デビュー最有力候補生のまさかの辞退に指原莉乃が涙…LE SSERAFIM・SAKURA、デビュー前の過酷な日々を告白｜ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#7

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#7を2026年4月7日（火）よる8時より無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』とは

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクトです。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘します。

本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーMOKAとIROHAの出演が決定。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守ります。

2026年4月7日（火）放送の#7では、アメリカ・ロサンゼルスでのファイナルミッション（最終審査）に向けた過酷なレッスンの模様が公開に。スタジオのヒコロヒーが「怒られて忘れられない経験は？」と聞くと、スタジオのSAKURA（LE SSERAFIM）は、「LE SSERAFIMデビュー前の期間は大変でしたね。もう怒られてトイレに駆け込んで泣いて、もう一回出てきて練習室に戻る、みたいな日々だった」と過酷な日々を振り返ります。これに対し指原莉乃も「その時期、（SAKURAと）すごくLINEで連絡を取り合っていて。『こんなこと言われて、すごい泣いてます』って」「結構強い言葉で言われていて『うわー、SAKURA頑張れ』って思った」と、当時のやり取りを明かしました。そんな中、SAKURA（LE SSERAFIM）は「でも、言われているうちが華というか。デビュー後もそばで本気で怒ってくれて、本気で頑張ろうって言ってくれる人がいるのは本当に良い環境」と、奮闘する候補生たちへ愛のあるエールを送りました。

歌とダンスの両立を求められる中、アメリカの人気ガールズグループ・「Fifth Harmony」のローレン・ハウレギがメンターとして登場。自身もオーディション番組「アメリカ版“Xファクター”」にてグループに加入したオーディション経験者として、候補生の悩みに寄り添います。

ダンス歴10年のAYANAがコーチ陣から「初めて歌って踊ったわりには上出来」と絶賛される一方で、体調不良で出遅れていたHIORIは苦戦。コーチ陣から「何かに怖がっているように見える」「自信がなさそうで怯えている」と厳しい言葉を投げかけられます。コーチのプレスリー・タッカーより、「他の3人と比べて進んでいるとか、遅れているとかは関係ない。あなたはこれをやるために生まれてきたの」と激励されるも、HIORIのノートには「もう自分の中で限界がきそうだった」「焦りもでてきて、きつい」と、追い詰められた本音が綴られていました。

そんな中、HIORIは単独でHYBE Americaオフィスにいる本プロジェクト全体を統括するHYBE × Geffen Recordsのクリエイティブ制作責任者・ジェイ・インの元を訪問。「単刀直入に言うと、辞退させていただきたいです」と衝撃の決断を告白します。LA到着早々の体調不良で出遅れたことや、既存メンバーとの実力差に加え、6年間夢見てきたK-POPアイドルの方向性と今回のグループの方向性との間に生じたすれ違いを理由として打ち明けました。これに対し、ジェイ・インは涙を浮かべ、「こんなことになるとは予想もしていませんでした。HIORIさんは3次審査ですべての審査員が満場一致で最有力候補だと思っていました」と絶句。「才能があると思いましたし、ここで終わってしまうのはもったいない」と惜しみつつも、過酷な環境で悩み抜いた彼女の決断を尊重し、最後は「ご苦労さまでした」と固く握手を交わしました。

そしてその日の夜、シェアハウスでHIORIがAYANA、AOI、咲来（SAKURA）の3人を集め、自らの口で辞退を報告します。突然の別れに、未経験から共に奮闘してきた咲来（SAKURA）は号泣しながら「今回起きたこととか今やっている行動を全部、未来に引きずらないでほしい」とメッセージを送りました。AOIも「元々持ってる人間としての才能がすごく強い子。本当に優しすぎたんじゃないかな」と彼女の人間性を称え、AYANAも「夢を諦めないでほしいし、自信をなくさないで」と口にしました。

1次審査からその圧倒的なポテンシャルで「デビュー最有力候補」と目されていたHIORIのまさかの辞退劇に指原は涙を浮かべ、「もうすでに決まってる3人の横に並んでみないと分からないこと、踊ってみないと分からないこと、体調のこと、本当に色んなことを考えて、導き出した決断なんだなと思うと、本当にこの先幸せになってほしい。違う道、芸能じゃないかもしれないし芸能かもしれないけど、自分が納得いく決断をしてほしいなって思いました」とコメント。MOKA（ILLIT）は「私は咲来（SAKURA）ちゃんの言葉に泣きそうになりました。咲来（SAKURA）ちゃんの言葉はすごく優しくて、HIORIちゃんのことを横で見てきたからこそ言える言葉だったんだろうなと思って…みんなにすごい感情移入しちゃった」と言いました。

HIORIが去り、残された日本人候補生はわずか3名。さらにダンス経験者はAYANAの1名のみという状況に。

HIORIがまさかの辞退を決意し、波乱の展開となった『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#7は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』 番組概要

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

#7放送日時：2026年4月7日（火）よる8時～

（毎週火曜よる8時放送）

#7前半配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p170

#7後半配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p171

#8放送日時：2026年4月14日（火）よる8時～

スタジオキャスト：

指原莉乃

ヒコロヒー

SAKURA（LE SSERAFIM）

KAZUHA（LE SSERAFIM）

MOKA（ILLIT）

IROHA（ILLIT）

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

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○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」「Ameba」

■本件に関するお問い合わせ先

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