総合型選抜のルークス志塾が志望理由書・小論文の作成プロセスを体系的に解説　-渋谷校主催、実践指導に基づく書類作成ノウハウ

Loohcs株式会社

「志望理由書、何から書けばいいかわからない」

「小論文対策、独学でどこまでできるのか不安」

こうした受験生・保護者の悩みに応えるオンラインセミナーを開催します。

総合型選抜・学校推薦型選抜において、志望理由書や小論文といった出願書類・論述対策は、合否を大きく左右する重要な要素です。一方で、「どう書けばいいのか」「どのように対策すればいいのか」を体系的に学べる機会は限られています。

本セミナーでは、総合型選抜指導のプロであるルークス志塾代表・嶺井が登壇し、志望理由書の書き方の基礎から大学・学部別対策、小論文の自学自習の進め方、さらには塾の効果的な活用方法まで、実際の指導内容に基づいて具体的に解説します。

受験生本人はもちろん、保護者の方からのご参加・ご質問も歓迎いたします。

■開催概要

■プログラム内容

- 日時：2026年4月14日（火）19:00～21:00＋質疑応答- 実施形式：オンライン開催- 参加方法：以下のPeatixページよりお申し込みくださいPeatixより申し込む :https://peatix.com/event/4960360/view１. 志望理由書の書き方

- 基礎から大学・学部別対策まで -

書き始めから構成、推敲に至るまでのプロセスを、ルークス志塾で実際に行っている指導手順に沿って解説します。

「なぜこの大学・学部か」を自分の言葉で表現できるようになるための思考プロセスを丁寧にお伝えするとともに、大学・学部ごとの評価ポイントの違いについても具体例を交えて紹介します。

２. ルークス志塾の指導・サポート体制について

保護者からの関心も高い「指導の実態」について詳しく解説します。

生徒一人ひとりへの向き合い方、進捗管理の方法、保護者との連携のあり方まで、実際の運用に基づいてお伝えします。

３. 小論文対策

- 自学自習の進め方と塾の活用法 -

小論文対策において重要となる「何を・どの順番で取り組むか」を体系的に解説します。

自分で進められる学習ステップと、塾を活用すべきタイミングを明確にし、独学でつまずきやすいポイントについても具体的にフォローします。

４. 質疑応答（時間の許す限り）

受験生・保護者の双方からのご質問に直接お答えします。

■こんな方におすすめ

■本セミナーの特徴

■Loohcs志塾とは

- 志望理由書の書き方がわからず、手が止まっている方- 小論文対策をどこから始めればいいか迷っている方- ルークス志塾の指導内容や特徴を具体的に知りたい方- 保護者として、子どもへの関わり方やサポート方法を整理したい方- 総合型選抜対策のプロによる実践ベースの解説- 志望理由書と小論文を体系的に学べる構成- 受験生・保護者双方にとって実用性の高い内容

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

■Loohcs株式会社について

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/