全ての人にフットボールの楽しさを！『ユニバーサルフットサル』を川越で4月29日(水・昭和の日）開催
「運動が苦手でも大丈夫？」 「障害があっても参加できる？」 「初めてでも迷惑にならない？」
そんな不安を感じたことがある方に向けた、
**2026年4月29日（水・昭和の日）**に川越で開催されます。
参加申し込み :
https://revalu.life/news/20260429/
主催は、特定非営利活動法人リバリューライフ（埼玉県川越市）。
年齢も、障がいの有無も、運動経験も関係なし。
「みんな同じルール」で楽しめる
《ユニバーサルフットサル》です。
■ユニバーサルフットサルってどんなもの？
一言でいうと、
走らなくていいフットサルです。
日本サッカー協会（JFA）もすすめている
「ウォーキングフットボール」の考え方を取り入れて、
誰でも安心して楽しめるルールにしています。
ポイントはこの3つ！
１. 走らない
プレー中は“歩きのみ”。
体力や運動神経に自信がなくても大丈夫です。
２. ケガしにくい
ぶつかるプレーは禁止。
子どもも大人も、久しぶりの運動でも安心。
３. できない人をつくらない
ボールを蹴るのが難しくてもOK。
車いすを利用している方や、視覚障害のある方も
同じピッチで役割を持って参加できます。
「うまいかどうか」より
「一緒にやってみること」を大事にしています。
■こんな人におすすめです
・最近あまり体を動かしていない
・子どもと一緒に参加できるイベントを探している
・障害のある家族と、同じ場所でスポーツをしてみたい
・普通のフットサルはちょっとハードルが高い
ひとつでも当てはまったら、ぜひ気軽にどうぞ。
■このイベントをやっている理由
リバリューライフは
「価値の再発見（Re-value）」を大切に活動しています。
障がいがある人を
「支えられる側」としてだけ見るのではなく、
同じプレーヤーとして一緒に楽しめる場をつくりたい。
スポーツを通して、
「違いがあるから面白い」
そんな感覚が広がっていくことを目指しています。
参加申し込み :
https://revalu.life/news/20260429/
■開催概要
日時：2026年4月29日（水・昭和の日）14:00～16:00
（受付：開始10分前まで）
会場：川越フットサルリゾート
（埼玉県川越市中台南2-10-1）
定員：16名
※8名以上で開催（7名以下の場合は中止）
※少人数制で、ゆったり行います
参加費：
・500円
・活動応援参加費：1,000円
参加資格：どなたでもOK（経験不問）
持ち物：
タオル／飲み物／シューズ／動きやすい服装
申込締切：4月19日
※定員になり次第締切
詳細・申込URL：https://revalu.life/news/20260429/
■アクセス
・川越駅西口より 西武バス約15分「今福中台」徒歩1分
・本川越駅より 西武バス約15分「今福中台」徒歩1分
■注意事項
・屋根付きコートのため雨天でも開催します
・会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください
・スポーツ保険未加入のため、各自での加入をおすすめします
■共同代表コメント
「走らない」「誰も排除しない」
このルールを決めたことで、
初めて全員が同じスタートラインに立てました。
弱さも違いも、その場では“チームの力”になります。
一緒にプレーする体験を通して、
社会の見え方が少し変わったら嬉しいです。
■特定非営利活動法人リバリューライフについて
「価値の再発見（Re-value）」をテーマに、
誰もが自分らしく生きられる社会を目指して活動しています。
対話を大切にしたコミュニティづくりや、
生きづらさを抱える方への支援を行っています。
https://revalu.life/