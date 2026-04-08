【印刷×物流のシナジー】光陽社、飯能プリンティングセンターBASEにて物流事業を本格開始

株式会社光陽社

総合印刷会社の株式会社光陽社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：犬養 岬太、以下「光陽社」）は、埼玉県飯能市の生産拠点「飯能プリンティングセンターBASE」において、倉庫業法に基づく倉庫業免許を取得し、物流事業を本格開始したことをお知らせいたします。

これにより、環境配慮型印刷から保管、資材管理、発送までを同一拠点内で完結させる「サステナブル・ロジスティクス」を実現し、お客様のサプライチェーンにおけるGHG排出量削減と業務効率化を強力に支援します。

■ 背景と目的

印刷物発注のDX化やEC市場の拡大に伴い、印刷物や販促資材の管理・配送においても、より高いスピード感と環境対応が求められています。光陽社はこれまで、飯能プリンティングセンターBASEを「24時間365日稼働」「実質再生可能エネルギー100%」の次世代型印刷拠点として運営してまいりました。

この度、新たに倉庫業免許を取得し物流事業へ参入することで、従来の「作る（印刷）」機能に「預かる・運ぶ（物流）」機能を統合。印刷直後の製品を移動コスト・排出ガスを抑えてそのまま保管・発送できる体制を整えました。

■ 光陽社の物流サービス「飯能BASE ロジスティクス」の3つの特徴

1. 環境負荷の最小化（サステナブル・ロジスティクス）

飯能プリンティングセンターBASEは太陽光発電や再エネ電力を活用したカーボンゼロエネルギーで稼働する工場です。印刷から発送までを同一拠点で行うことで、工場から物流倉庫へのトラック移動（横持ち）を削減。製品のライフサイクル全体におけるカーボンフットプリント低減に寄与します。

2. 印刷会社ならではのワンストップ体制

販促物やカタログの印刷、在庫管理、セット組み（流通加工）、個別配送までを一気通貫で受託します。窓口を一本化することで、お客様の管理工数削減とリードタイムの短縮を実現します。

3. 高いセキュリティと品質管理

倉庫業免許の取得にあたり、厳格な施設基準をクリア。空調管理やセキュリティ設備を備えた環境で、お客様の貴重な資産を安全に保管します。

飯能プリンティングセンターBASE■ 拠点概要

名 称： 飯能プリンティングセンターBASE

所 在 地： 埼玉県飯能市茜台2-1-2

設 備： 物流保管・梱包スペース

取得免許 ： 倉庫業免許

倉庫業許可番号：登録第10095号

■プリロジ（印刷会社のトータル物流サービス）

https://www.koyosha-inc.co.jp/prilogi

■ 今後の展望

光陽社は、印刷・物流の両面から環境課題の解決に取り組む「グリーン・パートナー」として、企業のESG経営を支援してまいります。今後は、資材の在庫状況をリアルタイムで確認できるシステムの拡充や、配送時におけるさらなる環境負荷低減策を推進していく予定です。

【株式会社光陽社】

株式会社光陽社は、東京に本社を持つ創業76年の印刷会社です。長年培ったデータ加工技術を磨き上げるとともに、24時間年中無休で稼働する、先進の環境対応型カーボンゼロエネルギー工場と製品カーボンフットプリント算定サービスで、お客様の加速するビジネスをサポートいたします。

URL：https://www.koyosha-inc.co.jp/