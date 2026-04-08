株式会社VOST、日本最大級のIT・DX・AI総合展「Japan DX Week【春】」に出展

株式会社VOST

株式会社VOST(所在地：東京都江東区、代表者：別所智広)は、この度、2026年4月8日(水)から4月10日(金)に東京ビッグサイトで開催される「Japan DX Week【春】」AI・業務自動化展に出展いたします。

VOSTの展示ブースは、東8ホールの「E41-24」です。

ぜひお立ち寄りいただき、設計・製造業界のDX推進に必要な知識とソリューションを、ブースでご確認ください！

【VOSTの展示ブース注目ポイント】

来場登録(無料)はこちらから :https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/ai.html製造業・建設業向けDX研修・人材育成プログラムを紹介！

「DX研修・人材育成プログラム(https://proskilll.com/dx-kensyu/)」は、まず、DXスキルチェックテストによるDXレベルの可視化を行い、従業員一人ひとりのDXレベルを明確にし、最適な研修プログラムをカスタマイズしDX研修を実施します。務に合わせたDXハンズオン研修、ワークショップによるアウトプットの実施を行います。

教育管理システムを提供！

教育管理システム「GETT Proskill LMS」により

従業員のDXスキルを可視化し、教育・研修・受講管理までを一元化。体系的なプログラムにより、効率的なDX人材育成体制の構築を支援します。

導入企業数10,000社を突破！

日本を代表する大手企業から中小企業まで、業界を問わず幅広くご導入いただいております。

また、DX研修費は、助成金を活用することで最大75%助成されるため、コストを抑えた導入が可能です。

その他、ブースでは、実際のコンテンツのデモンストレーションや導入事例のご紹介、貴社に最適なDX人材育成プランのご提案をさせていただきます。

社内教育や人材育成の方針見直しにもご活用いただける実用的なコンテンツを多数ご用意しております。

DX推進やAI導入にお悩みの方は、ぜひブースでお気軽にご相談ください。

当日のブースの様子や最新情報は、随時弊社公式X（旧Twitter）アカウントにてお届けいたします。

ぜひフォローのうえ、ご覧ください。

■株式会社VOSTサービス内容

キャド研 公式Xアカウントはこちら :https://x.com/CAD_kenコンサルティング事業

企業の課題解決を支援。AI、IoT、CADなど高度な技術を活用したプロジェクト推進。

DX研修・人材育成プログラム(https://proskilll.com/services-for-corporations/)

AI受託開発/PoCサービス(https://ai-kenkyujo.com/ai-tec-service/)

AIコンサルティングサービス(https://ai-kenkyujo.com/ai-project-service/) など

エデュケーション事業

DX・ITスキルアップのための講座を提供。実践的な内容で、すぐに業務に活かせるカリキュラムで企業向けのオーダーメイド研修も実施。

Copilotセミナー(https://bizroad-svc.com/copilot/)

Pythonセミナー(https://bizroad-svc.com/python/)

DXビジネススキルセミナー(https://ai-kenkyujo.com/dx-seminar/)

生成AIセミナー(https://bizroad-svc.com/generative-ai/)

AutoCAD自動化セミナー(https://bizroad-svc.com/autocad-automation/) など

マーケティング事業

新製品発売やブランドイメージ向上などのマーケティング課題解決。デジタルマーケティングを支援。

デジタルマーケティング支援サービス(https://bizroad-svc.com/digital-mkt/)

リード獲得代行サービス(https://bizroad-svc.com/lead/)

CAD、AI、CG、プログラミングなどの分野に特化した技術系メディアを多数運営。最新トピックスや実践的な活用情報を発信し、幅広い層のスキルアップを支援。

キャド研究所(https://cad-kenkyujo.com/)

DX/AI研究所(https://ai-kenkyujo.com/)

BIZROAD(https://bizroad-svc.com/)

CG/空間デザイン/ゲーム開発研究所(https://cg-kenkyujo.com/)

DX人材研修ナビ(https://dx-ai-trainingnavi.com/) など

ディストリビューション事業

事業用のソフトウェアやハードウェアを取り扱い、技術ツールをWEB上でスムーズに購入できる環境を構築。

Autodesk Fusionライセンス(https://bizroad-svc.com/fusion360/)

AutoCADライセンス(https://bizroad-svc.com/autocad-lp/)

BricsCADライセンス(https://bizroad-svc.com/bricscad-license/)

これらの事業を通じて、企業のDX推進や人材育成を総合的に支援しています。

■「DX 総合EXPO 2026 春 東京」の概要

株式会社VOST

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68353/table/66_1_403e1ba5cdbc4dcdc5aa765209f460c7.jpg?v=202604081051 ]

株式会社VOSTは、先端技術を活用し、サービス開発や技術者の育成を行う企業です。複雑な技術を広く正しく共有し、ビジネスの創出と向上を目指しています。

事業はエデュケーション事業、ディベロップメント事業、マーケティング事業の3事業に渡り、多様なソリューションを提供しています。社会人向けのスキルアップ教育に特化した教育事業に力を入れており、様々な分野のスキルアップ講座を提供しており技術を誰もが利用できる世界を目指しています。