製薬マーケターの学びと“知”をつなぐ情報プラットフォーム「医薬マーケティングLab」公開

株式会社アース・ワン・オフィス

株式会社メディカル・ナレッジ・マネジメント（代表：西森弘造）と株式会社アース・ワン・オフィスは、医薬マーケティングに携わる人材の学びと知見共有を目的とした情報プラットフォーム「医薬マーケティングLab」を公開しました。

製薬業界を取り巻く環境が激変し、より専門性の高い戦略構築が求められるなか、本サイトでは、医薬マーケティングに関する実務知識、業界動向、対談コンテンツ、教育資材などの提供を通して、マーケター同士が知見を共有し学び合う場を目指します。

医薬マーケティングLab TOP

背景

医薬マーケティングの現場では、AIやデータ活用、オムニチャネル化などの変化により、

マーケターに求められる知識とスキルが急速に高度化しています。

一方で、製薬企業のマーケターは日々の業務の中で断片的に知識を習得することが多く、

体系的に学ぶ機会や、業界内で知見を共有する場は決して多くありません。

このような背景から、理論と実践、そして最新動向を横断的に学び、

マーケター同士が知見を共有できる場として「医薬マーケティングLab」を立ち上げました。

本サイトは、医薬マーケティングの知見を整理し、実務に活かすための“知のハブ”となることを目指しています。

医薬マーケティングLabの主なコンテンツ

1. 医薬マーケティングの実務ナレッジ

医薬マーケティングに関する実務知識や思考法、フレームワークを整理した記事コンテンツを掲載。

戦略立案、データ分析、SFE、プロモーション設計など、現場で活用できる図表テンプレートをppt形式で提供します。

2. 医療政策・業界動向の解説

診療報酬改定や医療政策、医薬業界の最新ニュースなどを取り上げ、

製薬企業マーケターの視点から分かりやすく解説します。

3. 医師座談会等の動画コンテンツ

製薬企業のプロモーションが医師の意思決定にどのように関与するのかを語る座談会や、製薬業界の実務に役立つ講演動画などのコンテンツを掲載します。

4. マーケター同士のコミュニティ

医薬マーケティングに携わる人材が知見を共有し、意見交換できるコミュニティを提供。

実務経験や事例を共有することで、業界全体の知識の蓄積と学び合いを促進します。

今後の展開

今後、「医薬マーケティングLab」では、医薬マーケティングの知見を共有するプラットフォームとして、コンテンツの拡充を進めていきます。

医療政策や業界動向の解説記事、マーケティング実務に役立つナレッジコンテンツの充実に加え、戦略立案や分析に活用できる資料・テンプレートの提供を予定しています。

これらの取り組みを通じて、医薬マーケティングに携わる人材が継続的に学び、知見を共有できる情報プラットフォームとして発展させていきます。

医薬マーケティングLabは、医療用医薬品マーケティングの知をつなぎ、業界全体の学びと実践を促進する場を目指します。

医薬マーケティングLab：https://pharma-mk-lab.jp/

医薬マーケティングLab主宰者 西森 弘造 プロフィール

外資系製薬企業において、約30年にわたり、医療用医薬品マーケティングの第一線の多彩な領域で実務経験を積む。新製品企画から長期収載品マネジメントまで、ライフサイクルの全フェーズ に精通。マーケティング部長職を歴任し、多数のブランド戦略をリードした。2024年に株式会社メディカル・ナレッジ・マネジメントを設立、代表取締役に就任。2025年7月には著書『実践 医療用医薬品マーケティング』(メディカルレビュー社)を出版

西森 弘造からのコメント

自分自身が実践してきた知見を整理し、お伝えしたい。その想いから執筆したのが、拙著『実践 医療用医薬品マーケティング』（メディカルレビュー社）です。しかし、本を書いたことでむしろ新たな想いが芽生えました。知識を届けるだけでなく、マーケティング担当者が共に学び、議論し、成長できる「場」をつくりたい、という想いです。

いま、製薬業界はこれまで以上に高度な判断とスピードが求められる時代に入っています。医療制度は変化し、デジタル化は進展し、患者ニーズは多様化し続けています。こうした環境の中で、本質的に価値ある知見を共有し、議論し、日々のマーケティング活動を進化させる場が必要だと強く感じています。

現在、まだまだ情報は十分ではありませんが、これから、このLabではさまざまな実験的な取り組みを少しずつ始めていく予定です。順次公開し、みなさんとディスカッションできることを楽しみにしています。

医薬マーケティングLabは、完成された場ではありません。参加してくださるみなさんと共に育てていく場です。

上手くいくこと、いかないことがあるかもしれませんが、みなさんと一緒にさまざまなチャレンジをしていきたいと考えています。

医療用医薬品マーケティングの可能性を、もう一段引き上げたい。その想いに共感してくださる方と、共に歩んでいければ幸いです。

新しい価値を創る旅を、ここから一緒に始めましょう。

■株式会社アース・ワン・オフィスについて

株式会社アース・ワン・オフィスは、「医療・製薬業界」を中心に36年にもわたり、様々なイベントの企画・実施・運用をサポートしてまいりました。

きめ細やかなサービスで、オンライン、オフラインは問わず、Webセミナーや社内会議、学会共催セミナー、展示会をはじめとする様々なイベント開催を成功に導きます。

当日の運営進行はもちろん、案内状印刷物の作成、ステージのデザイン、オープニング、コーナー映像の作成、そしてイベント開催後の記録映像の編集作業に至るまで、多岐にわたる膨大な業務をワンストップで行うチーム体制で取り組みます。

アース・ワン・オフィスだからこそできるトータルサポートで、主催者を支えます。

運営

株式会社メディカル・ナレッジ・マネジメント

東京都新宿区西新宿2-3-3 KDDIアネックスビル1F 27番

設立：2024年8月8日

事業内容：製薬企業との協業支援

研修・教育支援プログラムの提供



株式会社アース・ワン・オフィス

東京都新宿区新宿 2-5-10 アーバンセンター新宿 5F

設立：1989年12月7日

事業内容：イベント・展示会・コンベンション・社内会議などのトータルプロデュース

セールスプロモーション企画・実行支援

映像・コンテンツの企画制作