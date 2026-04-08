全ての人にフットボールの楽しさを！『ユニバーサルフットサル』を川越で4月29日(水・昭和の日）開催

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特定非営利活動法人リバリューライフ


「運動が苦手でも大丈夫？」 「障害があっても参加できる？」 「初めてでも迷惑にならない？」


そんな不安を感じたことがある方に向けた、
**2026年4月29日（水・昭和の日）**に川越で開催されます。



参加申し込み :
https://revalu.life/news/20260429/





主催は、特定非営利活動法人リバリューライフ（埼玉県川越市）。


年齢も、障がいの有無も、運動経験も関係なし。



「みんな同じルール」で楽しめる
《ユニバーサルフットサル》です。


■ユニバーサルフットサルってどんなもの？


一言でいうと、
走らなくていいフットサルです。



日本サッカー協会（JFA）もすすめている
「ウォーキングフットボール」の考え方を取り入れて、
誰でも安心して楽しめるルールにしています。


ポイントはこの3つ！



１. 走らない
プレー中は“歩きのみ”。
体力や運動神経に自信がなくても大丈夫です。



２. ケガしにくい
ぶつかるプレーは禁止。
子どもも大人も、久しぶりの運動でも安心。



３. できない人をつくらない
ボールを蹴るのが難しくてもOK。
車いすを利用している方や、視覚障害のある方も
同じピッチで役割を持って参加できます。



「うまいかどうか」より
「一緒にやってみること」を大事にしています。



■こんな人におすすめです


・最近あまり体を動かしていない
・子どもと一緒に参加できるイベントを探している
・障害のある家族と、同じ場所でスポーツをしてみたい
・普通のフットサルはちょっとハードルが高い



ひとつでも当てはまったら、ぜひ気軽にどうぞ。


■このイベントをやっている理由


リバリューライフは
「価値の再発見（Re-value）」を大切に活動しています。



障がいがある人を
「支えられる側」としてだけ見るのではなく、
同じプレーヤーとして一緒に楽しめる場をつくりたい。



スポーツを通して、
「違いがあるから面白い」
そんな感覚が広がっていくことを目指しています。



参加申し込み :
https://revalu.life/news/20260429/



■開催概要


日時：2026年4月29日（水・昭和の日）14:00～16:00
（受付：開始10分前まで）



会場：川越フットサルリゾート
（埼玉県川越市中台南2-10-1）



定員：16名
※8名以上で開催（7名以下の場合は中止）
※少人数制で、ゆったり行います



参加費：
・500円
・活動応援参加費：1,000円



参加資格：どなたでもOK（経験不問）



持ち物：
タオル／飲み物／シューズ／動きやすい服装



申込締切：4月19日
※定員になり次第締切



詳細・申込URL：https://revalu.life/news/20260429/



■アクセス


・川越駅西口より 西武バス約15分「今福中台」徒歩1分
・本川越駅より 西武バス約15分「今福中台」徒歩1分


■注意事項


・屋根付きコートのため雨天でも開催します
・会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください
・スポーツ保険未加入のため、各自での加入をおすすめします


■共同代表コメント


「走らない」「誰も排除しない」
このルールを決めたことで、
初めて全員が同じスタートラインに立てました。



弱さも違いも、その場では“チームの力”になります。
一緒にプレーする体験を通して、
社会の見え方が少し変わったら嬉しいです。


■特定非営利活動法人リバリューライフについて


「価値の再発見（Re-value）」をテーマに、
誰もが自分らしく生きられる社会を目指して活動しています。
対話を大切にしたコミュニティづくりや、
生きづらさを抱える方への支援を行っています。



https://revalu.life/