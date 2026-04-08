【唯一無二のバイブス】韓国発「itzavibe」が60%で新作解禁！自分らしさを解き放つ「春の主役級コーデ」特別割引キャンペーンを開催。

株式会社シックスティーパーセント

韓国発の「itzavibe」は、ブランド名が示す通り、その時々の「Vibe（雰囲気・情緒）」をファッションに落とし込むユニークなストリートブランドです。 どこか懐かしさを感じるヴィンテージライクな素材感に、愛らしいアニマルグラフィックやキッチュなディテールをプラス。型にはまらない自由なスタイリングを提案し, 韓国のZ世代の間で圧倒的な人気を誇っています。今回, アジアの最旬ブランドが集まる「60%（シックスティーパーセント）」にて, 待望のニューコレクションと特別コーディネート企画を公開いたします。

2026年4月8日(水) 12:00より, 60%内でスペシャル企画を開催いたします。新作の先行公開はもちろん, ブランドが推奨する「セットアップ」や「おすすめコーデアイテム」を15%OFFの価格で手に入る特別割引を実施いたします。

itzavibeはルールに縛られず、その日の気分（Vibe）を全力で楽しむことを目指しています。今回の新作コレクションは、春の暖かな日差しの中で、もっと自由にもっと大胆に自分を表現できるようなデザインにこだわりました。私たちが提案する特別なコーディネートセットを通じて、あなただけの新しい『バイブス』を見つけていただければ嬉しいです。

26/SS コーデ商品(15%OFF)■キャンペーン概要

・セール期間：2026年4月8日（水）12:00 ～ 4月15日（水）23:59

■イベント特典

１）全商品 10% OFF

２）26/SS新作コーデ(4点) 15% OFF

▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202604-itzavibe_elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202604-itzavibe_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/itzavibeofficial/

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP