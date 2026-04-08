AI会社選定支援サービス「AI Market」、株式会社カラワルと連携し戦略設計から実装まで一気通貫のAIエージェント開発支援を開始！

BizTech株式会社

BizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役：森下 佳宏）は、最適なAI開発会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」において、AI導入から内製化・人材育成までを一気通貫で支援する株式会社カラワル（東京都豊島区千川、代表取締役CEO 根本 卓、以下「カラワル」）との連携を開始しました。

株式会社カラワルについて

株式会社カラワルは、AI導入の初期構想から実装・運用、さらには内製化・人材育成に至るまでを一気通貫で支援するAI・DX支援企業です。



AI単体の導入にとどまらず、業務全体の最適化や組織変革を見据えた支援を強みとしており、企業の実務課題に即したAI活用を推進しています。

カラワルの最大の特徴は、単なるAI開発会社ではなく、戦略設計から実装・定着・内製化までを一貫して伴走支援できる点にあります。



AIスタートアップおよび戦略コンサルティング出身の代表がプロジェクトを直接リードし、初期設計から重要な意思決定まで一貫して関与することで、スピードと精度の高いプロジェクト推進を実現しています。

また、多様な大企業支援の経験をもとに、DX戦略や人材育成、業務改善、プロダクト開発まで幅広い領域に対応。机上の理論にとどまらない、現場起点の実践的なAI導入支援を行っています。

さらに、AI導入で終わるのではなく、社内に定着させる仕組みづくりや運用ルールの整備、人材育成までを支援し、企業が自走できる体制構築を重視。



AI単体ではなく業務システム全体を視野に入れた設計により、持続的な成果創出を実現します。

開発支援においては、ヒアリング・課題整理から企画設計、PoC開発、本開発、運用・グロース支援までの一連のプロセスを一気通貫で伴走します。



最小構成でのプロトタイプ開発やユーザーフィードバックの反映を通じて、実現可能性と効果を検証しながら段階的にプロジェクトを推進します。

また、AI活用のテーマ設計から人材育成、業務特化型AIアプリ開発、セキュアなAI活用基盤構築まで幅広い領域に対応し、企業ごとの課題に応じた最適なAI活用を実現しています。

カラワルは、AI導入を単なる技術導入で終わらせることなく、企業の実務課題に深く入り込み、実行力と運用支援力の両面から持続的なDX推進を支えるパートナーです。

カラワルの詳細はこちら：https://www.karawaru.com/

サービスページはこちら：https://ai-market.jp/service/karawaru_aiagent/

連携開始の目的

AI Marketでは、AI導入に加えて、AI内製化を見据えた企業からの相談も増加しています。しかし、戦略設計から実装、さらには定着・人材育成までを一貫して支援できる企業は限られているのが現状です。

今回の連携により、AI Marketを通じてカラワルの提供する一気通貫のAI・DX支援を紹介することで、AI導入の初期段階からスムーズにプロジェクトを進められる体制構築を支援。

戦略・開発・教育を横断した支援によって、顧客企業の中長期的な成功を後押しします。

また、カラワルにとっても、AI Marketを通じて多様な業界との新たな接点を得ることで、自社の技術やノウハウを広く展開できる機会となります。

AI Marketについて

AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。

AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。

▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)

▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)

パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。

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BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

※掲載されている会社名および商品・製品・サービス名・ロゴマーク等は、各社の商標または各権利者の登録商標です。