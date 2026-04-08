ダイソン、アジア太平洋地域のヘアデバイスアンバサダーにK-POPアーティスト IVEのチャン・ウォニョンさんを新たに起用

ダイソン株式会社

ダイソンビューティー（ダイソン創業者 ジェームズ ダイソン）は、K-POPアーティストであるIVEのチャン・ウォニョンさんをAPAC（アジア太平洋地域）におけるダイソン ヘアデバイスアンバサダーに起用しました。今後、ダイソンのヘアデバイスを通して、熱ダメージのない美しい理想の髪を手に入れる方法を、ウォニョンさんと共に提案していきます。また、ダイソンビューティーの最新スタイリング技術を紹介する様々なキャンペーンを展開予定です。

このパートナーシップは、ウォニョンさんの絶え間ない好奇心や多様性、自己表現への情熱と、ダイソンが熱ダメージから髪を守るために、ヘアデバイスのテクノロジー開発を追求する姿勢が重なり、今回の起用に至りました。

「アジア太平洋全域に影響力を持つ、ウォニョンさんとコラボレーションができることを大変嬉しく思います。ウォニョンさんは、Dyson Airwrap(TM)マルチスタイラーを愛用されており、健康的な髪を目指すダイソンのヘアデバイスを通じて、美しさやパフォーマンス、自己表現のバランスを体現されています。ウォニョンさんと共に、髪へのダメージを抑えた、新たなスタイリングの時代を創り上げていくことを楽しみにしています。」

キャサリン・ピアース、ダイソンビューティー プレジデント

アジアを代表するビューティー＆ファッションアイコン

5枚連続でミリオンセラーを誇るアルバムと、文化や年齢層を超えた幅広いファン層を持つウォニョンさんは、アジアで最も代表的なビューティーおよびファッションアイコンの一人として注目を集めています。ウォニョンさんの表現力豊かなパフォーマンスと、健康的で艶やかな髪は、ダイソンが追求する健康的な髪を目指すアプローチと合致しています。

このパートナーシップについて、ウォニョンさんは次のように語っています。

「アーティストとして、私の髪は自身を表現するうえで大きな役割を果たしています。Dyson Airwrap(TM)マルチスタイラーは、髪を健康に保ちながらスタイリングをするのに役立つ、私にとって欠かせないスタイリングツールです。アジア太平洋地域で、ダイソンとパートナーシップを結び、新しいスタイリングのインスピレーションを皆さんと共有できることを楽しみにしています。」

ダイソンのビューティーカテゴリーへの継続的な投資

ダイソンは2022年に発表した5億ポンドの投資を基に、ビューティーカテゴリーの製品ラインナップを世界的に拡大し続けています。あわせて、毛髪科学の研究と最先端の工学研究の両分野における取り組みをさらに強化しています。

ダイソンは今後も長期的に髪の健康を守りながら、より手軽なスタイリングを提供するヘアケア技術の開発を進めていきます。

■製品情報については、ダイソン公式サイトをご確認ください

Dysonヘアドライヤーラインナップ： https://www.dyson.co.jp/hair-care/hair-dryers/dyson-supersonic-shine.aspx