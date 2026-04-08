【累計10万部突破】アニメ『最強王図鑑』幼児ドリル、“バトル感覚”の学習体験に子どもたちが夢中！　入園・入学・進級のお祝いにも最適。

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月8日に「アニメ最強王図鑑×ドリル（幼児版）」シリーズが大好評につき、累計発行部数10万部を突破したことをお知らせいたします。

■最強生物たちの“バトル”が、子どもたちの心を鷲掴み！

2025年に創刊10周年を迎え、シリーズ累計発行部数660万部を突破した大人気『最強王図鑑』シリーズ。

アニメ「最強王図鑑～The Ultimate Tournament～」も各種プラットフォームにて好評配信中のなか、その世界観を詰め込んだ幼児向けドリルが、発売からわずか8か月でシリーズ累計発行部数10万部を突破しました！

【ラインナップ】

・アニメ最強王図鑑×ドリル（幼児版）『ひらがな 3～4歳』『ひらがな カタカナ 4～6歳』

・アニメ最強王図鑑×ドリル（幼児版）『かず 3～4歳』『かず とけい 4～6歳』

・アニメ最強王図鑑×ドリル（幼児版）『ちえ 3～6歳【集中力・思考力アップ！】』

■ここが“最強”！「一冊があっという間！」3つのヒミツ

１：迫力満点のバトルビジュアル

『ひらがな 3～4歳』

最強生物が超迫力で登場。アニメさながらの臨場感あふれるビジュアルで、ページをめくるワクワクが止まらない！

２：豪華100枚超！ キラキラシールでやる気を引き出す

『かず 4～6歳』より

子どもたちが大好きな、キラキラシールが100枚以上つき！「もっとはりたい！」が、自ら机に向かう習慣へとつながります。

３：ポスター＆ボードゲームで楽しさ倍増

『ちえ 3～6歳』ボードゲーム

おうちにはれるポスターに、何度でも遊べるボードゲームつき。一冊の満足度が高く、長く続きます！

■アニメ『最強王図鑑』幼児ドリルで「学び=楽しい！」に

入園や入学、進級を経て、新しい生活が始まる4月。本シリーズは、「とにかくかっこいい！ やりたくなる！」を追求。これからの学習習慣を築くための大切なスタートダッシュを最強生物と！

★たちまち増刷！ ぬって、描いて、自分でつくれる最強王！ 新刊大好評発売中!!

●目指せ、最強ぬりえ王！『ドラゴン最強王図鑑 ぬりえブック』

『ドラゴン最強王図鑑』の人気キャラ＆名バトルをぬりえで収録！

「あのドラゴンをこの色に！」想像力のまま自由にぬれば、キミだけの最強王図鑑が完成。全部ぬれたら、キミは最強ぬりえ王だ！発売即重版決定！

▶学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020629300

●「最強王」が描けるようになる！『最強王［イラストの描き方］大図鑑』

ティラノサウルス、ライオン、モササウルス、ヘラクレスオオカブト……憧れの最強王を自分の手で描こう！ イラストの基本を学びながら、生き物の特徴もわかる一冊。

なんばきび先生、山崎太郎先生の特別レッスンも収録！

▶学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020629200

●ぬりえ、イラストの力作大募集!!!

2冊の発売を記念して、「ドラゴン最強王図鑑ぬりえコンテスト」と「最強王図鑑イラストコンテスト」を2026年5月31日まで開催中!!!

それぞれ優秀作品には記念品を贈呈。応募方法など詳しくは、書店で配布しているチラシ、または『ドラゴン最強王図鑑 ぬりえブック』、『最強王［イラストの描き方］大図鑑』に挟んであるチラシ、もしくは下記のURLをチェック！

オリジナリティあふれる力作を待っているぞ!!!

▼ドラゴン最強王図鑑ぬりえコンテスト▼

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODY2MjR9&detailFlg=1&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODY2MjR9&detailFlg=1&pNo=1)

▼最強王図鑑イラストコンテスト▼

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODY2MTF9&detailFlg=1&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODY2MTF9&detailFlg=1&pNo=1)

【ご購入はこちら】

■『ドラゴン最強王図鑑 ぬりえブック』

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052062930/

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494722/

■『最強王［イラストの描き方］大図鑑』

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062922/

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494724/

［商品概要］

■アニメ最強王図鑑×ドリル（幼児版）『ひらがな 3～4歳』『ひらがな カタカナ 4～6歳』

■アニメ最強王図鑑×ドリル（幼児版）『かず 3～4歳』『かず とけい 4～6歳』

■アニメ最強王図鑑×ドリル（幼児版）『ちえ 3～6歳【集中力・思考力アップ！】』

定価：『ひらがな』『かず』4冊・各1,320円（税込）、『ちえ』1,540円（税込）

発売日：『ひらがな』2冊…2025年7月17日、『かず』2冊…2025年9月18日、『ちえ』…2025年12月4日

電子版：なし

【詳細・ご購入はこちら】

▼学研出版サイト

『ひらがな 3～4歳』：https://hon.gakken.jp/book/1020614700

『ひらがな カタカナ 4～6歳』：https://hon.gakken.jp/book/1020614600

『かず 3～4歳』：https://hon.gakken.jp/book/1020614500

『かず とけい 4～6歳』：https://hon.gakken.jp/book/1020614400

『ちえ 3～6歳』：https://hon.gakken.jp/book/1020622600

【本書のご購入はこちら】

▼Amazon

『ひらがな 3～4歳』：https://www.amazon.co.jp/dp/4052061470

『ひらがな カタカナ 4～6歳』：https://www.amazon.co.jp/dp/4052061462

『かず 3～4歳』：https://www.amazon.co.jp/dp/4052061454

『かず とけい 4～6歳』：https://www.amazon.co.jp/dp/4052061446

『ちえ 3～6歳』：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062264

▼楽天ブックス

『ひらがな 3～4歳』：https://books.rakuten.co.jp/rb/18231324/

『ひらがな カタカナ 4～6歳』：https://books.rakuten.co.jp/rb/18231326/

『かず 3～4歳』：https://books.rakuten.co.jp/rb/18294751/

『かず とけい 4～6歳』：https://books.rakuten.co.jp/rb/18294750/

『ちえ 3～6歳』：https://books.rakuten.co.jp/rb/18400644/

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開