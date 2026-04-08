【資さんうどんの人気メニューがランチに！】特別価格599円～で提供します！お得にお腹いっぱい♪※～4/22までの平日＆福岡県10店舗の限定販売

【4/9（木）～4/22（水）の平日限定】

資さんうどんのお得なランチセット【資ランチ】

株式会社資さん

2026年も新年度がはじまりました。新生活や様々なイベント等で、何かと出費が重なるこの季節。

資さんうどんでは、「お得にお腹いっぱい食べて、元気に春のスタートをきっていただきたい」という想いから、4/9（木）10時～一部店舗にて、お得なランチセット【資ランチ】を提供いたします。

お得な【資ランチ】が食べられるのは、4/9（木）～4/22（水）の平日10時～17時です（※土日を除く）。

期間限定のお得なランチ、ぜひお見逃しなく。

【資ランチ】は、福岡県10店舗のみの限定販売！

※4/9（木）～4/22（水）の期間限定（※土日を除く）、10時～17時の時間限定の販売です。

資ランチでは、資さんうどんの人気メニューをランチの特別価格にてご提供いたします。

※資ランチは、福岡県内の資さんうどん10店舗限定でご提供いたします。

※資さんうどんの店舗によって、ご提供する【資ランチ】のメニューが異なります。

■『かけうどん＋山菜いなり２個＋ごぼ天２本』599円（税込）

▼販売店舗

太宰府店・和白店・野芥店・原店・諸岡店

■『ミニ肉うどん＋ごぼ天２本＋中ライス＋おかずセット（辛子高菜・明太子・卵焼き）』699円（税込）

▼販売店舗

伊都店・春日白水店・古賀店・徳吉店・陣山店

※写真はイメージです。

※提供の器は店舗により異なる場合がございます。

※お持ち帰りできません。

※そば・細めんへの変更はできません。

※ミニ肉うどんの大盛りはできません。

※資ランチはサービス商品のため、資ランチのみをご注文の場合は、割引券・クーポン券などはご利用いただけません。

※資ランチは平日限定です。土日のご提供はございません。

資さんの使命肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都1府16県で100店舗以上展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

「資さんうどん」では、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「大海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 社長：崎田 晴義

事業内容 ： 飲食業（うどん店101店展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年4月8日時点の情報です。