花王の大人用おむつ「リリーフ」と衛生用品「消臭ストロング」が2026年4月15日（水）～17日（金）開催のバリアフリー2026に出展

写真拡大 (全11枚)

花王リリーフ・消臭ストロングPR事務局

花王の大人用おむつブランド「リリーフ」と衛生用品ブランド「消臭ストロング」シリーズは、2026年4月15日から17日までの3日間、インテックス大阪で開催されるバリアフリー2026に出展いたします。会場では、サンプル配布と「介護に花王のできること」として提案している花王商品の展示も実施いたします。



「介護に花王のできること」webサイトURL：https://my.kao-kirei.com/kaigo/



参考：2025年出展時のブース


大人用おむつブランド「リリーフ」

衛生用品ブランド「消臭ストロング」

■展示ブース詳細


「リリーフ」コーナーでは、はきやすさ、はかせやすさに配慮した大人用おむつ「リリーフ 上げ下げらくらくパンツ」や、下着のようなはき心地が特長の「リリーフ まるで下着」など、各種商品を展示いたします。


実際にはいた時の見た目や、触り心地もご確認いただけます。



「消臭ストロング」コーナーでは、 尿臭・体臭の消臭に加え、食べこぼし汚れにも高い効果を発揮する「アタック消臭ストロング」など、「消臭ストロング」シリーズの商品を展示いたします。



また、「介護のある暮らしに花王のできること」として、介護生活に役立つ花王商品の展示も行います。



なお、ブースご来場者のうちご希望の方には「リリーフ」と「アタック消臭ストロング」の


サンプルをお渡しいたします。


※配布には限りがございます。



サンプルセット

上げ下げらくらくうす型パンツ（2回分）


ズレずにピタッと超安心パッド（2回分）


超うすパンツまるで下着（2回分）


アタック消臭ストロングジェルサンプル48g


各種パンフレット


をお渡しします。


※サイズ、吸収回数違いもご用意しています


※数量限定のためなくなり次第終了となります







「介護のある暮らしに花王のできること」について


花王株式会社は、介護する方・介護を受ける方どちらにとっても快適な暮らしを


サポートすることを目指し、介護生活にお役立ちする様々な商品をご提案する


「介護のある暮らしに花王のできること」を推進しています。



花王の想い


介護は、日々の小さなシーンのつみ重ね。
生活に関わる商品を数多くお届けしている花王だから、


「介護のある暮らし」のさまざまな場面でお役に立てないだろうか、と考えました。


介護の悩みは、人それぞれです。
体力面でも精神面でも大変な毎日に、花王ができるのは小さなこと。
だからそれらを着実に、ていねいに。商品を通じて、毎日をもっと快適にする取り組みを、
一歩ずつ進めてまいります。






■出展概要


イベント名：バリアフリー2026（第32回 高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展）


日時：2026年4月15日（水）～17日（金）10:00～16:30（17日（金）のみ16:00まで）


会場：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）


ブース位置：4-410


公式サイト：https://www.tvoe.co.jp/bmk/


入場料：無料（入場登録制）






■出展商品



リリーフ 上げ下げらくらくパンツ

上げ下げラクラク 自分でも“はきやすい”


● 軽い力でスルッと上がる


１. 「指かけポケット」で弱い握力でもつかみやすい


２. 「のびのびギャザー」で腰まわりがらくに広がり、おしりに引っかからない


● ムレにくい全面通気性


● しっかり吸収


● すっきりうす型で動きやすい（うす型パンツのみ）







リリーフ 超安心パッド

モレ・ズレをしっかり防いで“超安心”


● 立体ギャザーで横モレをブロック


● 幅広テープでピタッとズレにくい


● モコモコしないうす型吸収体



■リリーフ共通特長


● 青色の目印線で紙パンツにパッドをまっすぐつけやすい


● アンモニア臭を強力消臭







リリーフ まるで下着

●感動的なフィット感！ゴワゴワせずに動きやすい


●後ろ姿すっきり。衣類に響かず、お出かけも楽しめます


●すばやく吸収＆消臭。ムレにくい全面通気性。







消臭ストロングシリーズ

介護のにおい悩みをシリーズで解消。


・アタック


　洗たく物のニオイに


・ リセッシュ


　洗いにくい物、空間のニオイに


・トイレマジックリン、トイレクイックル


　トイレのニオイ、汚れに



・尿臭ブロッカーEX配合で、においの原因を元からブロック。






「リリーフ」webサイトURL：https://www.kao.co.jp/relief/


「消臭ストロング」webサイトURL：https://www.kao.co.jp/s-strong/



花王の介護商品は、介護従事者のお墨付きをいただいています



「リリーフ」シリーズ、「消臭ストロング」シリーズは日本ホームヘルパー協会より推奨を取得しています。






日本ホームヘルパー協会について


日本ホームヘルパー協会は、日本国内におけるホームヘルパーの支援と育成を目的とした


組織です。高齢者や障害者を支援するホームヘルパーの質の向上を図り、関連する研修や


情報提供を行っています。これにより、介護サービスの標準化と向上を目指しています。



《本ニュースリリースについてのお問い合わせ》


花王リリーフ・消臭ストロングPR事務局　


TEL：03－6280－2888 MAIL：info@ap-anchor.jp