【4/28まで延長決定!!おひとり様最大330円OFF!!】バラエティー豊かな食べ放題『ニラックスブッフェ』にて春の学生応援企画！最大330円OFFでとってもお得「スーパー学割」プランでブッフェを満喫♪

仲間と楽しめる♪バラエティー豊かな食べ放題!!

ニラックス株式会社ニラックスブッフェのHPはこちら :https://www.nilax.jp/

もうすぐ「春」！春は色々な行事が多くなる季節！

色々なメニューが思う存分楽しめる「食べ放題」は、そんな春の思い出作りに最適！

そして、今年も『ニラックスブッフェ』はスーパー学割キャンペーンを開催！

更にご好評につき、2026年4月28日（火）まで実施いたします！

スーパー学割キャンペーンについて

=== 実施期間 ===

・2026年2月19日（木）～ 2026年4月10日（金）

※4月28日（火）まで延長開催！

=== 概要 ===

・スタンダード / 飲茶コースのご注文で110円OFF！

・スペシャル / スイーツ満喫コースのご注文で220円OFF！

・プレミアムコース以上のご注文で330円OFF！

=== 注意事項 ===

・ご入店の際に学生証をご提示ください。（グループ内で1名様以上）

・その他割引との併用は不可となります。

・コースごとにお召し上がりいただけるメニューが異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。

・学生2名様以上のグループ限定とさせていただきます。

・画像はイメージです。

・本企画は予告なく終了する場合がございます。

・営業時間、休業日についてはHPを事前にご確認ください。

メニューのご紹介

「ニラックスブッフェ」なら、色鮮やかな『サラダ』や『デリ』。店内仕込みでカラッとジューシーな『から揚げ』や、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『麺類』、セルフメイクで楽しめる『スイーツ』など、お友達とワイワイできるメニューが目白押し！

ぜひこの機会に、お得に「食べ放題」を満喫しよう！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

=== スーパー学割実施店舗のご紹介 ===

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

→3/1（日）～の開始となります。

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://www.nilax.jp/

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務