NTTドコモビジネス 統合マーケティング部長 戸松氏、才流が運営する「BtoBマーケティング研究会」のアドバイザリーボードに就任

株式会社才流

大手・中堅企業のBtoBマーケティング役職者・実務経験者が集まる会員制研究会「BtoBマーケティング研究会」（運営：株式会社才流）は、NTTドコモビジネス株式会社 統合マーケティング部 部長 戸松正剛氏が、当研究会のアドバイザリーボードメンバーに就任したことをお知らせします。

戸松氏はABM、デジタルマーケティング、インサイドセールス、カスタマーサクセスなど、BtoBマーケティング全般の幅広い実務経験をお持ちです。戸松氏の知見を当研究会で共有いただくことで、会員企業のみなさまにさらなる価値を提供してまいります。

BtoBマーケティング研究会Webサイト：https://sairu.co.jp/service/research/btobmarketing/

就任の背景と目的

大手・中堅企業のBtoBマーケティングでは、事業部側との役割分担や営業との連携、データ基盤の構築・運用など、多岐にわたるテーマでの判断・意思決定が求められます。しかし、その答えとなる情報は、マーケティングの教科書やWeb検索、AIに聞いてもなかなかたどり着けません。多くの企業が同じ課題に直面しながら、個別に試行錯誤を繰り返しているのが現状です。

BtoBマーケティング研究会は、こうした課題を解決するため、クローズドな環境で実践知や事例を共有する場として2026年4月にスタートします。

NTTドコモビジネスにてBtoBマーケティング全般を統括されている戸松氏をアドバイザリーボードに迎えることで、通信・デジタルサービス領域における大規模なBtoBマーケティングの実務知見を研究会の活動にいかし、会員企業へ価値を提供してまいります。

戸松氏プロフィール

NTTドコモビジネス株式会社 統合マーケティング部長

戸松 正剛 ／Seigo Tomatsu

NTTドコモビジネス株式会社 統合マーケティング部長。ABMプログラム、デジタルマーケティング、インサイドセールス、カスタマーサクセス、セールスイネーブルメント、会員コミュニティ運営など、BtoBマーケティング全般を統括。

NTTグループ各社にてマーケティング・新規事業開発に従事し、シンクタンク・人材派遣会社への出向、米国留学（MBA）を経験。スタートアップの成長・Exit支援や、Jリーグをはじめとするプロスポーツ業界とのアライアンスなどを手掛ける。2021年には事業共創プログラム「OPEN HUB for Smart World」(現:OPEN HUB for Plural Futures）[FT1] を設立し、代表に就任。2025年より現職。

主な受賞実績

日経ニューオフィス賞（2022）

知財功労賞 特許庁長官表彰（2024）

Forbes New Sales Of The Year（2024）

日経クロストレンド B2Bマーケティング大賞（2024）

戸松氏のコメント

「BtoBマーケティング研究会のアドバイザリーボードに参加できることを大変光栄に思います。日々の実務で培ってきた知見をもって、研究会の皆様の活動に少しでも貢献できれば幸いです。マーケティングが企業の成長エンジンとなるよう、ともに学び、議論していければと考えています。」（戸松氏）

BtoBマーケティング研究会とは

BtoBマーケティング研究会は、大手・中堅企業のBtoBマーケティングに関わる役職者・実務担当者がクローズドな環境で知見を共有し、横のつながりを築くための会員制研究会です。年6回の対面形式（東京都内）で開催し、会員限定の調査レポート、マーケティング組織の成熟度診断、エキスパートへの個別相談などを提供します。

BtoBマーケティング研究会の詳細はこちらのページ(https://sairu.co.jp/service/research/btobmarketing/)をご参照ください。

研究会参加のご案内

入会をご検討の方を対象に、研究会の雰囲気や内容を体験いただけるお試し参加の機会を設けています。研究会にゲストとしてご参加いただき、ご自身の課題感や期待値に合う場かどうかをご判断いただけます。

初回は5月22日（金）MA（マーケティングオートメーション）活用をテーマに開催いたします。お試し参加をご希望の方は、こちらよりお問い合わせ(https://sairu.co.jp/association-trial/)ください。

株式会社才流について

才流は「メソッドカンパニー」をビジョンに掲げ、さまざまな領域でのメソッド開発・発信、メソッドに基づく各種コンサルティングサービスを提供しています。

会社名：株式会社才流

所在地：東京都中央区京橋2-7-8 FPG links KYOBASHI

設立日：2016年7月8日

代表者：代表取締役社長 栗原 康太

公式サイト：https://sairu.co.jp/

本件に関する担当者：澤井