100年前の万博で話題となった“茶ポンス”が、京都で現代的に復活。

株式会社福寿園

京都で味わう、新感覚の抹茶体験。

シュワっと爽やか、フルーティーな“抹茶ソーダ”が誕生。

創業1790年、京都・福寿園が運営する「茶寮FUKUCHA（フクチャ）」にて、この春、新メニュー 『茶ポンス（ちゃぽんす）』 を発売いたします。

『茶ポンス』は、抹茶を炭酸で割ったティー・パンチ。

100年前、アメリカの万博で登場した“抹茶ソーダ”の系譜を、現代の京都で再解釈した一杯です。

抹茶の香りと炭酸の軽やかさが重なり、春の京都にぴったりの爽快な味わいに仕上がりました。

抹茶ソースは別添えですので、お客様ご自身で注ぎ仕上げる楽しさもご体験ください。

※第２回アメリカ・フィラデルフィア万博（1926年）にて出展された「日本茶喫茶室」では、抹茶を炭酸水で割った「茶ポンス」、いわゆるティー・パンチが提供され、人気を博しました。

選べる3つのフルーツフレーバー

抹茶の旨みと相性の良いフルーツを厳選し、3種類の味をご用意しました。

PEACH 白桃の甘さが抹茶の香りを引き立てる、華やかな一杯PINEAPPLE 南国の酸味が爽快感をさらにアップSTRAWBERRY 春らしい甘酸っぱさが人気の王道フレーバー

価格：各715円（税込）

※イートインのみでテイクアウトはございません。

京都駅・四条・宇治で楽しめる、旅の“ひと息”にぴったりのドリンク

『茶ポンス』は、京都駅店・四条店・宇治店のFUKUCHA各店で提供します。

観光の合間にも立ち寄りやすく、

「京都らしいけれど、ちょっと新しい」

そんな体験を求める旅行者様に最適です。

京都駅店ではデジタルサイネージでも展開し、旅の玄関口から新しい宇治抹茶文化を発信します。

■ 商品概要

商品名：茶ポンス（MATCHA PUNCH）

価格：各715円（税込）

フレーバー：PEACH／PINEAPPLE／STRAWBERRY

販売店舗：茶寮FUKUCHA 京都駅店・四条店・宇治店

提供期間：2026年4月10日（金）～6月30日（火）

備考：アレルギーをお持ちの方はスタッフへお申し出ください

●茶寮FUKUCHA 京都駅店

住所／京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 京都駅ビル 中央口2階

営業時間／8:00～20:00（L.O19:30）

定休日／不定休

ＴＥＬ／075-744-0552

ホームページ／https://fukucha-fukujuen.com/

インスタグラム／https://www.instagram.com/fukucha.fukujuen/

●茶寮FUKUCHA 宇治店

住所／京都府宇治市宇治蓮華35

営業時間／11:00-17:00

定休日／月曜日 ※2階喫茶は、土日祝 11：00～17：00（LO16：30）のみ営業

ＴＥＬ／050-3152-2931

●茶寮FUKUCHA 四条店

住所／ 京都府京都市下京区四条通富小路角 福寿園京都本店2階

営業時間／11：00～18：00（L.O17：30）

定休日／水曜日

ＴＥＬ／050-3152-2902

※写真はイメージです。

※価格表示は税込価格です。

【会社概要】

株式会社福寿園は、寛政二年(1790年)の創業以来、茶一筋に歩み続けている京都の茶舗です。代々が築いた茶づくりの伝統の技を生かしながら、常に新しい技術を取り入れ、これからの時代のふさわしいティーライフをご提案してまいります。



会社名 ： 株式会社 福寿園

所在地 ： 京都府木津川市山城町上狛東作り道11

代表者 ： 取締役社長 福井 正興

創 業 ：寛政2年(1790年)

事業内容： 日本茶の製造・販売

URL ： https://www.fukujuen.com