花王の大人用おむつ「リリーフ」と衛生用品「消臭ストロング」が2026年4月15日（水）～17日（金）開催のバリアフリー2026に出展
花王の大人用おむつブランド「リリーフ」と衛生用品ブランド「消臭ストロング」シリーズは、2026年4月15日から17日までの3日間、インテックス大阪で開催されるバリアフリー2026に出展いたします。会場では、サンプル配布と「介護に花王のできること」として提案している花王商品の展示も実施いたします。
「介護に花王のできること」webサイトURL：https://my.kao-kirei.com/kaigo/
参考：2025年出展時のブース
大人用おむつブランド「リリーフ」
衛生用品ブランド「消臭ストロング」
■展示ブース詳細
「リリーフ」コーナーでは、はきやすさ、はかせやすさに配慮した大人用おむつ「リリーフ 上げ下げらくらくパンツ」や、下着のようなはき心地が特長の「リリーフ まるで下着」など、各種商品を展示いたします。
実際にはいた時の見た目や、触り心地もご確認いただけます。
「消臭ストロング」コーナーでは、 尿臭・体臭の消臭に加え、食べこぼし汚れにも高い効果を発揮する「アタック消臭ストロング」など、「消臭ストロング」シリーズの商品を展示いたします。
また、「介護のある暮らしに花王のできること」として、介護生活に役立つ花王商品の展示も行います。
なお、ブースご来場者のうちご希望の方には「リリーフ」と「アタック消臭ストロング」の
サンプルをお渡しいたします。
※配布には限りがございます。
サンプルセット
上げ下げらくらくうす型パンツ（2回分）
ズレずにピタッと超安心パッド（2回分）
超うすパンツまるで下着（2回分）
アタック消臭ストロングジェルサンプル48g
各種パンフレット
をお渡しします。
※サイズ、吸収回数違いもご用意しています
※数量限定のためなくなり次第終了となります
「介護のある暮らしに花王のできること」について
花王株式会社は、介護する方・介護を受ける方どちらにとっても快適な暮らしを
サポートすることを目指し、介護生活にお役立ちする様々な商品をご提案する
「介護のある暮らしに花王のできること」を推進しています。
花王の想い
介護は、日々の小さなシーンのつみ重ね。
生活に関わる商品を数多くお届けしている花王だから、
「介護のある暮らし」のさまざまな場面でお役に立てないだろうか、と考えました。
介護の悩みは、人それぞれです。
体力面でも精神面でも大変な毎日に、花王ができるのは小さなこと。
だからそれらを着実に、ていねいに。商品を通じて、毎日をもっと快適にする取り組みを、
一歩ずつ進めてまいります。
■出展概要
イベント名：バリアフリー2026（第32回 高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展）
日時：2026年4月15日（水）～17日（金）10:00～16:30（17日（金）のみ16:00まで）
会場：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）
ブース位置：4-410
公式サイト：https://www.tvoe.co.jp/bmk/
入場料：無料（入場登録制）
■出展商品
リリーフ 上げ下げらくらくパンツ
上げ下げラクラク 自分でも“はきやすい”
● 軽い力でスルッと上がる
１. 「指かけポケット」で弱い握力でもつかみやすい
２. 「のびのびギャザー」で腰まわりがらくに広がり、おしりに引っかからない
● ムレにくい全面通気性
● しっかり吸収
● すっきりうす型で動きやすい（うす型パンツのみ）
リリーフ 超安心パッド
モレ・ズレをしっかり防いで“超安心”
● 立体ギャザーで横モレをブロック
● 幅広テープでピタッとズレにくい
● モコモコしないうす型吸収体
■リリーフ共通特長
● 青色の目印線で紙パンツにパッドをまっすぐつけやすい
● アンモニア臭を強力消臭
リリーフ まるで下着
●感動的なフィット感！ゴワゴワせずに動きやすい
●後ろ姿すっきり。衣類に響かず、お出かけも楽しめます
●すばやく吸収＆消臭。ムレにくい全面通気性。
消臭ストロングシリーズ
介護のにおい悩みをシリーズで解消。
・アタック
洗たく物のニオイに
・ リセッシュ
洗いにくい物、空間のニオイに
・トイレマジックリン、トイレクイックル
トイレのニオイ、汚れに
・尿臭ブロッカーEX配合で、においの原因を元からブロック。
「リリーフ」webサイトURL：https://www.kao.co.jp/relief/
「消臭ストロング」webサイトURL：https://www.kao.co.jp/s-strong/
花王の介護商品は、介護従事者のお墨付きをいただいています
「リリーフ」シリーズ、「消臭ストロング」シリーズは日本ホームヘルパー協会より推奨を取得しています。
日本ホームヘルパー協会について
日本ホームヘルパー協会は、日本国内におけるホームヘルパーの支援と育成を目的とした
組織です。高齢者や障害者を支援するホームヘルパーの質の向上を図り、関連する研修や
情報提供を行っています。これにより、介護サービスの標準化と向上を目指しています。
《本ニュースリリースについてのお問い合わせ》
花王リリーフ・消臭ストロングPR事務局
TEL：03－6280－2888 MAIL：info@ap-anchor.jp