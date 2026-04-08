IT運用自動化プラットフォーム「Robostein」、AIによる自動化フロー生成機能をリリース

株式会社コムスクエア

株式会社コムスクエア（本社：東京都中央区、代表取締役会長：上嶌 靖、以下 コムスクエア）は、提供するIT運用自動化プラットフォーム「Robostein（ロボシュタイン）(https://pr.robostein.io/)」において、AIが自動化フローを自ら生成する新機能を実装したことをお知らせいたします。

※「デジタルデバイドゼロ」は、株式会社コムスクエアが商標登録出願中です。

背景と目的

近年、ハイブリッドクラウドの普及や多様なSaaS利用により、IT運用は複雑化・多様化の一途を辿っています。

迅速かつ正確な対応が求められる中でIT運用自動化の必要性が高まっていますが、従来の自動化フロー構築には高度な専門スキルが必要不可欠でした。

その結果、特定のエンジニアに業務が集中する「属人化」や、スキル差によって自動化が進まない「デジタルデバイド（情報格差）※」が、現場のDXを阻む大きな壁となっていました。

Robosteinは、この課題を解決すべく「デジタルデバイドゼロ」を掲げ、専門知識の有無を問わず、オペレーターからエンジニアまで誰もが高度な自動化を直感的に実現できる環境を目指し、本機能を開発いたしました。

新機能：AIフロー生成機能の概要

AIとの対話で運用ルールを伝えるだけで、最適な自動化フローを即座に生成します。専門的な構築工程をAIが担うことで、オペレーターからエンジニアまで等しく自動化を実現できる「思考のフロー化」を可能にしました。



【本機能の3つの特徴】

IT運用自動化プラットフォーム「Robostein」とは

- 対話型インターフェース自然言語でやりたいことを伝えるだけで、AIが意図を汲み取ります。AIとの対話で業務手順が整理され、Robostein上で実際に動作するフローを自動で生成します。- 最短距離での構築ゼロからフローを描く手間を省き、現場のノウハウを即座に形にします。- スキルの平準化高度な設計スキルがなくても、オペレーターからエンジニアまで、誰もが等しく自動化を推進できます。これにより、現場主導で理想的な自動化フローの作成が可能になります。

「Robostein」はシステム監視、インシデント管理、エスカレーションなどのIT運用業務で利用するツールを 『つなぎ』IT運用における一連のプロセスを簡単に自動化・管理できる純国産の自動化プラットフォームです。



AIが自動化フローを自ら生成することで、専門知識の有無を問わず、誰もが高度な自動化を直感的に実現できる「デジタルデバイドゼロ」の世界を目指します。

オペレーターからエンジニアまで、すべての人が本来の創造的な業務に集中できる、新しいIT運用の形を提案します。

「Robostein」の詳細情報については以下より資料をダウンロードしてください。

- サービス資料のダウンロードはこちら(https://robostein.satori.site/download)