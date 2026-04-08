【4/28まで延長決定!!おひとり様最大330円OFF!!】飲茶にスイーツ！本格中華の食べ放題『ニラックスブッフェ』にて春の学生応援企画！最大330円OFFでとってもお得「スーパー学割」プランが登場！
https://www.nilax.jp/
仲間と楽しめる♪バラエティー豊かな食べ放題!!
もうすぐ「春」！春は色々な行事が多くなる季節！
色々なメニューが思う存分楽しめる「食べ放題」は、そんな春の思い出作りに最適！
そして、今年も『ニラックスブッフェ』はスーパー学割キャンペーンを開催！
更にご好評につき、2026年4月28日（火）まで実施いたします！
スーパー学割キャンペーンについて
=== 実施期間 ===
・2026年2月19日（木）～ 2026年4月10日（金）
※4月28日（火）まで延長開催！
=== 概要 ===
・スタンダードコース以上のご注文で110円OFF！
・スペシャルコース以上のご注文で220円OFF！
・プレミアムコース以上のご注文で330円OFF！
=== 注意事項 ===
・ご入店の際に学生証をご提示ください。（グループ内で1名様以上）
・その他割引との併用は不可となります。
・コースごとにお召し上がりいただけるメニューが異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。
・学生2名様以上のグループ限定とさせていただきます。
・画像はイメージです。
・本企画は予告なく終了する場合がございます。
・営業時間、休業日についてはHPを事前にご確認ください。
メニューのご紹介
まず召し上がっていただきたいのは、オーダーごとに蒸したてをご提供する『自家製台湾小籠包』。
もちもちの皮の中からは、たっぷりの肉の旨味が凝縮されたスープが溢れ、口の中に広がります。
まさに口福感（こうふくかん）を感じる自慢の一品です。
『自家製台湾小籠包』以外にも、バラエティー豊かな『点心』や、『春雨サラダ』など、さっぱりと箸休めにもぴったりな冷菜。『本格旨辛麻婆豆腐』など、定番人気のメニューを取り揃えた主菜。そして『五目炒飯』や『魯肉飯』などのご飯類もすべて食べ放題！
そして、自分好みのカスタマイズで楽しめる、選べる「麺類」も人気アイテムの一つ！
ぜひこの機会に、お得に「食べ放題」を満喫しよう！
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
=== スーパー学割実施店舗のご紹介 ===
・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 市川ニッケコルトンプラザ
・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 ららぽーと横浜
・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 イオンモール堺北花田
・THE BUFFET（ザ ブッフェ）點心甜心 南町田グランベリーパーク
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://www.nilax.jp/
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務