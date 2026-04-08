『【ServiceNow×Benic共催】エンドポイント管理の限界はプラットフォームで決まる』というテーマのウェビナーを開催

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■IT運用・セキュリティは重要なのに、現場依存の対応から抜け出せず、スピードも精度も上がらない

IT運用やセキュリティ対策は、本来「経営リスクを抑え、事業を止めない」ための取り組みであるはずです。しかし現場では、ツールやアラートが増え続ける一方で、状況把握・判断・対応が人に依存し、スピードも精度も上がらないという課題を抱える企業が少なくありません。





■業務プロセスと現場の実データが分断され、正しい判断も自動化も進まないその原因は、業務プロセスと、エンドポイントを含む“現場の実データ”が分断されていることにあります。プロセスは整っていても、データが古ければ正しい判断はできません。データがあっても、プロセスにつながらなければ自動化は進みません。■ServiceNowとエンドポイントの実データを統合し、IT運用を“人頼み”から自律的な運用（Autonomous IT）へ進化させる本ウェビナーでは、ServiceNow（プロセス）とエンドポイントマネジメント（リアルタイム実データ）を統合することで、IT運用・セキュリティを「人が頑張る運用」から経営判断に使える“自律的な運用（Autonomous IT）”へ進化させる考え方を解説します。前半では、川崎重工業IT子会社であるベニックソリューションより、多くの企業がDXやセキュリティ投資を行っても成果につながらない理由を整理した上で、ServiceNow × エンドポイントマネジメントの掛け合わせによって、「IT資産・リスクをリアルタイムに把握する方法」「脆弱性や設定不備を検知と同時に修復へつなげる仕組み」「セキュリティや運用状況を経営が判断できる形で可視化する考え方」を、経営視点で分かりやすくご紹介します。後半では、ServiceNow社より「Autonomous IT：ServiceNowで実現するIT運用自動化」をテーマに、人に依存しないIT運用、そしてServiceNowが描く次世代のIT運用像と最新の取り組みについて解説します。IT運用・セキュリティを、現場改善で終わらせない。経営にとって「判断できる」「任せられる」IT運用を実現したい方に向けたウェビナーです。■こんな方におすすめ・IT運用・セキュリティ対応が人頼み・属人化していると感じている方・DXやセキュリティ投資を経営判断につなげたいCIO／IT部門責任者の方・ServiceNowを導入しているが、CMDBやデータ活用が進んでいない方・脆弱性対応やインシデント対応を自動化・高速化したい方・Autonomous IT（自律的なIT運用）に関心がある方■主催・共催ベニックソリューション株式会社ServiceNow Japan合同会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/benic-20260422/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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