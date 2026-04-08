『【建設業・不動産向け】図面がない改修案件、ゼロからの作図コストが利益を圧迫していませんか？』というテーマのウェビナーを開催

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■図面がない改修案件が増加している

中古住宅や既存ビルのリノベーション需要の拡大により、「図面がない」「古いCADしか使えない」案件が増えています。

その結果、現地調査から図面作成までを求められるケースが当たり前になりつつあります。





■ゼロからの作図が、手間とコストを押し上げるこうした案件では、毎回ゼロから図面を作成する必要があります。その結果、作業時間と人件費が膨らみ、案件ごとの収益を圧迫しています。■iPhone×点群×AIで図面化を効率化本セミナーでは、iPhoneでの点群データ取得から図面作成・BIM化までの一連の流れを解説します。低コストで導入できる手法と、従来と比べた効率化のポイントについて具体的にご紹介します。■主催・共催株式会社One Technology Japan■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/onetech-20260423/M1D



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