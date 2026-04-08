【4/28まで延長決定!!おひとり様最大330円OFF!!】飲茶にスイーツ！本格中華の食べ放題『ニラックスブッフェ』にて春の学生応援企画！最大330円OFFでとってもお得「スーパー学割」プランが登場！

仲間と楽しめる♪バラエティー豊かな食べ放題!!

ニラックス株式会社ニラックスブッフェのHPはこちら :https://www.nilax.jp/

もうすぐ「春」！春は色々な行事が多くなる季節！

色々なメニューが思う存分楽しめる「食べ放題」は、そんな春の思い出作りに最適！

そして、今年も『ニラックスブッフェ』はスーパー学割キャンペーンを開催！

更にご好評につき、2026年4月28日（火）まで実施いたします！

スーパー学割キャンペーンについて

=== 実施期間 ===

・2026年2月19日（木）～ 2026年4月10日（金）

※4月28日（火）まで延長開催！

=== 概要 ===

・スタンダードコース以上のご注文で110円OFF！

・スペシャルコース以上のご注文で220円OFF！

・プレミアムコース以上のご注文で330円OFF！

=== 注意事項 ===

・ご入店の際に学生証をご提示ください。（グループ内で1名様以上）

・その他割引との併用は不可となります。

・コースごとにお召し上がりいただけるメニューが異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。

・学生2名様以上のグループ限定とさせていただきます。

・画像はイメージです。

・本企画は予告なく終了する場合がございます。

・営業時間、休業日についてはHPを事前にご確認ください。

メニューのご紹介

まず召し上がっていただきたいのは、オーダーごとに蒸したてをご提供する『自家製台湾小籠包』。

もちもちの皮の中からは、たっぷりの肉の旨味が凝縮されたスープが溢れ、口の中に広がります。

まさに口福感（こうふくかん）を感じる自慢の一品です。

『自家製台湾小籠包』以外にも、バラエティー豊かな『点心』や、『春雨サラダ』など、さっぱりと箸休めにもぴったりな冷菜。『本格旨辛麻婆豆腐』など、定番人気のメニューを取り揃えた主菜。そして『五目炒飯』や『魯肉飯』などのご飯類もすべて食べ放題！

そして、自分好みのカスタマイズで楽しめる、選べる「麺類」も人気アイテムの一つ！

ぜひこの機会に、お得に「食べ放題」を満喫しよう！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

=== スーパー学割実施店舗のご紹介 ===

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 市川ニッケコルトンプラザ

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 ららぽーと横浜

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 イオンモール堺北花田

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）點心甜心 南町田グランベリーパーク

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://www.nilax.jp/

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務