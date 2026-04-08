AnyMind GroupのArche Digital、AI活用のEC支援でマレーシア「IA Tech Industry Awards 2026」Silver受賞

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔、東証グロース：5027、以下「当社」）のグループ会社で、マレーシアでEC支援事業を展開するArche Digital（以下、Arche Digital）は、AIを活用したEC支援の取り組みが評価され、マレーシアで開催された「Internet Alliance (IA) Tech Industry Awards 2026」の「Digital Intelligence: Artificial Intelligence（AI）」部門においてSilverを受賞しました。

本受賞は、AIを活用したEC支援により、企業の売上成長や業務効率化に貢献してきた点が評価されたものです。Arche Digitalは、ブランドとクリエイターの自動マッチング、ライブコマースにおけるデータ活用などを通じて、企業の事業成長を支援しています。これにより、企業は施策の実行スピードを高め、より短期間で成果につなげることが可能になります。

今後もArche Digitalは、東南アジアを中心により高度で効率的なコマースの実現を目指し、企業のビジネス成長を支援してまいります。

■「IA Tech Industry Awards 2026」について

「IA Tech Industry Awards」は、マレーシア国内のテクノロジー企業における卓越性を評価する、同国で最も権威あるアワードの一つです。2026年度の審査は、マレーシアSME協会、マレーシアデジタル協会（MDA）、マレーシアESG協会の代表者をはじめとする、審査員による厳格な評価のもと行われました。

- Internet Alliance公式サイト：https://www.internetalliance.my/■AnyMind Group Fulfillment部門マネージングディレクター兼Arche Digital CEO, Steven Tanのコメント

今回、Internet Allianceより「Champion of the Digital Age（デジタル時代の先駆者）」として評価いただいたことは、当チームにとって大きな節目となります。今後も、GMV（流通取引総額）の拡大を牽引するとともに、大規模かつ高精度な事業運営を実現するための専門知見と、厳選されたクリエイターネットワークを通じて、ブランドの成長を支援してまいります。本受賞は、マレーシアのEC市場における当社のリーダーシップをさらに強固なものにするものと捉えています。

■Arche Digitalについて

Arche Digitalはマレーシアに本社を構えるECイネーブラーです。マレーシアのブランド企業に対し、EC展開における戦略策定、運営支援、倉庫・物流管理、ストア運営、マーケティング、カスタマーサービスなど、多岐にわたるサービスを提供しています。2015年の創業以来、グローバルスキンケアブランドなど多くのフラッグシップストアの立ち上げを支援し、注文総数は100万件を超えています。

https://www.arche-group.com

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）