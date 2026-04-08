【阪急うめだ本店】インドの伝統美に触れる6日間。「はなめく インドからのお届けもの」4月22日(水)より開催

株式会社阪急阪神百貨店

タイトル：はなめく インドからのお届けもの(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/artstage_hanamekuindia/?_gl=1*l8k6uq*_gcl_au*MTI5MjEyODQ5NS4xNzc1MTEzMDI5*_ga*NzczODU5NTM2LjE3NzUxMTMwMzA.*_ga_3B7MZW473P*czE3NzU2MDU1OTMkbzgkZzEkdDE3NzU2MDU1OTQkajU5JGwwJGgw&_bdsid=1ywyxK.pRc+QBH.1775605590189.1775605600&_bd_prev_page=https%3A%2F%2Fwww.hankyu-dept.co.jp%2Fhonten%2Fevent%2Findex.html%23week03&_bdrpf=1&_ttr=a607c14e30bacaee7065a72de329309dtc11775605600952)

開催期間：2026年4月22日(水) ～ 27日(月) ※催し最終日は午後5時終了

場所：阪急うめだ本店 9階 アートステージ・ギャラリー横イベントスペース

企画協力：伊達文香（「イトバナシ」代表）

内容：【展示・販売】希少なインド刺繍や染色衣料の紹介／【体験】伝統技法のワークショップと限定カフェ

※一部、インド以外の国（地域）で生産、または原材料を使用した商品もございます。

阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html)では、2026年4月22日(水)～ 27日(月) の期間、インドの豊かな伝統技術と手仕事の魅力を紹介するイベント「はなめく インドからのお届けもの」を開催いたします 。本イベントでは、「ししゅうと暮らしのお店」を営む「イトバナシ」代表・伊達文香をキュレーターに迎え、効率だけでは測れない、人々の暮らしにゆとりと豊かさをもたらすインドの手仕事を「染める」「刷る」「刺す」「象る」という4つの切り口で紐解きます 。急速な経済発展の中で失われつつある地域文化や職人の尊い技を、製品の展示販売や体験型ワークショップを通じて体感いただける6日間です 。

■9階 アートステージ［展示・販売］

メイン会場となるアートステージでは、インド各地の風土から生まれた4つの手仕事が宿るアイテムを展示・販売いたします 。

※画像はイメージです染める・刷る

緻密な工程を要する「アジュラク染め」のリバーシブルドレス(39,600円) や、木版を用いる「ブロックプリント」のトートバッグ(7,480円)などを販売します 。

※画像はイメージです刺す・象る

インド各地の文化を映し出す「アリ刺繍」のストール(26,400円～) 、若手アーティストブランド「The loom art」のアクセサリー(7,150円～)など、現代の日常に馴染む手仕事をご紹介します 。

■ギャラリー横イベントスペース［体験コンテンツ］

隣接するイベントスペースでは、伝統技法を実際に体験し、その背景にある文化をより深く知るためのコンテンツをご用意。

※アジュラク染めイメージ1. 伝統の技を五感で楽しむワークショップ（事前予約制）

アジュラク染め体験とおはなし会：本場の木版を用いた染色体験と、伊達による現地のお話を楽しめます 。

開催日時：4月24日(金)、26日(日)

各日午後1時～（いずれも約150分）

定員：各回8名様

参加費：12,000円（材料費込）

チカン刺繍体験：インド・ラクノウ地方の繊細な「シャドウワーク」を学び、作品はフレームに入れて持ち帰れます 。

開催日：4月23日（木）午後6時～、4月25日(土)午前11時～・午後3時～・午後6時～（いずれも約90分）◎定員：各回8名様

参加費：3,500円（材料費込）

チャイ（1杯）770円2. 体験型カフェ「Block Print Cafe」

ドリンクを楽しみながら、ポストカードに好きな木版をプリントできる期間限定カフェです 。会場限定メニューの本場アッサムティーの「チャイ」や、サフラン香る「カシミールティー」、スパイシーな「ジェラート」などをご用意 。特典として、いずれのメニューにも、ブロックプリント用ポストカードが付属します 。

【お買上げ特典】期間中、会場にて税込5,500円以上お買上げいただいた方に、ブロックプリントのはぎれを1枚プレゼントいたします 。パッチワークや小物作りなど、インドの手仕事を日常に取り入れるアイデアをお楽しみいただきます。※なくなり次第終了 。