繊細な輝きで日常を彩る韓国アクセサリーブランド「engbrox(エングブロックス)」が日本初進出、渋谷PARCOに登場

ブランド概要

nugu Japan株式会社

engbrox(エングブロックス)は、日常の何気ない瞬間からインスピレーションを受けて誕生したブランドです。

ロマンティックでありながらシック、ユニークでありながらコンテンポラリーな感性を宿したジュエリーとアクセサリーを提案しています。

- Instagram：＠engbrox_official(https://www.instagram.com/engbrox_official/)

開催概要



期間 : 2026年4月17日（金）～ 2026年5月20日（水）

開催場所： 渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」

POPUP STORE EVENT

詳細を見る :https://www.nugu.jp/product?displaygroup=110713

◆EVENT 1

- POP-UP PROMOTION

- 全コレクションアイテム SPECIAL PRICE

- ご購入特典

- ご購入者様全員：HAIR SCRUNCHIE プレゼント（先着100名）

- 5,000円以上ご購入：SILKY RIBBON HAIRPIN

- 7,000円以上ご購入：EB MINI RUG



※各プロモーションは、なくなり次第終了となります。





◆EVENT2（期間：GW 4/29 ～ 5/7）

- GOLDEN WEEK PROMOTION

- 全コレクションアイテム SPECIAL PRICE（GW期間中はさらにお得に）

- ご購入特典

- ご購入者様全員：HAIR SCRUNCHIE プレゼント（先着100名）

- 5,000円以上ご購入：SILKY RIBBON HAIRPIN

- 7,000円以上ご購入：EB MINI RUG

※上記プロモーションは在庫なくなり次第終了となります。

HAIR SCRUNCHIE

SILKY RIBBON HAIRPIN

EB MINI RUG

次回POP UPのお知らせ

THE HYUNDAI 渋谷PARCOでは、今後も韓国の注目ブランドを通じて新たなトレンド体験を提案してまいります。

次回は、5月22日（金）～6月3日（水）に「LOEUVRE (Beauty)」

6月5日（金）～7月1日（水）には韓国スキンケアブランド「WIPPED」

のPOP-UPを予定しております。ぜひ今後の展開にもご期待ください。

※今後の開催スケジュールおよび内容は変更となる可能性がございます。最新情報は随時ご案内いたします。

メディア（取材）に関するお問い合わせ先

担当：松本（pressroom@nugu.jp）