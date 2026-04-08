元澤選手・シェーファー選手の新作は完全受注！「選手プロデュースグッズ」第2弾、オンラインショップにて4月6日(月)より受付スタート
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
４月6日(月)よりオンラインショップにて、選手プロデュースグッズを販売いたします。
新商品の#5元澤選手、#32シェーファー選手のプロデュースグッズは、オンラインショップにて受注販売いたします。
#7長野選手、#11久保田選手、西田兄弟、#18角野選手、#27石井選手プロデュースグッズは、3月7日(土),8日(日)富山グラウジーズ戦で先行販売したものを、オンラインショップにて数量限定で通常販売いたします。
選手たちの想いの詰まったプロデュースグッズをぜひチェックしてみてください！
販売概要
販売日時
●#5元澤選手、#32シェーファー選手プロデュースグッズ
2026年4月6日(月)～4月12日(日)23:59
※5月中旬以降発送予定
●#7長野選手、#11久保田選手、西田兄弟、#18角野選手、#27石井選手プロデュースグッズ
2026年4月6日(月)～在庫がなくなり次第、販売終了
取り扱い店舗
Bリーグ公式オンラインショップ
※#5元澤選手、#32シェーファー選手プロデュースグッズはオンラインショップ受注限定となります。試合会場での販売はございません。
新商品
■#5 元澤 誠選手プロデュース
2025-26 観覧車5ロゴコットンTシャツ
定価：3,300円(税込)
カラー：ホワイト/スミ
サイズ：S/M/L/XL
※背面のみにプリントがされております。
2025-26 観覧車5ロゴサコッシュ
定価：2,200円(税込)
カラー：ブラック
サイズ：
高さ:23cm
袋口幅:30cm
底幅:30cm
ショルダーテープ長:105cm
内容量:約0.7Ｌ
■#32 シェーファー アヴィ幸樹選手プロデュース
2025-26 ドット絵風ロゴポーチ
定価：2,200円(税込)
カラー：ブルー
サイズ：約170mm×80mm
2025-26 ドット絵風ロゴモバイルバッテリー
定価：4,400円(税込)
規格：H112×W66×D10mm
仕様：ABS樹脂
片面インクジェット印刷
納品：台紙入り（取扱説明書）
透明ブリスター付き
原産：国内産
※PSEマーク入り
※4,000mAh USB出力
通常販売はこちら :
https://go-seahorses.jp/news/detail/id=24355