ライフスタイルカンパニー株式会社（所在地：東京都中央区）は、ホビーブランド「TOKOTOYZ（トコトイズ）」より、オリジナルスクイーズシリーズ「ぷにっこ」から全3シリーズ「ぷにっこ スイーツ ふわふわスフレシリーズ」「ぷにっこ スイーツ スイスロール＆バターシリーズ」「ぷにっこ アニマル キュートなおしりシリーズ」を、2026年4月8日（水）11:00よりTOKOTOYZ公式ECサイト・楽天にて予約販売開始いたします。 SNSの開封動画が火付け役となり、海外発のスクイーズブームが今や日本でも大旋風。そんなトレンドど真ん中に、TOKOTOYZのオリジナルスクイーズ「ぷにっこ」が満を持して登場します。 「ぷにっこ」は、プニプニとした柔らかい触り心地と、思わず集めたくなるキュートなビジュアルを追求したスクイーズシリーズです。「スイーツ」をテーマにした2シリーズと、動物のぷっくりとした"おしり"にフォーカスしたの全3ラインナップで登場いたします。 各シリーズともブラインドボックス形式・全6種類＋シークレット1種を展開。なお、2026年5月中旬以降はTikTok Shopや他モール・店舗での販売も予定しております。

商品概要

ぷにっこ スイーツ ふわふわスフレシリーズ

https://tokotoyz.jp/collections/all-squishy

商品名：ぷにっこ スイーツ ふわふわスフレシリーズ 予約受付開始日時：2026年4月8日（水）11:00 予約受付サイト：TOKOTOYZ公式ECサイト（https://tokotoyz.jp/products/pn02） バリエーション：6種＋シークレット1種（ブラインドボックス） お届け予定：2026年5月上旬以降 価格（税込）：単品 2,530円／ 6箱セット 15,180円 付属品：ガイドブック・ふわふわパウダー・予備袋・キーホルダー

■ ラインナップ（6種＋シークレット1種）

- オリジナル - いちご - ブルーベリー - まっちゃ - チョコ - バター - シークレット（非公開）

ぷにっこ スイーツ スイスロール＆バターシリーズ

商品名：ぷにっこ スイーツ スイスロール＆バターシリーズ 予約受付開始日時：2026年4月8日（水）11:00 予約受付サイト：TOKOTOYZ公式ECサイト（https://tokotoyz.jp/products/pn2-2） バリエーション：6種＋シークレット1種（ブラインドボックス） お届け予定：2026年5月上旬 価格（税込）：単品 2,200円／ 6箱セット 13,200円 付属品：ガイドブック・ふわふわパウダー・予備袋・キーホルダー

■ ラインナップ（6種＋シークレット1種）

- クリーム - チョコ - いちご - まっちゃ - クリームバター - 濃厚バター - シークレット（非公開）

ぷにっこ アニマル キュートなおしりシリーズ

商品名：ぷにっこ アニマル キュートなおしりシリーズ 予約受付開始日時：2026年4月8日（水）11:00 予約受付サイト：TOKOTOYZ公式ECサイト（https://tokotoyz.jp/products/pn03） バリエーション：6種＋シークレット1種（ブラインドボックス） お届け予定：2026年5月下旬 価格（税込）：単品 2,420円／ 6箱セット 13,200円 付属品：ガイドブック・ふわふわパウダー・予備袋・キーホルダー

■ ラインナップ（6種＋シークレット1種）

- うさぎ - しばいぬ - ねこ - ぶた - くま - パンダ - シークレット（非公開）

商品特徴

1. ぷにもちとろ質感 -- 思わず何度でも触りたくなる、癖になる触り心地

「ぷにっこ」最大の魅力は、そのぷにぷに、もちもち、とろとろとした触り心地です。ギュッとにぎると手のひらに馴染み、ぷにっこならでは気持ちよさを体験できます。手の中にすっぽり収まるサイズ感で、デスクに置いておくだけでなく、いつでも手に取れる"癒しアイテム"として毎日のおともにぴったりです。

2. 細部にこだわった丁寧な造形設計

スフレのふんわりとした丸み、スイスロールの断面から覗くクリーム、バターのかじり具合、そしてアニマルシリーズのぷっくりとした"おしり"フォルムまで、それぞれのテーマを細部までリアルに再現しています。どれもひと目見ただけでほしくなる、こだわりの造形です。

３. 6種＋シークレット1種入りブラインドボックスで、集める楽しさ倍増

各シリーズ6種＋シークレット1種のブラインドボックス形式を採用。箱を開けるまで何が入っているかわからないドキドキ感が、ぷにっこの醍醐味のひとつです。6箱セットなら一気にコンプリートを目指せるほか、友人や家族とシェアするのにも最適です。

ブラインドボックス商品に関するご注意

●ブラインドボックス商品はランダム封入のため、種類をご指定いただくことはできません。 ●単品で複数ご購入される場合、同じ種類が重複する可能性があります。 ●セットボックスは、1つのボックスに複数の種類が封入されております。 ●商品の特性上、希望の種類が封入されていない場合や種類が重複した場合であっても、返品・交換は承ることができません。あらかじめご了承ください。 ※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。

「TOKOTOYZ（トコトイズ）」について

TOKOTOYZ（トコトイズ）は、ライフスタイルカンパニー株式会社が展開するホビーブランドです。「Play Beyond Borders. 遊びの世界に、境界線はいらない。」をコンセプトに、国境やジャンルの枠を越え、ワクワクするアイテムをお届けします。

「ぷにっこ」について

今回ご紹介する「ぷにっこ」は、TOKOTOYZが展開するオリジナルスクイーズシリーズです。ぷにぷに、もちもち、とろとろとした触り心地と愛らしいデザインが特徴。自社オリジナルデザインを軸に、人気キャラクターとのコラボ展開も行っており、ラインナップは拡大中です。

■ TOKOTOYZ Official HP / SNS

公式HP：https://tokotoyz.jp/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz_official/ 公式X（旧Twitter）：https://x.com/tokotoyz 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz_official

会社概要

会社名：ライフスタイルカンパニー株式会社 所在地：東京都中央区八丁堀2丁目24番3号 PMO八丁堀II 7階 事業内容：化粧品の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 玩具の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 海外化粧品、美容雑貨類の輸入総代理 / 海外商品の輸入総代理 公式HP：https://lifestyle-co.fun/ TEL：03-6262-8580