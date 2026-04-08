BREXAグループ、ブランド刷新後初となる2026年度入社式を開催

株式会社BREXA Holdings

株式会社BREXA Holdings（本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役社長：山崎 高之）は、2026年４月１日に東京ガーデンシアターにて「2026年度BREXAグループ入社式」を開催し、新たに2,600名の新入社員を迎えました。東京会場をはじめとする全国各地の拠点をオンライン中継で接続し、同時開催形式で実施しました。

当日はブランドアンバサダーである宮沢氷魚さんから新入社員向けのビデオメッセージも届き、新入社員にとっては嬉しいサプライズとなりました。

■2026年度BREXAグループ入社式の内容

今回の式典は、2025年7月にBREXAへブランド変更してから初めて開催される入社式となりました。

BREXA VALUESの一つである「境界なき、連携。」を体現する目玉企画として、新入社員がBREXAグループの多様な事業や働く社員の姿を直接知るきっかけとなる、オンライン中継企画「BREXA CONNECT」を実施し、全国8拠点をリアルタイムで接続しました。

複数のグループ会社から事業内容や仕事のやりがい、職場の特徴が紹介され、新入社員へ向けた温かいウェルカムメッセージが送られました。

本企画を通じて、BREXAグループ全体で新たな仲間を迎える一体感が醸成され、会社や地域の境界を越え、新入社員を迎え入れる象徴的な機会となりました。

代表取締役社長 山崎によるトップメッセージでは、社会全体で人手不足が深刻化する中、BREXAグループが果たすべき役割について言及しました。BREXAグループでは、豊富な研修制度に加え、多様な業種・職種、そして柔軟な働き方の選択肢を備えており、BREXAグループ内で新たな分野へ挑戦できる環境が整っていることを紹介しました。また、パーパスである「すべての『はたらく』に境界をなくし、より多くの人に、より多くの可能性を」の実現に向け、新入社員一人ひとりの成長を後押ししていきたいと述べました。

新入社員代表の挨拶では、同期それぞれが異なる経験や強みを持つことに触れ、「多様な個性が集まる私たちだからこそ、新しい可能性を生み出すことができる」と決意を表明しました。また、「深く考えること」と「実際に行動すること」を成長の軸として掲げ、「試行錯誤を積み重ねながら可能性を広げ、会社と社会に貢献していきたい」と述べました。

最後に、代表取締役会長 上山より、BREXAグループ入社式の締めくくりとして、BREXAグループの成長と企業価値の向上に触れながら、BREXAグループのVALUESの一つである「境界なき、連携。」に言及し、部門や拠点を越えて協力し合う文化が着実に根付いていることを紹介しました。「どんな仕事も一人で完結するものではなく、多くの人の力が重なり合って成果となる。困ったときは周囲に相談し、連携しながら成長してほしい。」と新入社員へ期待を寄せました。

BREXAグループは今後も、パーパスである「すべての『はたらく』に境界をなくし、より多くの人に、より多くの可能性を」の実現に向け、新入社員一人ひとりの成長を後押ししながら、持続的な成長と社会価値の創出に全力で取り組んでまいります。

■BREXAグループについて 〈https://www.brexa.com〉

BREXAグループは、1997年の創業以来、製造やIT関連を中心とする人材サービス企業として成長を続け、2025年12月末時点で国内外203社、約11万７千名の従業員が所属する人材成長プラットフォーム企業です。若年層・未経験者・外国人の育成や、中堅層のリスキリングを国内外20ヶ所の研修施設・450以上の豊富な研修内容で実現しています。2025年に株式会社アウトソーシングから現ブランド「BREXA」へグループ社名を変更。就職やキャリア形成における境界をなくし、働く人々の新たな可能性を拡大するグローバル企業として事業拡大を進めてまいります。売上約8,000億円、人材サービス業界において売上高：国内3位・世界9位。

お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165452/table/10_1_a9bd3903f0f81fe6e203861562693d1f.jpg?v=202604081051 ]

株式会社BREXA Holdings コーポレートブランディング室

Email ：pr@brexa.com