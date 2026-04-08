世界が評価した伝え方とは？

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

世界最大のB2Bイベントの主催会社、インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：クリストファー・イブ）は、インフォーマグループが毎年、フランス（カンヌ）で開催している世界最大級の広告賞『カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル』のファーマ部門受賞作品をテーマとして取り上げて、『ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポ』内にて特別セミナー開催します。



世界中のトップクリエイターとブランドが集結する国際的な祭典「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」。その受賞作品には、単なる広告表現を超えた社会を動かしビジネスを変革するヒントが満載。

海外市場、製品戦略、経営企画、広告、マーケティング、ブランディング部門等の方を中心に世界のトレンドを学ぶ絶好の機会をご提供します。





単なる作品紹介にとどまらず、



・なぜそのアイデアが評価されたのか

・どのように社会や市場にインパクトを与えたのか

・自社ビジネスにどう応用できるのか



という観点から具体的かつ実践的に解説します。





■開催概要

セミナータイトル： 『世界が評価した“伝え方”とは！？』

世界最大の広告の祭典、カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル、ファーマ部門の受賞作をトップクリエイターとして国内外で活躍するFOUR FEET社の柿並氏が解説。

・日 時： 2026年4月23日（木）13:00～13:45

・会 場： 東京ビッグサイト 東８ホール

・参加費： 無料

・主 催： インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

・申 込： 事前登録制（ウェブサイトからお申し込みください）



・公式サイト

https://www.pharmait-expo.com/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dGFZGIMm6mY ]

ttps://youtu.be/dGFZGIMm6mY

■こんな方におすすめ



・マーケティング／広報／ブランド担当者

・新規事業や商品開発に関わる方

・海外の最新トレンドを把握したい方

・クリエイティブをビジネス成果につなげたい方



世界が評価したアイデアの本質に触れ、自社の次の一手を見つける機会として、ぜひご参加ください。



■本件に関するお問い合わせ先



インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

担当： 中里

TEL： 03-5296-1020

Email： visitor@pharmait-expo.com