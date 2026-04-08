100年前の万博で話題となった“茶ポンス”が、京都で現代的に復活。
京都で味わう、新感覚の抹茶体験。
シュワっと爽やか、フルーティーな“抹茶ソーダ”が誕生。
創業1790年、京都・福寿園が運営する「茶寮FUKUCHA（フクチャ）」にて、この春、新メニュー 『茶ポンス（ちゃぽんす）』 を発売いたします。
『茶ポンス』は、抹茶を炭酸で割ったティー・パンチ。
100年前、アメリカの万博で登場した“抹茶ソーダ”の系譜を、現代の京都で再解釈した一杯です。
抹茶の香りと炭酸の軽やかさが重なり、春の京都にぴったりの爽快な味わいに仕上がりました。
抹茶ソースは別添えですので、お客様ご自身で注ぎ仕上げる楽しさもご体験ください。
※第２回アメリカ・フィラデルフィア万博（1926年）にて出展された「日本茶喫茶室」では、抹茶を炭酸水で割った「茶ポンス」、いわゆるティー・パンチが提供され、人気を博しました。
選べる3つのフルーツフレーバー
抹茶の旨みと相性の良いフルーツを厳選し、3種類の味をご用意しました。
PEACH 白桃の甘さが抹茶の香りを引き立てる、華やかな一杯
PINEAPPLE 南国の酸味が爽快感をさらにアップ
STRAWBERRY 春らしい甘酸っぱさが人気の王道フレーバー
価格：各715円（税込）
※イートインのみでテイクアウトはございません。
京都駅・四条・宇治で楽しめる、旅の“ひと息”にぴったりのドリンク
『茶ポンス』は、京都駅店・四条店・宇治店のFUKUCHA各店で提供します。
観光の合間にも立ち寄りやすく、
「京都らしいけれど、ちょっと新しい」
そんな体験を求める旅行者様に最適です。
京都駅店ではデジタルサイネージでも展開し、旅の玄関口から新しい宇治抹茶文化を発信します。
■ 商品概要
商品名：茶ポンス（MATCHA PUNCH）
価格：各715円（税込）
フレーバー：PEACH／PINEAPPLE／STRAWBERRY
販売店舗：茶寮FUKUCHA 京都駅店・四条店・宇治店
提供期間：2026年4月10日（金）～6月30日（火）
備考：アレルギーをお持ちの方はスタッフへお申し出ください
●茶寮FUKUCHA 京都駅店
住所／京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 京都駅ビル 中央口2階
営業時間／8:00～20:00（L.O19:30）
定休日／不定休
ＴＥＬ／075-744-0552
ホームページ／https://fukucha-fukujuen.com/
インスタグラム／https://www.instagram.com/fukucha.fukujuen/
●茶寮FUKUCHA 宇治店
住所／京都府宇治市宇治蓮華35
営業時間／11:00-17:00
定休日／月曜日 ※2階喫茶は、土日祝 11：00～17：00（LO16：30）のみ営業
ＴＥＬ／050-3152-2931
●茶寮FUKUCHA 四条店
住所／ 京都府京都市下京区四条通富小路角 福寿園京都本店2階
営業時間／11：00～18：00（L.O17：30）
定休日／水曜日
ＴＥＬ／050-3152-2902
※写真はイメージです。
※価格表示は税込価格です。
【会社概要】
株式会社福寿園は、寛政二年(1790年)の創業以来、茶一筋に歩み続けている京都の茶舗です。代々が築いた茶づくりの伝統の技を生かしながら、常に新しい技術を取り入れ、これからの時代のふさわしいティーライフをご提案してまいります。
会社名 ： 株式会社 福寿園
所在地 ： 京都府木津川市山城町上狛東作り道11
代表者 ： 取締役社長 福井 正興
創 業 ：寛政2年(1790年)
事業内容： 日本茶の製造・販売
URL ： https://www.fukujuen.com