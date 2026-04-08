元澤選手・シェーファー選手の新作は完全受注！「選手プロデュースグッズ」第2弾、オンラインショップにて4月6日(月)より受付スタート

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

４月6日(月)よりオンラインショップにて、選手プロデュースグッズを販売いたします。

新商品の#5元澤選手、#32シェーファー選手のプロデュースグッズは、オンラインショップにて受注販売いたします。

#7長野選手、#11久保田選手、西田兄弟、#18角野選手、#27石井選手プロデュースグッズは、3月7日(土),8日(日)富山グラウジーズ戦で先行販売したものを、オンラインショップにて数量限定で通常販売いたします。

選手たちの想いの詰まったプロデュースグッズをぜひチェックしてみてください！

販売概要

販売日時

●#5元澤選手、#32シェーファー選手プロデュースグッズ

2026年4月6日(月)～4月12日(日)23:59

※5月中旬以降発送予定

●#7長野選手、#11久保田選手、西田兄弟、#18角野選手、#27石井選手プロデュースグッズ

2026年4月6日(月)～在庫がなくなり次第、販売終了

取り扱い店舗

Bリーグ公式オンラインショップ

※#5元澤選手、#32シェーファー選手プロデュースグッズはオンラインショップ受注限定となります。試合会場での販売はございません。

新商品

■#5 元澤 誠選手プロデュース

2025-26 観覧車5ロゴコットンTシャツ

定価：3,300円(税込)

カラー：ホワイト/スミ

サイズ：S/M/L/XL

※背面のみにプリントがされております。2025-26 観覧車5ロゴサコッシュ

定価：2,200円(税込)

カラー：ブラック

サイズ：

高さ:23cm

袋口幅:30cm

底幅:30cm

ショルダーテープ長:105cm

内容量:約0.7Ｌ

■#32 シェーファー アヴィ幸樹選手プロデュース

2025-26 ドット絵風ロゴポーチ

定価：2,200円(税込)

カラー：ブルー

サイズ：約170mm×80mm

2025-26 ドット絵風ロゴモバイルバッテリー

定価：4,400円(税込)

規格：H112×W66×D10mm

仕様：ABS樹脂

片面インクジェット印刷

納品：台紙入り（取扱説明書）

透明ブリスター付き

原産：国内産

※PSEマーク入り

※4,000mAh USB出力

通常販売はこちら :https://go-seahorses.jp/news/detail/id=24355