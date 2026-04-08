『【建設業・不動産向け】図面がない改修案件、ゼロからの作図コストが利益を圧迫していませんか？』というテーマのウェビナーを開催
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/onetech-20260423/M1D
■ゼロからの作図が、手間とコストを押し上げる
こうした案件では、毎回ゼロから図面を作成する必要があります。
その結果、作業時間と人件費が膨らみ、案件ごとの収益を圧迫しています。
■iPhone×点群×AIで図面化を効率化
本セミナーでは、iPhoneでの点群データ取得から図面作成・BIM化までの一連の流れを解説します。
低コストで導入できる手法と、従来と比べた効率化のポイントについて具体的にご紹介します。
■主催・共催
株式会社One Technology Japan
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/onetech-20260423/M1D
マジセミ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/onetech-20260423/M1D
■図面がない改修案件が増加している
中古住宅や既存ビルのリノベーション需要の拡大により、「図面がない」「古いCADしか使えない」案件が増えています。
その結果、現地調査から図面作成までを求められるケースが当たり前になりつつあります。
こうした案件では、毎回ゼロから図面を作成する必要があります。
その結果、作業時間と人件費が膨らみ、案件ごとの収益を圧迫しています。
■iPhone×点群×AIで図面化を効率化
本セミナーでは、iPhoneでの点群データ取得から図面作成・BIM化までの一連の流れを解説します。
低コストで導入できる手法と、従来と比べた効率化のポイントについて具体的にご紹介します。
■主催・共催
株式会社One Technology Japan
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/onetech-20260423/M1D
マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。
過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。
マジセミ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]