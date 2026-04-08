「さらば糖脂塩」機能性表示食品へリニューアル！“食事を楽しむ”という選択へ。糖・脂肪に着目したW機能性関与成分を配合！

株式会社LADDER

株式会社LADDER（本社：東京都港区、代表：持丸）は、食生活をサポートするサプリメント「さらば糖脂塩」を、機能性表示食品としてリニューアルし、2026年4月8日(水)より販売開始いたします。

本商品は、機能性関与成分として「難消化性デキストリン」と「チャカサポニン」を配合し、食事由来の糖や脂肪に着目した設計へとリニューアルしました。

■機能性表示食品へのリニューアルポイントは？

１.2つの機能性関与成分を配合！

・【難消化性デキストリン】

食事由来の脂肪や糖の吸収を抑える機能や、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。

・【チャカサポニン】

チャカサポニンには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。また肥満気味な方の体脂肪、お腹の脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）、ウエスト周囲径、体重の減少をサポートすることで、高めのBMIを改善させる機能が報告されています。

２.日本初の機能性表示食品の処方

難消化性デキストリン、チャカサポニンを機能性関与成分として機能性表示食品の処方は日本で初めてです！

■さらば糖脂塩について

おいしい食事をしながら健康維持にも気をつけたい方におすすめのサプリメントです。

30～50代を中心に、幅広い世代から支持されています。

・YouTube登録者数195万人以上のラーメンYouTuber「SUSURU」がアンバサダー

・難消化性デキストリン5g(1包)と高配合！レタス1.5個分の食物繊維(1包)

・糖質・脂質・塩分が気になる食生活に寄り添う成分をたっぷり配合

・ビタミン11種&ミネラル8種たっぷり配合

・安心安全の国内製造

商品名：さらば糖脂塩

定価：\5,500（税込\5,940）

機能性関与成分：難消化性デキストリン、チャカサポニン

届出番号：K427

内容量：1包(7g)×30包

続けやすいよう、スッキリとしたレモン味に仕上げました。

100~150mlの水に溶かしてお召し上がりください。公式サイトはこちら :https://toshien.jp/lp?u=toshien_1_l1_organic_prtimes_oo_3

▼公式SNSはこちらから▼

Instagram：https://www.instagram.com/saraba_toshien

X：https://twitter.com/saraba_toshien

TikTok：https://www.tiktok.com/@saraba_toshien

■アンバサダー SUSURUについて

ラーメン好きが興じて始まった生粋のラーメンYouTuber。「毎日ラーメン健康生活」と称し、3,500日以上毎日ラーメンをすする様子を「SUSURU TV.」にアップし続けている。YouTube登録者数195万人超、総再生回数は20億回を超える。 2023年10月にSUSURUが全国から厳選したラーメンを楽しめるイベント「SUSURUラーメンフェス」を初主催し、その後全国各地で定期開催をしている。

■株式会社LADDERについて

P2C事業のプロフェッショナルとして業界を牽引し、インフルエンサーがブランドプロデューサーとして国内外問わず活躍できる機会を提供します。

また、独自性を追求したブランドを創り沢山のお客様に愛用していただけるよう努力を続けます。

プロデューサーとなるインフルエンサーが本当に届けたい想いを、私たちが可能な限り具現化し、適正な価格で1人でも多くのお客様にお届けし、1人でも多くのお客様に「感動」していただきたいと思っています。

会社名：株式会社LADDER

住所：東京都港区虎ノ門4丁目1-1 神谷町トラストタワー 23F

事業内容：PtoC事業 メディカルサポート事業 サウナ事業 海外通販事業

さらば糖脂塩：https://x.gd/3tpSO

P3：https://x.gd/U46el

P3 BOOSTER：https://x.gd/OCOSNG

CHILLERS：https://x.gd/LN2F8

HTF：https://x.gd/m57Ma

Recovenel：https://x.gd/RUy08

ふわっとマシュマロブラ：https://x.gd/Qh1ol