【JCI JAPAN グローバルユース国連大使2026】5/8（金）まで参加エントリー受付中！

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤大将、所在地：東京都千代田区麹町2丁目12-1VORT半蔵門7F、以下「日本JC」）では、「JCI JAPAN グローバルユース国連大使2026」への参加エントリーを2026年5月8日（金）まで受け付けています。

本事業は、日本全国の中学2年生から高校2年生を対象に、国内外での研修を通して、グローバルな視点を持ち国際社会の課題解決に主体的に関われる次世代リーダーを育むプロジェクトです。本年は、ニューヨークでの海外研修において「グローバルユースサミット」を開催し、国境を越えた同世代のユース大使が世界で続く紛争や人道課題、分断の広がりといった現実に向き合い、平和について議論する機会を設けます。世界中で平和を「自分ごと」として捉え、各地から行動を起こせる人財の育成を目指します。

JCI JAPAN グローバルユース国連大使とは

日本JCが2017年からスタートさせた、中高生を対象とした青少年育成プロジェクトです。これからの日本や世界を担う青少年に国内外での研修によって世界の文化や価値観に触れる機会を提供することで、国際社会での課題解決や恒久的世界平和の実現に向けてグローバルな視点をもって牽引していける未来の外交人財を育成することを目的としています。

2026年より、100を超える国と地域に約20万人の会員を有するJCI（国際青年会議所）の公式プログラムとして採用され、日本国内だけでなく世界各地でグローバルユース国連大使の育成が開始しました。

2026年度の注目ポイント

活動内容・スケジュール

募集概要

- ニューヨークで海外研修を実施国際機関等を訪問し、国際社会の最前線に触れる機会を提供します。- 当プロジェクト初となる「グローバルユースサミット」を開催世界各国のユース大使が一堂に会し、それぞれの研修で得た学びを共有しながら、世界平和や国際社会の課題について議論を行います。- 国内研修１.2026年5月30日（土）： WEBにて結団式及び保護者説明会を開催- 国内研修２.2026年5月30日（土）： 第1回WEB研修2026年6月10日（水）： 第2回WEB研修2026年6月20日（土）： 第3回WEB研修- 国内研修３.2026年7月2日（木）～7月5日（日）： 鹿児島県にて知覧特攻平和会館等の平和関連施設を訪問- 海外研修2026年7月28日（火）～8月2日（日）：「グローバルユースサミット」への参加ほか、国際機関等を訪問- 啓発活動2026年8月3日（月）～11月30日（月）： 国内各地（参加学生の出身地域）で啓発活動を実施- 解団式2026年11月7日（土）： 研修及び啓発活動の成果報告

対象：日本国内在学の中学2年生～高校2年生

人数：最大10名程度

応募期間：2026年5月8日（金）まで

参加費：50万円（税込）※渡航費、宿泊費、研修費、ほか

※募集の詳細は以下、WEBサイトよりご確認ください。

https://www.jaycee.or.jp/53293

■応募方法- 作文：「社会情勢に関する私見、恒久的世界平和の実現に向けた課題」について（800字以内）- スピーチ動画（英語）：志望動機について（1分以内）- 顔写真（白背景・正面バストアップ・帽子等なし）

以上3点をご用意の上、以下のエントリーフォームよりご応募ください。

エントリーフォームはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAVuhxL43TGmsEBsuH7EE2meyyrzC0_ao6hSx3uRPhERxCeA/viewformJCI JAPANグローバルユース国連大使育成事業 申込み■選考について

世界平和と国際問題への関心度、課題を解決しようとする意欲・姿勢、課題に対する解決能力、プレゼンテーション能力（英語スピーチ動画）などから総合的に選考させていただきます。当落通知は5月15日（金）にメールにてご案内いたします。

■「JCI JAPAN グローバルユース国連大使育成事業」の実施について

https://www.jaycee.or.jp/53293

※詳細はこちらからご確認ください。