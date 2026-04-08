『研修や顧客説明で使う動画、その場限りで活用が止まっていませんか？』というテーマのウェビナーを開催

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■動画は、社内の教育も社外の価値提供も一気に底上げする

動画は、単なる記録ではありません。

研修、技能継承、社内勉強会などの社内業務を効率化し、

同じ内容を何度でも、誰にでも、均一に届けられる“仕組み”になります。



さらに、動画は社外にも大きな価値を生みます。

顧客向けの説明、代理店教育、資格更新研修、

スポーツやイベントの限定配信、有料コンテンツ提供など、

動画はそのまま“新しいサービス”として成立します。





本セミナーでは、業種別の活用例をもとに、動画が社内外の価値提供をどう変えるのか を具体的に紹介します。■社内業務が“均一化・効率化”される動画は、社内の教育・情報共有を大きく変えます。同じ説明を何度も行う必要がなくなり、拠点や職種が違っても、同じ品質の内容を、必要なタイミングで届けられる仕組み がつくれます。・研修（新人・中堅・管理職）の標準化・技能継承（製造・建築・食品など）の属人化解消・社内勉強会・技術共有のアーカイブ化・営業・品質・技術部門のナレッジ共有・社長メッセージやイベント記録の全社展開これらはすべて、“動画があるだけで再現性が高まる” 活用例です。■社外ビジネスが“拡張・高度化”する動画は社外向けにも強力な価値を生みます。顧客、代理店、パートナー、資格講座受講者など、対象者ごとに必要な内容を確実に届けられる“サービス” に変わります。・顧客向けの商品説明・導入教育・代理店向けの販売トレーニング・資格取得の事前学習・更新研修・有料コンテンツ配信（講座・専門知識・エンターテイメント）・スポーツ・イベントの限定配信・技術商社・認証機関の専門情報提供動画は、単なる記録ではなく、“新しい収益源”にも“顧客価値の向上”にもつながる資産 です。■こんな人におすすめ・研修・技能継承の効率化や標準化を進めたい方・社内のナレッジ共有を仕組みとして整えたい方・顧客向けの説明や教育を動画で強化したい方・代理店・パートナーへの情報提供を均一化したい方・資格講座・更新研修などを動画で提供したい方・有料コンテンツや限定配信など、新しいサービスを検討している方・Zoom・Teams＋SharePointでは対応しきれないと感じ始めている方■主催・共催株式会社EVC■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/evc-20260422/M1D



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