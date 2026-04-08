“黒×高機能”「Macqlo」× シカゴ発ワークウェア「UNIVERSAL OVERALL」4月8日(水)より、別注パンツ2型を発売

株式会社オアシスライフスタイルグループ

“黒×高機能”アパレルブランド「Macqlo/マックロ」を展開する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、2026年4月8日(水)より、シカゴ発ワークウェアブランド「UNIVERSAL OVERALL/ユニバーサルオーバーオール」との別注パンツ2型を発売いたします。

｜Macqloオンラインストア：https://macqlo.jp

“黒×高機能”のみの衣類を展開する「Macqlo」は2024年3月にローンチしました。『ファッションの悩みなんて、すべて真っ黒に塗りつぶせ。』をコンセプトに、“服選びは面倒だけど、こだわりはある”という30～40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開しています。

この度、4月8日(水)より、シカゴ発ワークウェアブランド「UNIVERSAL OVERALL」との別注パンツ2型を発売いたします。UNIVERSAL OVERALLのブランド100周年を機に誕生したヘリテージラインパンツをベースに、約2年の歳月をかけて開発した、ストレッチ・撥水・速乾・透湿に優れた独自素材「ultimex/アルティメックス」を使用しました。

深めの内向き2タックが特徴的なテーパードシルエットと、腰から自然に落ちるボリュームのあるワイドシルエットの2型を展開。

フロントやバックポケットのボタンには、UNIVERSAL OVERALLの刻印入りボタンを使用。真っ黒な装いに映えるビビットオレンジのUNIVERSAL OVERALLネームタグがワンポイントとなっています。本商品は、Macqlo公式オンラインストアとMacqlo公式ショップにて販売いたします。

■UNIVERSAL OVERALL別注パンツ 詳細

[Macqlo × UNIVERSAL OVERALL] ultimex two tuck tapered easy pant[Macqlo × UNIVERSAL OVERALL] ultimex wide easy pants

商品名：[Macqlo × UNIVERSAL OVERALL] ultimex two tuck tapered easy pant

[Macqlo × UNIVERSAL OVERALL] ultimex wide easy pants

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：\19,800

特設ページ：https://macqlo.jp/blogs/content/26ss_ex_universaloverall

販路：Macqlo公式オンラインストア（ https://macqlo.jp ）/ Macqlo公式ショップ（Macqlo MIYASHITA PARK / Macqlo ルクア イーレ）

■Macqloとは

“黒×高機能”だけのアイテムを取り扱うアパレルブランド「Macqlo」は、男性の私服選びの悩みを解消するために誕生しました。『ファッションの悩みなんて、すべて真っ黒に塗りつぶせ。』をコンセプトに、“服選びは面倒だけど、こだわりはある”という30-40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開しています。

Macqlo公式オンラインストア：https://macqlo.jp



■UNIVERSAL OVERALLとは

1924年に創業したアメリカ、シカゴのワークウェアブランド。タフでリーズナブルなアイテムを、ほぼ1世紀近くに渡り拘って追求し続け、現在でも多くのワーカーたちに支持されています。古きよきアメリカのワークウェアを守り続け、そして進化をすることで、数多くの有名企業のユニフォームを提供し続けている数少ないリアルワークブランドです。

■会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 東京都千代田区麹町3丁目5-17 晴花ビル3F