【阪神梅田本店】ようこそ、からあげの聖地へ！揚げたてアツアツを堪能できる、からあげの祭典が開幕します。

株式会社阪急阪神百貨店

■阪神梅田本店 1階 食祭テラス「第8回 阪神からあげファン感謝祭」

■4月22日(水)～29日(水・祝)

■公式URL： https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html)

■食祭テラス 公式インスタグラム： https://www.instagram.com/hanshin_1ffoodevent/?hl=ja(https://www.instagram.com/hanshin_1ffoodevent/?hl=ja)

日本唐揚協会が認める大阪のからあげの聖地“阪神梅田本店”で8回目を迎える感謝祭！

“からあげの本場”大分・中津のお店に加え、今イチオシのお店や今回限りの限定メニュー、さらに、からあげと一緒に楽しみたい食祭テラスらしいサワーもご用意。

肉汁がジュワッ、熱々でジューシー！出来たてのからあげを楽しむお祭りです。

＼今回のスーパープレゼンター／

「日本唐揚協会」専務理事 八木宏一郎さん

学生時代（京都産業大学卒）にバイク旅行と食べ歩きに目覚め、各地の名物料理や有名店の味を追い求める放浪者となる。2008年に日本唐揚協会を東京都渋谷区に創設。食べたからあげの数は5,000店以上。

“ニッポンの唐揚げは世界を変える”をスローガンに、国民食であるからあげを世界の“KARAAGE”にするべく世界戦略を画策中。

◎からあげの本場！大分・中津のからあげ

本場として全国に知られる中津からあげ。中津を代表する4つの人気店が登場します！

「元祖 中津からあげ もり山」骨なしからあげ〈モモ〉（100g）529円「中津からあげ からいち」中津からあげ（100g）529円「中津からあげ専門店 吉吾」元祖からあげ（100g）540円「中津からあげ専門店 げんきや」中津からあげ（100g）529円、大分名物とり天（100g）529円、コリコリ砂肝（100g）594円

◎鶏半身丸ごと！手羽先！梅味！全国各地の注目のからあげ

地鶏を使った贅沢なからあげや、下味に海鮮を使うなどオリジナリティーあふれるおいしさ。

しお唐揚げ（100g）529円

愛知・東海「からあげ！ごっち」

愛知県の銘柄鶏“奥三河どり”のみを使用。オリジナルブレンドの粉で薄く衣をまとわせ、外は軽やか、中はしっとり柔らか。独自の塩ダレで旨みを引き出した、むね肉の概念を変える味わい。

とり皮せんべい（50g）756円、海鮮味からあげ（100g）529円、南高梅だくからあげ（100g）529円

和歌山・岩出「紀州からあげ まんぷく亭」

自慢の塩だれに漬け込み揚げたとり皮せんべいや、鶏肉を海鮮のブイヨンで味付けした海鮮味、和歌山ならではの南高梅の梅酢・練り梅・梅パウダーを使った梅だくからあげにご注目。

名古屋コーチン手羽先唐揚げ（100g）756円

愛知・名古屋「鳥開総本家」

日本三大地鶏のひとつ“名古屋コーチン”を使用。オリジナルスパイスと醤油を配合した風味豊かな甘辛タレで、外はパリッ、中は濃厚＆ジューシーな手羽先のからあげ。

金賞にんにくムネ（100g）529円

福岡・新宮「博多からあげ暖」

塩の力で素材の旨みと香りを最大限に引き出した塩からあげ。にんにくの加工・配合を工夫し、奥深い風味で上品な味の特製塩だれに丸一日漬け込み揚げた、絶妙な味わい。

若鶏半身揚げ（1枚）1,280円

東京・品川「なるとキッチン」

秘伝のスパイスを使い、一つひとつ丁寧に味付けした国産若鶏の半身を、衣を付けず高温で一気に素揚げ。ももやぼんじり、むね、ささみ、さらに手羽先や鶏皮まで、“鶏のすべて”が味わえる1枚。

◎今回だけしか食べられない！特別メニュー3品が登場

全国5,000店のからあげを食べ歩いてきた八木さんと人気3店のスペシャルコラボ！

「からあげ！ごっち」

手包み手羽ぎょうざ〈赤味噌〉（1本）330円〔各日販売予定数100本〕〔阪神梅田本店限定〕

60g以上の手羽先のみを使用。自家製餡は、赤みそをベースに鶏の旨みを引き立てる配合に。

「中津からあげ専門店 げんきや」

げんきや特製チキン南蛮（1枚）648円

ヘルシーな鶏ムネ肉にこだわったおいしさ。ムネ肉を包む衣に、秘伝の南蛮ダレを染み込ませ、ひと口で甘酸っぱい味が口の中に広がります。玉ねぎの食感と風味を生かしたタルタルソースをたっぷりとつけて。

「鳥開総本家」

手羽先唐揚げ 味噌ダレ（100g）540円〔阪神梅田本店限定〕

ジューシーでコクのある手羽先唐揚げに合わせるのは、名古屋仕込みの濃厚味噌ダレ。手羽先と味噌という名古屋の二大名物が融合した、ここでしか味わえないからあげ。

◎揚げたてアツアツのからあげと相性抜群！旬の柑橘を使った生搾りサワー

「roof Top Bar TENTO」

今回、生搾りサワーを提供するのは「roof Top Bar TENTO」。

DJが選曲する心地よい音楽と旬の果実を使ったお酒が人気のお店です。農農園を訪れて素材の良さに惚れ込んだ愛媛県産柑橘のサワーを、ぜひからあげと一緒にお楽しみください。

生搾り甘夏サワー（420ml）800円生搾りブラッドオレンジサワー（420ml）800円生搾り不知火サワー（420ml）900円