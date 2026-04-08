【ABCマート限定】キルティングナイロンの圧倒的な存在感　adidas Originals「SAMBA LT」新作別注モデル　異素材が作り出すモダンなコントラスト

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、adidas Originalsを代表するアイコニックモデル「SAMBA」を素材から刷新した別注モデルを、2026年4月9日（木）より全国のABC-MART店舗及び公式オンラインストアにて発売いたします。adidas Originalsの中でも不動の人気を誇る「SAMBA」にキルティングナイロン素材を採用した、ABCマート限定モデルです。

●URL：https://gs.abc-mart.net/feature/30649/ ※4/9（木）AM9時公開予定

■ ヘリテージとモダンが融合した、存在感を放つSAMBA

本モデルは、信頼性の高いグリップ力を発揮するラバーアウトソールを採用し、サイドにあしらわれた“SAMBA”レタリングがアイコニックなヘリテージを物語る一足。

キルティングナイロンをベースに使用し、柔らかな履き心地とともに、どこかぬくもりのある表情を演出します。

さらに、スリーストライプスやシュータン、T-トウに配したエナメル素材が、光を受けてコントラストを乱し、足元にさりげない存在感をプラス。

トレフォイルロゴを配したフォールディングタンが、オーセンティックなストリートスタイルに現代的なニュアンスを添え、ブラックとシルバーを基調としたカラーリングが、洗練された印象へと昇華します。

■ 商品概要

商品名：SAMBA LT（KJ5207/KJ5208）

カラー：（左から）コアブラック、クリアオニキス

サイズ：22.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

価格 ：16,500円（税込）

■ 会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）