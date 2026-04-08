『【オンプレ・レガシー環境】「結局パスワードのみ」になってしまう認証、どこから強化すべきか』というテーマのウェビナーを開催

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■オンプレ・レガシーシステムや共有端末の運用が残り、アプリMFAやSSOが適用できず認証強化が止まっている

ゼロトラストや多要素認証の重要性が広く浸透する一方で、現場ではオンプレ・レガシーシステムや共有端末の運用が残り、「結局パスワードのみ」で認証せざるを得ないケースが少なくありません。業務アプリが古くSSOやアプリにMFAを適用できない、端末が専用用途で設定変更が難しい、複数人が同一端末を利用しているなど、環境制約が原因で認証強化が止まってしまいます。しかし、なりすましや認証情報の漏えいを起点とした不正アクセスは依然として重大なリスクであり、セキュリティを高めつつ業務を止めない現実的な進め方が求められています。





■「誰が・いつ・何に」アクセスしたかを担保しながら、なりすまし／不正利用リスクを下げたいが進め方が分からない課題は「理想的な認証基盤」を一気に作ることではなく、現場の制約の中で、誰が・いつ・何にアクセスしたかを担保しながら不正利用リスクを着実に下げることです。パスワードに依存した運用を続けると、使い回しや共有、管理の形骸化が起こりやすく、インシデント発生時の原因特定や影響範囲の把握も難しくなります。一方で、全面刷新や大規模なアプリ改修を前提とした計画は進めにくく、結果として「どこから手を付けるべきか分からない」「優先度が決められない」状態に陥りがちです。端末ログオンや入口の認証からスモールスタートでき、段階的に適用範囲を広げられるアプローチが必要です。■Yubi Plus／YubiKeyを軸に、端末1台からスモールスタートできる導入アプローチと、CloudGate UNOの活用ポイントを紹介本セミナーでは、オンプレ・レガシー環境や共有端末が残る状況でも、現場運用を大きく変えずに認証を強化するための考え方と進め方を解説します。具体的には、Yubi Plus／YubiKeyを軸に、端末1台からスモールスタートできる導入アプローチを整理し、運用設計のポイントや展開時につまずきやすい論点を取り上げます。あわせて、オンプレとクラウドの双方を利用したハイブリッド環境にはCloudGate UNOも組み合わせた適用ポイントについても紹介し、「パスワード×物理鍵」認証への移行を段階的に進めるための実践的なヒントをお伝えします。■主催・共催株式会社インターナショナルシステムリサーチ（ISR）日本情報システム株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/isr-m-20260422/M1D



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