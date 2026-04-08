花王の大人用おむつ「リリーフ」と衛生用品「消臭ストロング」が2026年4月15日（水）～17日（金）開催のバリアフリー2026に出展

花王リリーフ・消臭ストロングPR事務局

花王の大人用おむつブランド「リリーフ」と衛生用品ブランド「消臭ストロング」シリーズは、2026年4月15日から17日までの3日間、インテックス大阪で開催されるバリアフリー2026に出展いたします。会場では、サンプル配布と「介護に花王のできること」として提案している花王商品の展示も実施いたします。

「介護に花王のできること」webサイトURL：https://my.kao-kirei.com/kaigo/

■展示ブース詳細

参考：2025年出展時のブース大人用おむつブランド「リリーフ」衛生用品ブランド「消臭ストロング」

「リリーフ」コーナーでは、はきやすさ、はかせやすさに配慮した大人用おむつ「リリーフ 上げ下げらくらくパンツ」や、下着のようなはき心地が特長の「リリーフ まるで下着」など、各種商品を展示いたします。

実際にはいた時の見た目や、触り心地もご確認いただけます。

「消臭ストロング」コーナーでは、 尿臭・体臭の消臭に加え、食べこぼし汚れにも高い効果を発揮する「アタック消臭ストロング」など、「消臭ストロング」シリーズの商品を展示いたします。

また、「介護のある暮らしに花王のできること」として、介護生活に役立つ花王商品の展示も行います。

なお、ブースご来場者のうちご希望の方には「リリーフ」と「アタック消臭ストロング」の

サンプルをお渡しいたします。

※配布には限りがございます。

サンプルセット

上げ下げらくらくうす型パンツ（2回分）

ズレずにピタッと超安心パッド（2回分）

超うすパンツまるで下着（2回分）

アタック消臭ストロングジェルサンプル48g

各種パンフレット

をお渡しします。

※サイズ、吸収回数違いもご用意しています

※数量限定のためなくなり次第終了となります

「介護のある暮らしに花王のできること」について

花王株式会社は、介護する方・介護を受ける方どちらにとっても快適な暮らしを

サポートすることを目指し、介護生活にお役立ちする様々な商品をご提案する

「介護のある暮らしに花王のできること」を推進しています。

花王の想い

介護は、日々の小さなシーンのつみ重ね。

生活に関わる商品を数多くお届けしている花王だから、

「介護のある暮らし」のさまざまな場面でお役に立てないだろうか、と考えました。

介護の悩みは、人それぞれです。

体力面でも精神面でも大変な毎日に、花王ができるのは小さなこと。

だからそれらを着実に、ていねいに。商品を通じて、毎日をもっと快適にする取り組みを、

一歩ずつ進めてまいります。

■出展概要

イベント名：バリアフリー2026（第32回 高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展）

日時：2026年4月15日（水）～17日（金）10:00～16:30（17日（金）のみ16:00まで）

会場：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）

ブース位置：4-410

公式サイト：https://www.tvoe.co.jp/bmk/

入場料：無料（入場登録制）

■出展商品

リリーフ 上げ下げらくらくパンツ

上げ下げラクラク 自分でも“はきやすい”

● 軽い力でスルッと上がる

１. 「指かけポケット」で弱い握力でもつかみやすい

２. 「のびのびギャザー」で腰まわりがらくに広がり、おしりに引っかからない

● ムレにくい全面通気性

● しっかり吸収

● すっきりうす型で動きやすい（うす型パンツのみ）

リリーフ 超安心パッド

モレ・ズレをしっかり防いで“超安心”

● 立体ギャザーで横モレをブロック

● 幅広テープでピタッとズレにくい

● モコモコしないうす型吸収体

■リリーフ共通特長

● 青色の目印線で紙パンツにパッドをまっすぐつけやすい

● アンモニア臭を強力消臭

リリーフ まるで下着

●感動的なフィット感！ゴワゴワせずに動きやすい

●後ろ姿すっきり。衣類に響かず、お出かけも楽しめます

●すばやく吸収＆消臭。ムレにくい全面通気性。

消臭ストロングシリーズ

介護のにおい悩みをシリーズで解消。

・アタック

洗たく物のニオイに

・ リセッシュ

洗いにくい物、空間のニオイに

・トイレマジックリン、トイレクイックル

トイレのニオイ、汚れに

・尿臭ブロッカーEX配合で、においの原因を元からブロック。

「リリーフ」webサイトURL：https://www.kao.co.jp/relief/

「消臭ストロング」webサイトURL：https://www.kao.co.jp/s-strong/

花王の介護商品は、介護従事者のお墨付きをいただいています

「リリーフ」シリーズ、「消臭ストロング」シリーズは日本ホームヘルパー協会より推奨を取得しています。

日本ホームヘルパー協会について

日本ホームヘルパー協会は、日本国内におけるホームヘルパーの支援と育成を目的とした

組織です。高齢者や障害者を支援するホームヘルパーの質の向上を図り、関連する研修や

情報提供を行っています。これにより、介護サービスの標準化と向上を目指しています。

《本ニュースリリースについてのお問い合わせ》

花王リリーフ・消臭ストロングPR事務局

TEL：03－6280－2888 MAIL：info@ap-anchor.jp