会員サービス「おたのしみCLUB」において、CLUB会員登録者数5万人の目標を2026年2月に達成しました。 30年以上続く「おたのしみマークキャンペーン」への応募を起点に、生活者の声と向き合い続けてきた同社は、「おたのしみCLUB」を通じて、よりタイムリーで身近な情報発信と双方向のコミュニケーションを実現。現在では、生活者同士が交流するオンラインコミュニティ「おたのしみCLUBコミュニティ」へと発展しています。

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30年以上続く応募キャンペーンを起点に、生活者との関係を深化

「おたのしみCLUB」は、30年以上続く「おたのしみマークキャンペーン」への応募を通じて培ってきた、お客様との関係性を基盤に誕生しました。 これまで弊社では、応募はがきに書かれたお客様の声一つひとつに目を通し、商品づくりやサービス改善に活かしてきました。 そうした取り組みをさらに進化させ、生活者の方々とより身近に、長く関係性を築いていくことを目指し、2022年2月に「おたのしみCLUB」を発足しました。

デジタル活用により、キャンペーンへの参加しやすさを向上

従来は、専用応募はがきを店頭で入手、もしくは取り寄せた上で手書きで応募する必要があり、参加に一定の手間がかかっていました。 2022年に発足した「おたのしみCLUB」では、会員登録後に応募情報を入力・印刷できる仕組みを整備し、応募のしやすさを大きく向上。さらに、当落通知に加えて定期的なメールマガジン配信を行い、暮らしに役立つ情報の発信や、会員限定キャンペーン、商品モニター募集などを実施することで、東洋アルミエコープロダクツをより身近に感じていただける会員サービスへと進化させてきました。

段階的な取り組みにより、会員登録者数5万人目標を達成

「おたのしみCLUB」は、サービス開始以降、段階的に機能と接点を拡充し、着実に会員数を伸ばしてきました。 【主な取り組みと成長の流れ】 2022年：おたのしみCLUB会員募集開始、同年10月に会員1万人を突破 2023年：新商品モニター、メルマガ配信を本格化。初のオンラインファンミーティングを開催 2024年：会員同士が語り合える「おたのしみCLUBコミュニティ」を開設 2025年：生活者参加型イベント「コミューンマルシェ」に出展し、オフラインファンミーティングを実施 2026年2月：おたのしみCLUB会員登録者数5万人目標を達成 「おたのしみCLUB」は単なるキャンペーン応募の仕組みを超え、生活者と共に育てるプラットフォームの基盤として成長しています。 今後は、おたのしみCLUB会員から、おたのしみCLUBコミュニティへの参加促進にも取り組んでまいります。

生活者同士がつながる“公園のようなコミュニティ”へ

2024年に開設した「おたのしみCLUBコミュニティ」は、企業と生活者のコミュニケーションにとどまらず、生活者同士が自由に語り合える“公園のような場所”として機能しています。 日々、東洋アルミエコープロダクツの商品を中心に、使い方の工夫や暮らしの知恵など多くの投稿が集まり、生活者同士で知恵を共有する場としても活性化しています。

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生活者の声を、これからのものづくりへ

応募時のコメントやアンケート、コミュニティへの投稿などを通じて寄せられるリアルな声は、商品の細かな仕様見直しや新たなアイデアの源泉となっています。 同社は今後も、「おたのしみCLUB」を通じて生活者との対話を深め、共創型のものづくりを推進していく方針です。

会社概要

商号 ：東洋アルミエコープロダクツ株式会社 代表者：代表取締役社⻑ 酒井大典 本社所在地：⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬4-1 設⽴：1969年11⽉1⽇ URL：https://www.toyoalumi-ekco.jp/