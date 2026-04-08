『ランサムウェア対策の最初の一歩としてデバイス管理が重要な理由』というテーマのウェビナーを開催

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■なぜ今、デバイス管理の見直しが必要なのか

スマートフォンやPCの業務利用が当たり前になった今、企業では端末の不正な持ち出し、私的利用、設定不備、紛失・盗難など、日々の運用に起因するリスクが増えています。特に専任担当者が限られる企業では、端末管理が後回しになりやすく、気づかないうちに運用負荷やセキュリティリスクが積み上がっているケースも少なくありません。こうした状況のなか、まず重要になるのが、会社で利用するスマートフォンやPCを適切に把握し、一元的に管理することです。





■ランサムウェア対策の土台としてデバイス管理が重要な理由ランサムウェア対策というと、ウイルス対策ソフトや監視サービスを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし実際には、その前提として、どの端末を誰が使っているのか、どのような設定で運用されているのかを把握し、適切に管理できていることが欠かせません。AXSEEDが提供する SPPM 3.0 は、スマートフォンやPCの端末管理を一元化し、端末管理の見直しを進めるための基盤となるサービスです。一方で、ランサムウェアをはじめとする脅威への備えを考えると、端末管理だけで完結するわけではなく、認証、Webフィルタリング、脅威検知なども含めた対策強化が求められます。■デバイス管理の先に必要なセキュリティ対策とは本セミナーでは、まず SPPM 3.0 を活用した端末管理の見直しポイントを整理し、ランサムウェア対策の第一歩としてなぜデバイス管理が重要なのかを解説します。そのうえで、端末管理の先に必要となる対策として、ID管理や危険なWebサイトへのアクセス制限、脅威への備えを強化するSPPM Secure Series もご紹介します。これからデバイス管理に取り組みたい方にも、すでにMDM、EMMなどのデバイス管理サービスを導入しているものの、その先のセキュリティ対策を検討したい方にも、自社で何から見直し、どう対策を広げるべきかを整理いただける内容です。■主催・共催株式会社AXSEED■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/axseed-20260422/M1D



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