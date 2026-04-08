『研修や顧客説明で使う動画、その場限りで活用が止まっていませんか？』というテーマのウェビナーを開催
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/evc-20260422/M1D
本セミナーでは、業種別の活用例をもとに、
動画が社内外の価値提供をどう変えるのか を具体的に紹介します。
■社内業務が“均一化・効率化”される
動画は、社内の教育・情報共有を大きく変えます。
同じ説明を何度も行う必要がなくなり、拠点や職種が違っても、
同じ品質の内容を、必要なタイミングで届けられる仕組み がつくれます。
・研修（新人・中堅・管理職）の標準化
・技能継承（製造・建築・食品など）の属人化解消
・社内勉強会・技術共有のアーカイブ化
・営業・品質・技術部門のナレッジ共有
・社長メッセージやイベント記録の全社展開
これらはすべて、“動画があるだけで再現性が高まる” 活用例です。
■社外ビジネスが“拡張・高度化”する
動画は社外向けにも強力な価値を生みます。
顧客、代理店、パートナー、資格講座受講者など、
対象者ごとに必要な内容を確実に届けられる“サービス” に変わります。
・顧客向けの商品説明・導入教育
・代理店向けの販売トレーニング
・資格取得の事前学習・更新研修
・有料コンテンツ配信（講座・専門知識・エンターテイメント）
・スポーツ・イベントの限定配信
・技術商社・認証機関の専門情報提供
動画は、単なる記録ではなく、
“新しい収益源”にも“顧客価値の向上”にもつながる資産 です。
■こんな人におすすめ
・研修・技能継承の効率化や標準化を進めたい方
・社内のナレッジ共有を仕組みとして整えたい方
・顧客向けの説明や教育を動画で強化したい方
・代理店・パートナーへの情報提供を均一化したい方
・資格講座・更新研修などを動画で提供したい方
・有料コンテンツや限定配信など、新しいサービスを検討している方
・Zoom・Teams＋SharePointでは対応しきれないと感じ始めている方
■主催・共催
株式会社EVC
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/evc-20260422/M1D
マジセミ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/evc-20260422/M1D
■動画は、社内の教育も社外の価値提供も一気に底上げする
動画は、単なる記録ではありません。
研修、技能継承、社内勉強会などの社内業務を効率化し、
同じ内容を何度でも、誰にでも、均一に届けられる“仕組み”になります。
さらに、動画は社外にも大きな価値を生みます。
顧客向けの説明、代理店教育、資格更新研修、
スポーツやイベントの限定配信、有料コンテンツ提供など、
動画はそのまま“新しいサービス”として成立します。
動画が社内外の価値提供をどう変えるのか を具体的に紹介します。
■社内業務が“均一化・効率化”される
動画は、社内の教育・情報共有を大きく変えます。
同じ説明を何度も行う必要がなくなり、拠点や職種が違っても、
同じ品質の内容を、必要なタイミングで届けられる仕組み がつくれます。
・研修（新人・中堅・管理職）の標準化
・技能継承（製造・建築・食品など）の属人化解消
・社内勉強会・技術共有のアーカイブ化
・営業・品質・技術部門のナレッジ共有
・社長メッセージやイベント記録の全社展開
これらはすべて、“動画があるだけで再現性が高まる” 活用例です。
■社外ビジネスが“拡張・高度化”する
動画は社外向けにも強力な価値を生みます。
顧客、代理店、パートナー、資格講座受講者など、
対象者ごとに必要な内容を確実に届けられる“サービス” に変わります。
・顧客向けの商品説明・導入教育
・代理店向けの販売トレーニング
・資格取得の事前学習・更新研修
・有料コンテンツ配信（講座・専門知識・エンターテイメント）
・スポーツ・イベントの限定配信
・技術商社・認証機関の専門情報提供
動画は、単なる記録ではなく、
“新しい収益源”にも“顧客価値の向上”にもつながる資産 です。
■こんな人におすすめ
・研修・技能継承の効率化や標準化を進めたい方
・社内のナレッジ共有を仕組みとして整えたい方
・顧客向けの説明や教育を動画で強化したい方
・代理店・パートナーへの情報提供を均一化したい方
・資格講座・更新研修などを動画で提供したい方
・有料コンテンツや限定配信など、新しいサービスを検討している方
・Zoom・Teams＋SharePointでは対応しきれないと感じ始めている方
■主催・共催
株式会社EVC
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/evc-20260422/M1D
マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。
過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。
マジセミ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]