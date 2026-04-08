株式会社アローリンク

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セミナー内容

「とりあえず一斉配信しているけれど、見てるかわからない…」

「返信がないから結局電話をしている。連絡のすれ違いが多くて疲れる…」



もし今、LINEがただの「早いメール」になっているなら要注意です。

良かれと思って送っているそのメッセージこそが、

学生にとっても人事にとっても無駄な「コミュニケーションコスト」を生んでいます。

では、どうすればその無駄をなくせるのか？

本セミナーでは、参加者の皆様ご自身に「就活生」の視点になっていただき、

お手元のスマートフォンで最新の採用LINEを疑似体験していただきます。

「これなら絶対に反応する！」というZ世代のリアルな感覚をご体感いただけます。

そして、その「思わず反応したくなる」学生側の利便性を高めることが、

結果的に予約率や移行率をどれほど劇的に引き上げるのか。実際の成功事例も含めて大公開します。

こんな方におすすめ

・ATSの導入を検討している方、情報収集をしている方。

・LINEアカウントはあるが活用しきれず、ただの一斉配信ツールになっている方

・学生との連絡で、よく音信不通になってしまう方

・返信率や次のステップへの「移行率」にお悩みの方

本セミナーで学べること

・LINEが活用しきれない「失敗あるある」とその根本原因

・【スマホ体験】文字入力不要・タップだけで完結する即レス体験

・コミュニケーションコストを削りながら、予約率・移行率を上げる秘訣

・歩留まりを大幅に改善した採用におけるLINE活用事例

登壇者情報

株式会社アローリンク

HR事業部 コンサルティング課

足立 大志 (アダチ タイシ)

株式会社アローリンクに新卒で入社後、

HRi事業部HR CS課に配属され、企業のオンボーディングサポートを中心に活動。

お客様に対し、スムーズな導入プロセスを支援するとともに、定期的なミーティングを実施し、数多くの活用事例を企業に共有することで、導入効果の最大化を実現。

学生時代にはキャリアアドバイザーとして年間100名以上の就活生と面談し、個別のキャリア支援に従事。この経験を活かし、学生個人との関わり方に関するアドバイスを提供し、LINEをはじめとした多角的なサポートを得意としている。

株式会社アローリンク

HR事業部 コンサルティング課

沖浦 暖 (オキウラ ノン)

2025年入社。新卒1年目よりカスタマーサクセスとして、40社にのぼる企業のサポートに従事。

新卒1年目ながら、Z世代当事者としての目線を活かした採用活動支援を行い、多くの企業の課題解決に貢献。

現場での顧客理解と「Z世代のリアルな目線」を掛け合わせた、既存の枠に捉われない実践的な採用支援を展開。

セミナー概要

タイトル：＼もしあなたが就活生なら、そのLINEを返しますか？／「体験」でわかる！Z世代が即レスするLINEの仕掛け

開催日 ：2026年4月22日(水) 14:00-15:00

会場 ：オンライン

参加費 ：無料

定員 ：50名

登壇者 ：足立 大志 (アダチ タイシ)、沖浦 暖 (オキウラ ノン)

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■会社概要

会社名：株式会社アローリンク

設立：2014年1月6日

資本金：30,000,000円

代表者名：代表取締役社長 伊藤俊輝

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2

URL：https://arrowlink.co.jp/

事業内容：採用コンサルティング業

採用管理ツール「Liny HR」開発運営

LINE API 企画・構築・運用サポート

LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート

RPA運用コンサルティング

AIシステム運用コンサルティング

職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

認証・資格等：プライバシーマークの認定取得

ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）

経済産業省 DX認定制度 認定事業者

LINE Green Badge 認定資格取得者45名

一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク

有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）

■提供サービス

・つながる採用マネージャー「Saimane」 https://www.arrowlink.co.jp/saimane

・採用マーケティングツール「Liny HR」 https://line-next.com/

・行政デジタル化サービス「持ち運べる役所」https://liny-gr.com/

・就活支援サービス「AI就活サポたくん」 https://ai-sapota.jp/

・会社の魅力発信サービス「AI採用担当くん https://ai-tantou.jp/

・採用パンフレット作成ツール「todoke」 https://todoke.ne.jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせや無料相談のご利用をお待ちしております。

アローリンクは、新卒採用担当者の皆様が抱える課題解決をサポートし、効果的な採用活動の実現に貢献することをお約束いたします。