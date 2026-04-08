株式会社CRISP、「クリスプサラダワークス」など運営ブランドのスタッフ採用に対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、株式会社CRISP（本社：東京都港区、代表取締役CEO：宮野 浩史）に、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」が導入されたことをお知らせいたします。今後、同社が展開する「クリスプサラダワークス」および「トーキョーアジフライ」のスタッフ採用において、本サービスを活用します。

導入の背景・ねらい

2014年に東京で創業した株式会社CRISPは、「日本の外食を、ひっくり返せ。」をパーパスに掲げ、カスタムサラダ専門店「クリスプサラダワークス」やアジフライ専門店「トーキョーアジフライ」の展開を通じて、日本の外食産業をテクノロジーで進化させることを目指す新しい形の外食企業です。

特に「カスタマー・オペレーション・店舗スタッフ」の3つの領域でDXし、テクノロジーと人の力をかけ合わせて最高のカスタマー体験と最高の従業員体験を両立し、収益性の増加とブランドロイヤリティの向上を実現しています。

こうした取り組みを進める中で、株式会社CRISPでは採用領域の体験設計も重要なテーマと位置付けています。特に店舗スタッフの採用においては、応募者が時間や場所に制約されることなく選考に参加できる環境の整備と、選考基準の標準化・効率化の両立が課題となっていました。

株式会社CRISPは採用領域での課題を解決するため、当社の対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入することになりました。以下のような本サービスの特徴をもとに、株式会社CRISPの課題を解決するとともに高い候補者体験をサポートしていきます。

- 数の制約なく自由に設問設計が可能- AIが行う深掘り質問のための設定も詳細に行うことができ、面接内容の柔軟性を確保できる- 日程調整不要で24時間365日面接可能

また、担当者が人同士のコミュニケーションに一層注力していくことも可能となります。テクノロジーに任せられることはテクノロジーに任せ、人は、人と人とのつながりに時間を割いて価値を高めるという株式会社CRISP同社の根幹にある考え方を、採用選考においても体現します。

株式会社CRISP ご担当者様からのコメント

株式会社CRISP ピープル＆カルチャーユニット長 岡本 典子 様

CRISPの採用は、単なる人員充足ではなく、「熱狂的ファンをつくる」仲間との出会いだと考えています。だからこそ、選考プロセスそのものも、私たちのカルチャーを体現する場でありたいと思っています。

現在、出店が続く成長フェーズにある中で、採用人数も拡大しています。その中で強く感じていたのが、面接官による合否判断基準や対応スピードのばらつきをどう乗り越えるかという課題でした。人が行う以上、経験値や視点の違いが生まれるのは自然なことですが、組織としてはフェアネスを重視し、一貫した基準で判断できる状態をつくる必要があります。

今回の導入は、すべての応募者へ一定基準での選考機会を届けるための取り組みです。誰が受けても同じ設計のもとで評価される環境を整えることで、成長スピードに耐えうる、再現性のある採用体制を構築していきます。

今後も、基準を磨き続けながら、CRISPらしい仲間づくりを進めてまいります。

株式会社CRISP 会社概要

法人名：株式会社CRISP

代表：代表取締役 宮野 浩史

資本金：50,000,000円

所在地：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目 11F WeWork内

事業概要：カスタムサラダレストラン「CRISP SALAD WORKS」の展開を通じて、テクノロジーで顧客体験を非連続な成長と高い収益率を実現する新しい外食企業「コネクティッド・レストラン」を構築する

WEBサイト：https://corp.crisp.co.jp/

「PeopleX AI面接」について

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的のほか、社内の面談等にも対応することが可能です。

「PeopleX AI面接」は、主な機能として以下のものを備えております。

候補者体験を重視した選考設計：

まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現しています。さらに、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、面接を受ける方が緊張せず安心して話せるような設計としています。

生成AIによる深掘り質問：

生成AI技術を用いた対話型の面接サービスです。事前に設定した質問だけでなく、回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できます。

募集職種ごとの質問設定：

企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができます。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、自由に内容を設計することも可能です。

面接結果・評価の表示：

面接が行われた後、企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができます。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能です。

募集職種ごとの管理・応募状況の可視化：

企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中／停止中を管理することができます。また、氏名／応募職種／アドレス／生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができます。

「PeopleX AI面接」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/download

また現在、「PeopleX AI面接」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

株式会社PeopleX 「PeopleX AI面接」事業本部 パートナープログラム事務局

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地： 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp