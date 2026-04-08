全ての人にフットボールの楽しさを！『ユニバーサルフットサル』を川越で4月29日(水・昭和の日）開催

特定非営利活動法人リバリューライフ

「運動が苦手でも大丈夫？」 「障害があっても参加できる？」 「初めてでも迷惑にならない？」

そんな不安を感じたことがある方に向けた、

**2026年4月29日（水・昭和の日）**に川越で開催されます。

参加申し込み :https://revalu.life/news/20260429/

主催は、特定非営利活動法人リバリューライフ（埼玉県川越市）。

年齢も、障がいの有無も、運動経験も関係なし。



「みんな同じルール」で楽しめる

《ユニバーサルフットサル》です。

■ユニバーサルフットサルってどんなもの？

一言でいうと、

走らなくていいフットサルです。

日本サッカー協会（JFA）もすすめている

「ウォーキングフットボール」の考え方を取り入れて、

誰でも安心して楽しめるルールにしています。

ポイントはこの3つ！

１. 走らない

プレー中は“歩きのみ”。

体力や運動神経に自信がなくても大丈夫です。

２. ケガしにくい

ぶつかるプレーは禁止。

子どもも大人も、久しぶりの運動でも安心。

３. できない人をつくらない

ボールを蹴るのが難しくてもOK。

車いすを利用している方や、視覚障害のある方も

同じピッチで役割を持って参加できます。

「うまいかどうか」より

「一緒にやってみること」を大事にしています。

■こんな人におすすめです

・最近あまり体を動かしていない

・子どもと一緒に参加できるイベントを探している

・障害のある家族と、同じ場所でスポーツをしてみたい

・普通のフットサルはちょっとハードルが高い

ひとつでも当てはまったら、ぜひ気軽にどうぞ。

■このイベントをやっている理由

リバリューライフは

「価値の再発見（Re-value）」を大切に活動しています。

障がいがある人を

「支えられる側」としてだけ見るのではなく、

同じプレーヤーとして一緒に楽しめる場をつくりたい。

スポーツを通して、

「違いがあるから面白い」

そんな感覚が広がっていくことを目指しています。

参加申し込み :https://revalu.life/news/20260429/

■開催概要

日時：2026年4月29日（水・昭和の日）14:00～16:00

（受付：開始10分前まで）

会場：川越フットサルリゾート

（埼玉県川越市中台南2-10-1）

定員：16名

※8名以上で開催（7名以下の場合は中止）

※少人数制で、ゆったり行います

参加費：

・500円

・活動応援参加費：1,000円

参加資格：どなたでもOK（経験不問）

持ち物：

タオル／飲み物／シューズ／動きやすい服装

申込締切：4月19日

※定員になり次第締切

詳細・申込URL：https://revalu.life/news/20260429/

■アクセス

・川越駅西口より 西武バス約15分「今福中台」徒歩1分

・本川越駅より 西武バス約15分「今福中台」徒歩1分

■注意事項

・屋根付きコートのため雨天でも開催します

・会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください

・スポーツ保険未加入のため、各自での加入をおすすめします

■共同代表コメント

「走らない」「誰も排除しない」

このルールを決めたことで、

初めて全員が同じスタートラインに立てました。

弱さも違いも、その場では“チームの力”になります。

一緒にプレーする体験を通して、

社会の見え方が少し変わったら嬉しいです。

■特定非営利活動法人リバリューライフについて

「価値の再発見（Re-value）」をテーマに、

誰もが自分らしく生きられる社会を目指して活動しています。

対話を大切にしたコミュニティづくりや、

生きづらさを抱える方への支援を行っています。

https://revalu.life/